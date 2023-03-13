Кипой их разум возмущенный. Иудеи-педерасты пытаются основать собственное государство "ЛГБТель-Авив", - НГ

00:00 15.03.2023

Журналист "НГ-религий" побывал на обряде изгнания правительства Нетаньяху

Андрей Мельников

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"



Об авторе: Андрей Львович Мельников – ответственный редактор приложения "НГ-религии".



Против патриархального правительства выступил отряд "служанок".

Протестующие против праворелигиозного правительства Биньямина Нетаньяху все же уважают святость субботнего дня. Они назначают свои акции на то время, когда опускается ночная мгла. Но митинг стартует сразу после завершения шабата, а ведь надо еще добраться до места сбора протестующих. Транспорт по субботам ходит очень редко даже в Хайфе, наверное, самом "нееврейском" городе Израиля.



Когда я сел в нужный автобус, вдруг оказалось, что вопреки ожиданиям он не поднимается по серпантину, с которого открывается потрясающий вид на утомленное солнцем море, но ныряет в туннель, прорытый в горе Кармель. И в этот момент происходит нечто похожее на перипетии триллера, когда вдруг открывается, что все вокруг – тайные пришельцы или члены зловещей секты. В нашем случае почти все пассажиры, как вдруг выяснилось, держат путь именно туда, где должны собираться противники неискоренимого Биби и затеянной его правительством судебной реформы. Народ в салоне автобуса заволновался, но водитель подтвердил, что в нужное место мы обязательно попадем.



Так и оказалось. Я как раз подоспел к тому моменту, когда голова огромной колонны, зашумев, тронулась в путь. Гудели рожки, вопили мегафоны, а над потоком людей колыхался лес израильских флагов. Здесь были и своеобразные вариации знамени, сочетающие в себе радужную расцветку с шестиконечной звездой.



Первой шла группа людей, растянувших над головами многометровое полотнище с текстом Декларации независимости Израиля. Там и тут мелькали транспаранты, смысл надписей на которых сводился к тому, что демократия – это хорошо, а диктатура – плохо. Протестующих, которые в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах Израиля выходят на улицы на исходе каждого шабата уже более двух месяцев, обвиняют в использовании палестинской символики. Однако в этот раз я увидел только один палестинский флажок. Еще мелькнуло красное знамя с серпом и молотом, которое эффектно смотрелось рядом с сине-белым флагом Израиля и плакатом против диктатуры. В колонне скандировали речовки о том, что демократия должна быть для всех. То есть и для арабского населения, и для представителей разных меньшинств.



Самое активное меньшинство было представлено людьми в розовом. В этом цвете было все: и плакаты, и футболки, и даже палестинские платки-куфие. Помнится, эта стилистика впервые была использована во время женского марша в США сразу после избрания сексиста и апостола патриархата Дональда Трампа. Но при чем здесь Нетаньяху? Он недавно использовал спецназ для того, чтобы его жена сделала укладку в разгар народного гнева. Разве такой преданный муж может считаться сексистом? Наверное, это все же протест против мачо из ультраортодоксальных партий, с которыми у Биби сложился еще более обременительный союз, чем с любящей роскошь супругой.



Розовые ручейки бежали через весь многотысячный поток людей в черном. "Черные флаги" – самое непримиримое к Нетаньяху движение. "Рак ло Биби" ("Только не Биби") – их кредо. Потом открылся вообще полноводный поток розового и красного. Шли десятки женщин, одетых в алые плащи и белые чепчики. Они косплеили известный феминистский сериал "Рассказ служанки".



Колонна проследовала несколько километров, и впереди показалось разлившееся по площади голубое озеро. Здесь было еще несколько тысяч человек, и почти у каждого в руках – флаг или хотя бы бело-синий флажок с шестиконечной звездой. Уже шел митинг.



"Время между Пуримом и Песахом особенное!" – раздавался усиленный динамиками женский голос. Как раз в это время закончился один весенний иудейский праздник и идет подготовка к другому. На Пурим принято устраивать публичную декламацию "Книги Эсфирь", а при упоминании царедворца Амана, замыслившего истребить евреев, верующие трещат погремушками и дуют в рожки. Для собравшихся на митинг злодеями были авторы судебной реформы. При упоминании имени министра юстиции Ярива Левина раздавался рев сотен глоток, гудели рожки. А роль священного текста выполняла гигантская копия Декларации независимости, появление которой перед трибуной приветствовали ораторы. К слову, на иврите наименование обоих текстов совпадает – "мегила", то есть свиток.



Есть еще один обычай Пурима – маскарад, когда все наряжаются кто во что горазд. Что-то подобное происходило и на акции протеста. Некоторые дали себе волю. Одна женщина нарядилась в робу узника Освенцима, вероятно, давая понять, сколь ужасны деяния бородатых сексистов в кипах, взявших власть в результате парламентских выборов в минувшем ноябре. Была здесь и кукла Нетаньяху, представлявшая премьера в образе самодовольного сибарита. Глава правительства уже давно обвиняется в коррупции, и нынешнюю его каденцию критики считают защитой от уголовного преследования. Некоторые демонстранты тащили носилки, на которые положили фанерные фигурки, изображавшие демократию. Эти люди представляли медицинскую корпорацию, имеющую свои претензии к правительству.



В последние месяцы в Израиле много говорят о возможной гражданской войне. Настолько разделилось общество, разошлось в ценностях. Даже если сравнить население в разных городах, становится вполне зримым это расслоение. На демонстрации в Хайфе я заметил только одного человека в кипе. Это вполне отражает структуру населения, в большинстве своем светских, а подчас вообще бесконечно далеких от традиций иудаизма хайфовчан. Другое дело – Иерусалим. Улицы столицы, особенно ее центральной части, кишат ультраортодоксами. Когда смотришь сверху вдоль улицы Яффо, видишь бесконечный поток голов в кипах или париках, которые носят набожные хасидки.



Когда-то, в библейские времена, эта земля разделилась на два царства – Израильское и Иудейское. Возможно, что-то похожее происходит и в современной стране. Говорят уже о "государстве Тель-Авив". Можно и так: град-государство ЛГБТель-Авив. Здесь регулярно происходят столкновения протестующих с полицией. Говорят, толпа там довольно агрессивна. Она перекрывает улицы и угрожает парализовать аэропорт. В Хайфе пока что гораздо спокойнее. Чтобы найти полицию, мне пришлось обойти площадь по периметру. Я обнаружил всего несколько машин, перекрывших подъезды к площади, по которой в обычные дни движется оживленный транспортный поток. Немногочисленные полицейские беседовали между собой, равнодушно повернувшись спинами к яростному протесту горожан.



Хотя на улицах тысячи митингующих, не видно конфликтов, а толпу можно исходить вдоль и поперек, и никто не возмущается, когда люди снуют туда-сюда. Многие заходят со своими флагами и плакатами в кафе и бары. Все заведения открыты, никто не боится погромов. Оппозиционеры на время превращаются в клиентов, съедают пиццу, а потом возвращаются на площадь протестовать, дудеть в рожки и выкрикивать лозунги.



Как сообщили местные СМИ, в минувшую субботу на улицы вышло полмиллиона человек. Население страны – примерно девять с половиной миллионов. Вот такой в Израиле политический карнавал. Долгий, непрекращающийся и, главное, пока еще веселый.



Иерусалим- Хайфа- Москва