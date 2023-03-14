 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тунис, похоже, скоро опять взорвется, - Равиль Мустафин
22:50 14.03.2023

14.03.2023

В Тунисе президент "Робокоп" спровоцировал беззаконие

Протесты, межрасовые волнения, экономический кризис и ссора со Всемирным банком – в таких условиях начал работу новый парламент
Равиль Мустафин

Противники Каиса Саида требуют его ухода из власти.
В пригороде тунисской столицы Бардо прошла первая за 20 месяцев сессия нового парламента, в значительной степени лишенного своих полномочий. Работа обновленного законодательного органа началась на фоне растущей критики со стороны оппозиционных групп, которые говорят, что ему не хватает легитимности. Они считают, что парламент был избран в соответствии с написанной президентом страны Каисом Саидом Конституцией, которую ему удалось протащить в ходе состоявшегося при ничтожной явке (11%) референдума летом прошлого года. На этом фоне глава государства фактически спровоцировал рост межрасовой напряженности и конфликт со Всемирным банком.
Работа предыдущего парламента волевым решением Саида была заморожена, а правительство отправлено в отставку в июле 2021 года в ходе того, что многие как в Тунисе, так и за рубежом считают переворотом. Сосредоточив в руках президента чуть ли не всю полноту власти и снизив надзор парламента, новая Конституция положила конец политической системе, установившейся в стране после падения режима Зина аль-Абидина Бен Али в результате революции 2011 года. По новому Основному закону 161-местный парламент фактически не сможет привлечь к ответственности правительство или подвергнуть президента импичменту. Для внесения законопроекта потребуется инициатива не менее 10 депутатов. Причем приоритет отдаваться все равно будет тем, что выдвинуты президентом.

Основная оппозиционная сила – Фронт национального спасения, которая бойкотировала выборы в парламент, выступила с заявлением, в котором говорится, что новый парламент появился на свет в результате "путчистских" Конституции и выборов. С аналогичным заявлением выступила и крупнейшая политическая партия Туниса "Ан-Нахда", подчеркнувшая, что не признает новый парламент, созданный в результате переворота после выборов, который бойкотировало большинство тунисцев.

Впервые после революции 2011 года, с которой и началось "триумфальное шествие" арабской весны по странам Ближнего Востока и Северной Африки, власти Туниса запретили независимым СМИ присутствовать на заседании парламента. Освещать событие, которое транслировалось по общественному телевидению, были допущены только государственное радио и телевидение, а также информационное агентство.

"Это новая попытка властей держать людей в неведении, посягательство на свободу прессы и журналистской деятельности, на доступ к информации", – заявила вице-президент Национального союза журналистов Туниса Амира Мухаммед. – То, что происходит, опасно и отражает необоснованность недоверия власти к СМИ". Многие журналисты говорят, что их все больше беспокоит то, что они считают "эрозией свободы прессы в стране". В прошлом году они протестовали против усиления репрессий и запугивания свободных СМИ. В индексе свободы прессы "Репортеров без границ" за 2022 год Тунис опустился сразу на 21 позицию, с 73-го на 94-е место.

Накануне первой сессии парламента в тунисской столице состоялся массовый митинг против официального запрета властей проводить антипрезидентские акции протеста. Сотни людей по призыву самой мощной и влиятельной профсоюзной организации страны UGTT вышли на улицы Туниса, прорываясь через полицейские кордоны, чтобы добраться до проспекта Хабибы Бургибы, первого президента независимого Туниса. Полиция предупредила протестующих, что их марш незаконен, однако останавливать продвижение демонстрантов по центральным улицам столицы не стала. За последние недели власти задержали несколько видных критиков правительства, в том числе политиков, журналистов и профсоюзных деятелей.

И без того сложную обстановку еще больше накалила статья президента Саида с его комментариями, которые сразу же были признаны расистскими и "конспирологическими". Примерно месяц назад Саид фактически призвал остановить поток мигрантов, пытающихся через Тунис добраться из расположенных южнее Сахары стран в Европу. По его мнению, нелегальная миграция направлена на изменение демографической ситуации, чтобы якобы превратить Тунис из арабской страны в исключительно африканскую. Возможно, имела место неуклюжая попытка убедить Запад, что президент – единственный, кто способен защитить Европу от нелегалов, поэтому его внутреннюю политику не надо критиковать. Но в итоге получилось обратное.

Выступление тунисского президента привело к тому, что темнокожих африканцев хозяева стали выгонять из дешевых гостиниц или снимаемых квартир, а кое-где забрасывать камнями, нападать и избивать. В спокойном и всегда толерантном во всех отношениях Тунисе начались чуть ли не погромы. Несколько сотен мигрантов были вынуждены в срочном порядке улететь "репатриационными" рейсами в Мали и Кот д’Ивуар, опасаясь волны насилия. Беззаконие спровоцировал президент, который, по иронии судьбы, носит прозвище Робокоп из-за внешней схожести с героем известного фильма.

"Инициатива" Саида не прошла бесследно ни для него, ни для его страны. Она послужила причиной временной приостановки переговоров, которые вел Всемирный банк (ВБ) с переживающим тяжелый экономический кризис Тунисом о предоставлении кредитов на общую сумму 520 млн долл. Во внутреннем служебном обращении к сотрудникам уходящий директор ВБ Дэвид Малпасс заявил: "Учитывая ситуацию, руководство решило приостановить действие рамочной программы партнерства с Тунисом и снять ее с рассмотрения советом директоров". Заявление Саида о мигрантах также вызвало напряженность в отношениях Туниса с Африканским союзом, официальный представитель которого назвал слова президента Саида "шокирующими".

В течение многих лет страны Северной Африки, в том числе и Тунис, были свидетелями попыток иммигрантов из стран к югу от Сахары добраться до Европы в надежде на лучшую жизнь. В то время как одним удавалось добраться до места назначения, другие часто гибли в пути. Кстати, на днях у берегов Туниса обнаружили обломки еще одной утлой лодки, перевозившей мигрантов.

Источник - НГ
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