КырКадры. Задержан за взятки экс-глава дирекции по управлению Фондом развития Иссык-Кульской области

15:48 14.03.2023

14 марта 2023, Бишкек - , Юрий КОПЫТИН



Задержан бывший глава дирекции по управлению Фондом развития Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



"В отношении должностных лиц дирекции по управлению Фондом развития Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по статьям 337 (злоупотребление должностным положением) и 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР. По версии следствия, в 2017 году они незаконно перевели государственные средства, выделенные на строительство футбольного поля в селе Ананьево, на счет строительной компании", - говорится в сообщении.



По подозрению в совершении преступления задержаны и водворены в ИВС бывший руководитель дирекции по управлению Фондом развития Иссык-Кульской области С.Р.К. и глава строительной фирмы Д.А.Т. Расследование продолжается.



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САДЫРАЛИЕВ Рустамбек Кадыралиевич

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[07.06.1981 - ..]

Род. в г. Фрунзе. Кыргыз.



директор Фонда развития Иссык-Кульской области

(3.04.2017-01.2018)