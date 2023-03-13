Власти Казахстана объяснили скандал с арестом имущества Роскосмоса на Байконуре

14:47 14.03.2023

Предыстория: Казахстан наложил арест на имущество Роскосмоса на Байконуре из-за долга в $26 млн, - СМИ

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин прокомментировал информацию в российских СМИ о том, что "Казахстан наложил на имущество Роскосмоса на Байконуре многомиллиардный арест", передает Tengrinews.kz.



Российские СМИ опубликовали сообщение, что якобы Казахстан арестовал имущество работающей на Байконуре дочерней структуры Роскосмоса - Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - и намерен взыскать с нее задолженность в размере 13,5 млрд тенге ($26,3 млн). По данным изданий, возникший конфликт может привести к уходу России с Байконура, так как запрет на использование ресурсов и проведение финансовых операций затормаживает приоритетное направление работы на Байконуре - строительство новой стартовой площадки для ракеты "Союз-5".



Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства, Багдат Мусин пояснил, что арест не касается имущества всего комплекса "Байконур", а лишь Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).



Глава министерства подтвердил информацию о взыскании крупной суммы с АО "ЦЭНКИ" и сопутствующем аресте имущества компании. Он допустил, что за судебным решением последуют дальнейшие разбирательства в апелляционной инстанции.



"Были определенные судебные процессы. Это два предприятия. С одной стороны – АО "СП Байтерек", а с другой стороны – АО "ЦЭНКИ". У них были судебные процессы в арбитражном суде МФЦА, по итогам которого МФЦА определенное решение вынесло. В итоге судебный исполнитель принимает действия, которые он обязан предпринимать по закону РК. Это не касается имущества всего комплекса Байконур, это касается "ЦЭНКИ", его имущества на территории Казахстана", – пояснил Багдат Мусин.



По его словам, чтобы урегулировать ситуацию, проводятся переговоры.



"Это не значит, что принято решение и все. Определенные будут дальше судебные процессы, скорее всего. И я думаю, что судебные органы примут правильное решение. Судебное решение вынесено, но дальнейшие процессы будут продолжаться, сейчас, насколько знаю, руководство ЦЭНКИ находится в Казахстане, они проводят переговоры с компанией и должны процедуры продолжить на уровне суда МФЦА. Судебное решение о взыскании суммы, я не помню точно какой. Где-то в районе миллиарда или двух миллиардов", - добавил министр.



Как стало известно редакции Informburo.kz, судебный процесс между СП "Байтерек" и АО "ЦЭНКИ" связан с неисполнением условий контракта на разработку эскизного проекта комплекса "Байтерек", который российское предприятие получило от СП. В рамках контракта дочерняя компания Роскосмоса должна была, в частности, провести оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). Поскольку эту часть работ поставщик так и не выполнил, СП "Байтерек" обратилось в суд с требованием взыскать с АО "ЦЭНКИ" ее фактическую стоимость.



Суд Международного финансового центра "Астана" удовлетворил соответствующий иск еще в ноябре 2022 года, АО "ЦЭНКИ" получило извещение о возбуждении исполнительного производства в январе 2023-го. Поскольку российское предприятие, очевидно, не стало выплачивать сумму взыскания добровольно, в рамках исполнительного производства его имущество в Казахстане арестовали.