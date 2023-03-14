"Это неминуемо" – в Грузии пообещали майданить до окончательного сноса власти

20:33 14.03.2023

Вадим Москаленко . 14.03.2023



Вопреки декларативным целям, истинной задачей массовых протестов в Грузии является совершение госпереворота и устранение действующего руководства страной.



Об этом в эфире телеканала "ТСН" заявил депутат грузинского парламента, саакашист Коба Накопия, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Вопреки декларативным целям, истинной задачей массовых протестов в Грузии является совершение госпереворота и устранение...



"Сейчас люди потребовали [от правительства Грузии] – давайте, выполняйте все 12 пунктов. Уверяю, что в ближайшем будущем эти люди опять выйдут, и будут требовать выполнения всех пунктов, которые ЕС предписал для получения статуса кандидата.



И один из главных вопросов – это свобода Михаила Саакашвили. Вы видели обращение и демарш 27 стран ЕС, которые обратились к правительству Грузии. Столько призывов, документ подписан 27 странами, заявление президента Зеленского, Макрона и так далее, это ж не случайные вещи", – сказал Накопия.



Однако саакашист признался, что истинной целью беспорядков является не выполнение каких-то пунктов, а совершение госпереворота в Грузии.



"Уверяю вас, что грузинское общество в ближайшее время поставит вопрос о проведении досрочных выборов. Это неминуемо. Потому что власть, которая сегодня полностью продалась Кремлю, не может оставаться долго, и не может провести в стране демократические выборы", – подытожил депутат.



Сидящие в студии украинцы вспомнили Майдан 2014 года и пожелали грузинам "удачи" в совершении госпереворота.