Учечукву проклинает нового президента Тинубу. Выборы в Нигерии плавно перетекают в исламо-христианскую резню, - М.Фаустова.

22:52 14.03.2023

Пол-Нигерии может сгинуть после президентских выборов



Нарушения в ходе голосования опрокинули хрупкое равновесие между мусульманами и христианами

Милена Фаустова



Избрание президентом Бола Тинубу дает огромное преимущество мусульманской половине населения страны.

Католики Нигерии крайне недовольны тем, как в стране прошли президентские выборы. Глава нигерийской католической организации "Каритас" Учечукву Ободоечина обвинил национальный избирательный орган в "саботаже и грубом соучастии" в неправомерном проведении голосования. Его заявление было опубликовано в начале марта, еще до того, как власти шести штатов Нигерии, которые контролирует оппозиция, подали в Верховный суд иск на федеральное правительство с требованием отменить результаты волеизъявления, в ходе которого победу одержал кандидат от правящей партии "Конгресс прогрессивных сил" Бола Тинубу. Он набрал 8,7 млн голосов (37%).

Новоизбранный президент – мусульманин. 70-летний Тинубу считается одним из самых опытных политиков страны. В прошлом был губернатором штата Лагос, где расположен одноименный мегаполис и экономическая столица Нигерии. Будучи во главе штата, сумел навести порядок в его финансах. При этом в стране сложилась двухконфессиональная пара политиков (президент и вице-президент), поскольку количество мусульман и христиан почти равно – 51% против 47% (конкретно католиков 10%). Однако еще до выборов Тинубу обещал, что на пост вице-президента назначит сенатора Кашима Ибрахим Шеттима, который также исповедует ислам. Несмотря на протесты, в том числе и со стороны христиан, Тинубу заявил, что "считает целесообразным выбрать своего будущего заместителя не по навязываемому социумом религиозному признаку, а на основании компетентности кандидата".



Но христиане заподозрили лукавство победителя. "С глубоким сожалением мы заявляем о нашем полном разочаровании черепашьим темпом размещения секретных и неконфиденциальных материалов на более чем 50% из 176 606 избирательных участках по всей стране. Из-за комендантского часа перед выборами и связанных с ним пустых дорог и улиц чиновники Независимой национальной избирательной комиссии (INEC) и сотрудники службы безопасности не смогли добраться до более чем 60% избирательных участков по всей стране до 12 часов дня", – отметил Ободоечина.



Он добавил, что "поведение государственных служащих в некоторых штатах было равносильно самостоятельному саботажу, направленному на срыв избирательного процесса", а в некоторых штатах происшедшее приравнял к "своего рода преступлению". "Это не тот путь, которого мы желали, поднявшись из разрушительных обломков, созданных военным руководством до 1999 года. Чтобы предотвратить гражданское неповиновение, мы рекомендуем провести ревизию бюллетеней, новое проведение голосования в районах, где были наиболее значительные злоупотребления, а также сменить большинство сотрудников INEC", – предложил глава католической организации.



Под сомнение прозрачность процесса голосования поставила и национальная конференция католических епископов. После объявления победы Тинубу архиереи призвали граждан страны к соблюдению закона, а избирательную комиссию "принять надлежащие меры для решения вызывающих озабоченность вопросов, с тем чтобы разрядить напряженность и в интересах общего блага".



О том, что христиане столкнутся с новым витком гонений чуть ли не сразу после выборов, католические архиереи страны предупреждали еще несколько месяцев назад. Их опасения подтвердились. Волна убийств католиков в конце февраля даже вынудила духовенство одной из епархий страны в срочном порядке эвакуироваться. Как рассказал в интервью порталу ACI Africa директор Комиссии справедливости и мира (JPC) католической епархии Макурди священник Ремигиус Ихьюла, в результате нападений на деревни в штате Бенуэ десятки верующих были убиты, а сотрудники епархии были вывезены военными. По словам Ихьюла, во время нападений "вооруженные военным снаряжением представители народа фулани напали на столицу штата Бенуэ Макурди". "Мы все время задавали себе вопрос, как обычные пастухи могли заполучить военное снаряжение. Единственный возможный вариант – помощь властей", – предположил священник. "Подавляющее большинство фулани (или фульбе, другое название народа. – "НГР")", – мусульмане, а большинство жертв – христиане", – подчеркнул священнослужитель. Он утверждает, что это нападение стало возможным именно после того, как "президентом страны стал мусульманин".



Несмотря на то что епископы Нигерии до последнего старались не вмешиваться в выборный процесс и открыто не поддерживали какого-либо кандидата, фигура Бола Тинубу в качестве нового лидера страны для них была одной из самых неподходящих. Сложные отношения христиан с мусульманским сообществом не только никак не разрешаются, но с каждым годом лишь усугубляются.



В ноябре 2022 года международная католическая организация "Помощь нуждающейся церкви" опубликовала доклад, в котором утверждалось, что преследования христиан в этой африканской стране "перешагнули порог геноцида" и Нигерия "балансирует на грани превращения в несостоявшееся государство". Согласно отчету, только в 2022 году в Нигерии исламисты убили не менее 39 католических священников, еще 30 были похищены, а 145 – подверглись нападениям. Утверждается, что 28 нападений были совершены похитителями, три – пастухами-кочевниками, два – коренными жителями Биафры, еще два – боевиками-исламистами из террористической организации "Боко Харам". Один священник был убит бандитами. Еще один стал жертвой насилия толпы.



В исследовании аналитического центра SB Morgen Intelligence говорилось: "2022 год был ужасным годом для духовенства. Никто в этой группе не пострадал больше, чем католические священники, которые в какой-то момент подвергались почти ежедневным похищениям с требованиями выкупа, установленными в среднем по 50 млн найр на каждого священника. Хотя были вполне искренние опасения, что эти похищения были целенаправленным преследованием христианской веры, финансовая необходимость при похищении несколько затмила такие опасения".



Громким преступлением против католиков стал расстрел верующих во время мессы в приходе Святого Франциска в городе Ово епархии Ондо в июне 2022 года. В результате нападения погибло порядка 50 человек. 15 января с.г. террористы заживо сожгли Исаака Ачи, который служил приходским священником церкви Святых Петра и Павла. Он также был председателем местного отделения Христианской ассоциации Нигерии (CAN).



Правозащитная организация Open Doors ("Открытые двери") утверждает, что в 2021 году именно Нигерия лидировала по числу христиан, убитых за свою веру: 4650 по сравнению с 3530 в 2020 году. Число похищенных христиан также было самым высоким – более 2500 по сравнению с 990 в 2020 году. Тогда страну возглавлял мусульманин Мохаммаду Бухари, а вице-президентом был христианин Йеми Осинбаджо.



При видимом сохранении политического межконфессионального баланса они оба так и не сумели остановить убийства христиан в Нигерии.