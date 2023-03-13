Дело "Керемет Банка": КырГКНБ задержал бывших 2 зампредседателей и 2 членов правления Национального банка

15:02 14.03.2023

ГКНБ задержал бывших заместителей председателя правления Национального банка "Ж.Н." и "Т.А." и бывших членов правления "С.А." и "С.Н.". Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.



Как поясняют в службе, они были задержаны по результатам проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного дела по ОАО "Керемет Банку" и на основании добытых по делу доказательств. На данный момент "Ж.Н.", "Т.А.", "С.А." и "С.Н." водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.



Ранее ГКНБ возбудил уголовное дело на основании данных о противоправной деятельности бывшего руководства Национального банка Кыргызской Республики, выразившейся в необоснованном приобретении контрольного пакета акций ОАО "Росинбанка" (в настоящее время ОАО "Керемет Банк") на 8 млрд сомов, тогда как деятельность этого банка была заведомо убыточной, а активы не имели для государства финансовой целесообразности.



Следствие продолжает мероприятия, направленные на установление точной суммы ущерба, причиненного незаконными действиями указанных лиц, а также на выявление всего круга лиц, причастных к совершению данного преступления.



Справка:



Сделки по покупке акций "Росинбанка" начались в октябре 2018 года. Тогда НБКР выкупил 71,65% акций. В январе 2019 года доля Национального банка в "Росинбанке" превысила 85%, в мае 2019 года - с 85,2% до 95%.



В этот период эти должности занимали:



- Жениш Нурбек - заместитель председателя Национального банка;



- Тезекбаева Айнура - заместитель председателя Национального банка;



- Сыдыков Алмаз - член правления Национального банка;



- Сагындыков Нурланбек - член правления Национального банка.



Должность председателя Национального банка с мая 2014 года по август 2017 года, а также с декабря 2017 года по сентябрь 2021 года занимал Толкунбек Абдыгулов.



В период с сентября по декабрь 2017 года председателем НБКР был Кубанычбек Кулматов.



История вопроса:



Как сообщал председатель Национального банка Кубанычбек Боконтаев на заседании парламента, в 2018 году, после того как Национальный банк приобрел акции "Керемет Банка", внутри НБКР была изменена учетная политика. После ее изменения потери НБКР по "Керемет Банку" перестали быть видны.



"Затем наши бухгалтеры и аудиторы указали, что изменение учетной политики в конце 2018 года не соответствовало законодательству. После того, как я был назначен на должность, мы привели учетную политику в соответствие с законодательством и после этого показались потери по "Керемет Банку" - примерно 4,4 млрд сомов", - сказал он.



К.Боконтаев сообщил, что общие инвестиции НБКР в "Керемет Банк" составили 8,2 млрд сомов, при этом 4,4 млрд составили потери.



"После того, как обнаружились эти цифры, мы провели служебное расследование внутри НБКР по отдельным направлениям. В первую очередь - почему в 2018 году изменилась учетная политика? Второе - почему когда НБКР покупал "Керемет Банк", надзорные управления не контролировали? Потому что после приобретения выяснилось, что у "Керемет Банка" плохие активы. Это выяснилось уже после покупки", - сказал он.