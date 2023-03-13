Глобальное потепление обернется новой волной миграции?

19:24 14.03.2023

Центральная Азия – регион, страдающий от негативных изменений климата. Эти изменения в перспективе негативно отразятся на экономике, на здоровье и уровне жизни населения. Однако связь между миграцией и климатическими трансформациями остается малоизученной. Долгосрочные тренды в социально-климатической сфере проанализировали специалисты Института демографических исследований ФНИСЦ РАН в статье для научного журнала "Народонаселение".



Сколько мигрантов приезжает в Россию?



По данным Росстата, в одном 2020 году в РФ переехало более 266 тысяч человек из Центральной Азии. По данным национальных статистических служб государств региона, в Россию переезжают от 3,6 % (Казахстан) до 9,6 % (Киргизия) всех мигрантов из этих стран, в том числе внутренних. Средняя доля России в совокупном потоке международных мигрантов стран Центральной Азии достигает 70 %.



Как правило, человек, принявший решение о миграции, делает это под воздействием сразу нескольких факторов – важное место среди них может занимать дискомфорт от климатического режима. В ряде случаев природные условия находятся в тесной связи с экономическими и социальными мотивами миграции.



Климатическая миграция в Центральной Азии сегодня



Среди стран СНГ государства ЦА наиболее подвержены рискам климатической миграции. По данным Росстата, за период 2014–2020 годов количество переселившихся в РФ из-за природно-климатических условий увеличилось более чем вдвое для Таджикистана и больше чем в 1,5 раза для Казахстана. Так, 0,1–0,25 % населения центральноазиатских стран могут столкнуться с непредвиденными гидрометеорологическими стихийными бедствиями.



В Таджикистане 0,249 % населения (общее число жителей страны на 2020 год составило более 9,5 млн человек) подвержены риску перемещения из-за возможных наводнений. Для Казахстана этот показатель составляет 0,076 % при населении больше 18,7 миллиона. Но такие миграции – как правило, это внутренние, краткосрочные и возвратные передвижения – не могут заметно повлиять на численность переселенцев, прибывающих в Россию.



Поток мигрантов усилится из-за глобального потепления?



Центральная Азия в наибольшей степени из регионов СНГ подвержена долгосрочным экологическим рискам – засухе, деградации почв, смене режима температур и осадков. В этом случае под ударом окажутся сельскохозяйственные работники, которые будут вынуждены искать работу в крупных городах и других регионах.



В этом случае изменения климата могут спровоцировать масштабные перемещения населения: потоки климатической миграции будут следовать по маршрутам миграции трудовой.



По прогнозу Всемирного Банка, в 2050 году средняя доля жителей Центральной Азии, вынужденных мигрировать из-за последствий глобального потепления, может составить 1,9 млн человек (2,55 % от общей численности населения региона). Если современные миграционные тренды сохранятся, то к 2050 году в Россию из-за изменения климата суммарно могут направиться около 120 тысяч дополнительных мигрантов из центральноазиатских стран. Что равносильно прибытию 4 тысяч человек в год за весь период 2020-2050 годов.



Таким образом, Россия, вероятно, не столкнется с неконтролируемым притоком климатических мигрантов. Основные миграционные тренды радикально не изменятся из-за прироста экологических переселенцев. При этом последние будут нуждаться в помощи при адаптации к российским климатическим зонам, что может быть сделано в рамках двусторонних соглашений по трудовой миграции.



Читайте в научном журнале "Народонаселение" полную версию статьи

"Влияние глобального изменения климата на миграцию населения в России и странах Центральной Азии"

http://www.isesp-ras.ru/images/narodonaselenie/2022_3.pdf