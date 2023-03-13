25-летний Гулин отказался от мандата депутатика РосГосДумки. Нагулялся...

20:17 14.03.2023

Полномочия депутата фракции "Новые люди" Максима Гулина будут досрочно прекращены. Такой проект постановления внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента думская комиссия по мандатным вопросам.



Основанием для подобного предложения стало его письменное заявление от 13 марта. Причиной решения о сложении полномочий стал переход на другую работу.



Предварительно, проект постановления Госдума рассмотрит на пленарном заседании 16 марта.



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В пресс-службе фракции сообщили, что Гулин будет реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле в исполнительной власти.



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