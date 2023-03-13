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Беспокойный регион: Аральское владение и продвижение России в Центральную Азию, - Р.ПочекаевБеспокойный регион: Аральское владение и продвижение России в Центральную Азию, - Р.Почекаев
19:28 14.03.2023

Помимо дипломатических миссий и военных походов, важным элементом российской стратегии в Центральной Азии в XVIII–XIX веках была поддержка "буферных государств", связи с которыми позволяли России эффективно выстраивать отношения с центральноазиатскими ханствами. Одним из партнеров Санкт-Петербурга стало Аральское владение с центром в Кунграде, история которого остается малоизученной. Роль Кунграда в продвижении российских интересов в Приаралье проанализировал к. ю. н., доцент, профессор, заведующий кафедрой теории и истории права и государства НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Роман ПОЧЕКАЕВ в статье для научного журнала "Восточный архив".

"Врата" в Хиву

Аральское владение, располагавшееся в устье Амударьи, имело стратегическое значение как для Хивы, так и для Российской империи. Фактически оно служило воротами в Хивинское ханство водным путем – до Ургенча и ханской столицы.

Кунград являлся уникальным образованием и в политическом плане. В ханствах Центральной Азии, как правило, политическая борьба определялась клановой системой – за власть боролись влиятельные роды, стоявшие во главе племен узбекского и туркменского происхождения. Аральское владение же не являлось исключительным владением какого-то племени: узбекское, туркменское, казахское и каракалпакское население Кунграда объединяла лишь политическая оппозиция к правителям Хивы.

С начала XVII века жители Кунграда систематически поддерживали членов ханского рода, стремившихся свергнуть текущего хана Хивы. Так, хивинские Арабшахиды в XVIII веке обычно начинали борьбу за власть с поддержкой приаральского населения. Оппозиционность Кунграда использовали в своих интересах и хивинские кланы, такие как узбекские кунграты и туркменские йомуды.

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Ханы Хивы пытались покорить беспокойный регион, направляя в Кунград войска и назначая в город своих ставленников – но спустя время история повторялась.

Российские дипломаты о Кунграде

Санкт-Петербург проявлял интерес к Аральскому владению с XVIII века – связь с местным населением могла помочь укрепить влияние России в Приаралье и стать серьезным козырем на переговорах с Хивой. Так, в 1722 году петербургский дипломат Ф. Беневини отметил поддержку аральцами "Темир-султана" (Шах-Тимур-хана), боровшегося за власть в Хиве. Беневини предлагал Петру I при поддержке Кунграда "реванш над хивинцами учинить" за истребление отряда А. Бековича-Черкасского в 1717 году. Этот план не был реализован.

В XIX веке дипломаты России также отмечали оппозицию Кунграда к Хиве. Побывавший в ханстве в 1819-1820 годах Н. Н. Муравьев (впоследствии – известный военачальник Крымской войны Муравьев-Карский) описывал хивинскую усобицу 1809-1811 годов: два брата хана Мухаммад-Рахима (1806–1825) из рода Кунгратов, опасаясь за свою жизнь, бежали в Приаралье. Однако разлад между братьями позволил хану убить их и покорить Кунград силой, свергнув известную с XIV века династию Суфи.

Центральная Азия в XIX веке

С начала XIX века жители Кунграда перестают поддерживать претендентов на ханский трон и берут курс на создание независимого от Хивы государства. Одновременно усилился интерес России к Аральскому владению.

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Кунград был важным ориентиром в походе оренбургского губернатора В. А. Перовского на Хивинское ханство зимой 1839–1840 годов. С 1848 года контакт с населением Приаралья налаживал начальник Аральской экспедиции капитан-лейтенант А. И. Бутаков, с 1853 года возглавивший Аральскую флотилию.

По свидетельству Бутакова, население Приаралья было готово перейти в российское подданство, если Хива не снизит налоговое бремя.

Кочевое население Аральского владения знало, что российские казахи в ходе налоговых реформ 1830–1840-х годов были освобождены от уплаты ясака (основной натуральный налог для "иноплеменных" подданных), в то время как "хивинские" казахи были вынуждены платить хану многочисленные подати – как светские, так и мусульманские.

Восстания в Аральском владении

Хивинские ханы так и не изменили режим налогообложения – в итоге в 1850-х годах в Кунграде прошла серия мощных восстаний, в которых восставшие прямо или косвенно ориентировались на Россию. В 1856 г. против Хивы восстали казахи и каракалпаки Приаралья. Они решили возвести на трон казахских султанов Батыра и Зарлыка из Младшего жуза, который еще в 1731 году признал российское подданство. Претенденты на престол также обратились за поддержкой к казахскому правителю Ермухаммаду (Иликею) – некоторое время он был вассалом Хивы и Бухары, но с 1852 года принял русское подданство и принял участие в российском завоевании Центральной Азии.

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Выступление было подавлено, но в 1859 году в Аральском владении началось новое восстание во главе с Мухаммад-Фаном, внуком последнего правителя Кунграда из династии Суфи. Он убил ханского наместника, объявил себя ханом и обратился за поддержкой к оренбургским властям. Оренбургский военный губернатор А. А. Катенин отправил в Кунград пароход "Перовский" и несколько барж под командованием А. И. Бутакова, передав в его распоряжение 125 солдат во главе с полковником М. Г. Черняевым (в будущем – завоеватель Ташкента и первый военный губернатор Туркестанской области). В итоге хивинцы сняли осаду с Кунграда, а русские были с почетом встречены властями города.

Мухаммад-Фан подписал с властями Оренбурга соглашение о мире и охране караванов – юридически документ не был официальным признанием самостоятельности Кунграда Россией, но восставшие видели в договоре и в поддержке русских солдат гарантию своей независимости от Хивы. Вскоре кунградцы потребовали от А. И. Бутакова пушек и войск для защиты города, попытавшись втянуть его в войну с Хивой.

Русский офицер ответил отказом – он не имел полномочий вступать в войну. К тому же Амударья обмелела, что затрудняло передвижение российских кораблей, а кунградцы отказались снабдить их топливом и продовольствием. Вскоре возникла угроза нападения местных туркмен на флотилию Бутакова, и тот немедленно отбыл в русские воды. После ухода Аральской флотилии из Кунграда восстание было подавлено, а Мухаммад-Фан был убит.

Россия закрепляется в регионе

Несмотря на фактическую неудачу экспедиции, она оказала серьезную роль в развитии русско-хивинских отношений. Под влиянием начальников Кавказского и Туркестанского военных округов российские власти решились на силовое разрешение споров с Хивой. Кунград стал важной опорной точкой для российских военных экспедиций против хивинского хана.

После похода 1873 года, в результате которого Россия установила над Хивой протекторат, Кунград был оставлен в составе ханства, в то время как ряд других земель Приаралья были присоединены к российским владениям. Вероятно, петербургские власти и туркестанский генерал-губернатор К. П. фон Кауфман в дальнейшем собирались использовать оппозиционные настроения города для влияния на хивинцев.

К тому же изменение политической ситуации после туркестанских военных экспедиций убедило имперские власти, что поддержка "буферных государств" в регионе больше неактуальна. Так, на рубеже 1860–1870-х годов пограничные и центральные власти России рассматривали проекты создания независимых ханств в Ташкенте и Самарканде – чтобы влиять на Кокандское ханство и Бухарский эмират. Но после закрепления России в Центральной Азии от этих замыслов отказались.

Читайте в научном журнале "Восточный архив" полную версию статьи
"К истории "буферных государств" на границах России: Аральское владение и его роль в русско-хивинских отношениях. XVIII–XIX века"
https://test.ivran.ru/f/Vostochnyj_arhiv_№_31_2015.pdf

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678811280


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