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Зерновая сделка продлена с новыми уступками Москвы. Позорники! - М.Сергеев
00:03 15.03.2023

Зерновая сделка продлена с ограниченными потерями

Российским дипломатам удалось замаскировать неизбежные уступки
Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"
14.03.23
Воспрепятствовать экспорту украинского зерна из черноморских портов Россия уже не может.
Москва объявила во вторник о продлении зерновой сделки не на 120, а на 60 дней при явном неудовольствии Киева и нейтральной реакции остальных участников. Благодаря сокращению срока действия зерновой сделки до ее очередного продления российским властям удалось создать видимость своего влияния на происходящее. Но на самом деле действенных рычагов для обеспечения собственных интересов в Черноморском регионе РФ фактически уже не имеет. Ведь отказ от продления сделки был бы еще более худшим решением, поскольку движение грузовых судов в портах Украины продолжилось в прежнем режиме, только уже без формального одобрения российских чиновников. Так что можно лишь удивляться ловкости российских дипломатов, которым удалось кое-как замаскировать абсолютно проигрышную позицию. Российские чиновники по-прежнему будут жаловаться на препятствия для экспорта удобрений. И надеяться на возобновление работы аммиакопровода Тольятти–Одесса.

Зерновая сделка продлевается на 60 дней на прежних условиях, также подтвержден ее пакетный характер – сообщил во вторник замглавы МИД России Александр Грушко. В воскресенье министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что зерновая сделка, которая официально называется "Черноморская инициатива", почти наверняка будет продлена. С таким же прогнозом мог бы выступить и любой наблюдатель, который видит отсутствие других решений у России. Как-либо помешать движению украинских грузовых судов в Черном море Москва не может без крайне негативных последствий для себя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продление сделки жестом доброй воли с российской стороны и констатировал, что у ООН пока не получилось "пробить глухую стену" коллективного Запада в вопросе снятия ограничений для экспорта из РФ.

Как говорил после соответствующих консультаций в Женеве замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, Москва будет принимать решение о дальнейшем продлении сделки исходя из того, как выполняются соглашения с ООН о снятии препятствий для российского экспорта. Ранее РФ неоднократно подчеркивала, что эта часть договоренности не выполняется.

"Зерновая сделка нужна Западу, потому что с продовольственной инфляцией они справиться не смогли. Продовольственная инфляция в Западной Европе не снижается. А для того чтобы ее сбить, надо понизить цены на продовольственное сырье, в частности корма для скота. Повышение цен на зерно – это элемент подстегивания инфляции, Запад в этом не заинтересован", – утверждает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец изданию "Украина.ру".

Черноморская зерновая инициатива помогает сдерживать мировые цены на зерно и сопутствующие продукты, заявила экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Моника Тотова. По ее данным, с начала вступления сделки в силу в июле 2022 года "было отгружено более 24 млн т сельскохозяйственной продукции". "Кукуруза составила почти половину отгруженного объема, на пшеницу пришлось чуть более четверти, на подсолнечное масло – около 10%, на другие сельскохозяйственные продукты, такие как ячмень, соя, рапс, – остальное", – уточнила эксперт. По ее словам, транспортировка этих товаров "способствует стабилизации мировых рынков и сдерживанию роста мировых цен". С момента заключения сделки индекс продовольственных цен ФАО, который отражает ежемесячные изменения мировых цен на основные виды продовольствия, снижался несколько месяцев подряд.

"Хотя цены на продовольствие действительно опустились с рекордных уровней, достигнутых в марте 2022 года, ситуация на мировых рынках сельскохозяйственных товаров остается напряженной", – признала Тотова. "Уровень цен на рынках влияет не только на потребительские цены, но и на сроки посевной кампании в следующем году. При отсутствии рынков и возможности вывозить зерно через порты Черного моря в рамках зерновой инициативы украинские фермеры могут решить меньше сеять в будущем, что повлияет на глобальное предложение и может поспособствовать повышению цен", – предупредила экономист.

В Киеве отвергли идею Москвы по продлению зерновой сделки на более короткий срок. Продление "черноморской инициативы" на 60 дней якобы противоречит соглашению, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. А источник ТАСС рассказал, что зерновая сделка не предусматривает специальных механизмов продления, она продолжит действие в том же виде после 18 марта, если участники не выступят против. С этой точки зрения не имеет значения, насколько продлевается сделка – на 60 или на 120 дней, отметил собеседник агентства. Также источник отметил, что расширение зерновой сделки согласовать пока не удается, так как Москва и Киев настаивают на разных вариантах. При этом ни одна из сторон соглашения не заявила о выходе из него.

При этом в портах Латвии, Литвы, Нидерландов и Эстонии остаются 262 тыс. т российских удобрений. Ранее Москва заявила о готовности бесплатно передать их беднейшим странам, но до сих пор была отправлена только одна партия – 20 тыс. т – в Малави. Как отметил Грушко, создаются искусственные препятствия, проволочки.

Источник - НГ
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