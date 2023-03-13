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Банки, деньги, пик битка: как проблемы финсектора США подняли курс крипты
00:05 15.03.2023

И сколько продлится рост цифровых валют

Мария Колобова

Поддержка банковского сектора США со стороны властей и ожидание смягчения монетарной политики на Западе могут спровоцировать дальнейший рост биткоина, считают опрошенные "Известиями" эксперты. 14 марта его цена достигла максимума с июня 2022-го, подскочив на четверть за два дня и в моменте превысив $26 тыс. Это объясняется вливанием новых денег в американскую экономику, а также бегством инвесторов из традиционных инструментов в крипту. В позитивном сценарии к концу года монета может подорожать до $40–50 тыс., однако в негативном - если случится обвал на фондовом рынке и мировой кризис - валюта способна подешеветь до $13,5 тыс.

Ставка на крипту

На фоне падения рынков США и массовой остановки торгов по акциям американских банков курсы криптовалют значительно выросли. За последние два дня цена биткоина увеличилась с $21,2 тыс. до $26,2 тыс. и достигла максимума с июня 2022 года.

Могло показаться, что курс главной цифровой валюты пошел против рынка, однако это не совсем так, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, биткоин часто повторяет динамику американских биржевых индексов. При этом на фоне начавшегося банковского кризиса у инвесторов появилась уверенность, что ФРС не станет дальше повышать ставку, и это стимулировало некоторый рост на рынках.

Криптовалюты также начали дорожать после заявлений Джо Байдена. Он гарантировал, что средства вкладчиков в безопасности, граждане не понесут потерь, а банковская система США устойчива. Этого оказалось достаточно, чтобы котировки цифровых валют взлетели, в то время когда акции американских кредитных организаций резко падали и торги бумагами массово останавливались, подчеркнул Артем Деев. Так, после выступления Байдена цена биткоина за два часа увеличилась более чем на $2 тыс.

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За прошедшие две недели в США обанкротилось три банка: Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital. После открытия сессии 13 марта бумаги американских финансовых организаций начали падать, были прекращены торги акциями более чем 30 компаний. Однако 14 марта рынок США стал отыгрывать падение: основные индексы прибавили 1–2% на открытии.

Основной причиной краха американских финорганизаций стало несоблюдение рисков и удешевление ранее купленных облигаций из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. При этом регуляторы заявили, что клиентам закрытых банков ничего не угрожает, и на этом фоне усилились ожидания, что ключевую ставку сохранят на прежнем уровне. А это позитивный фактор для рисковых активов, объяснил эксперт. По его словам, падение доллара также стало одной из причин, которая позволила покупателям поднять цену биткоина.

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Реакция американских властей на проблемы банков среднего звена - одно из объяснений резкого роста курса цифровых валют за последние два дня, говорит аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын. Государство пообещало вернуть вкладчикам все средства, даже те, на которые не распространялись госгарантии. Так, драйвером подорожания цифровых валют стало вливание свежих денег. Ранее власти спасали экономику от влияния пандемии, теперь - от закрывшихся финорганизаций, но эффект схожий, отметил эксперт.

Однако, по его словам, есть и другое объяснение. Проблемы традиционной банковской системы могут стать началом ее краха и победы криптовалют, по этой причине некоторые инвесторы также могли начать вкладывать средства в цифровые активы, подчеркнул Леонид Делицын.

С этим согласен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, проблемы ряда крупных банков привели к панике и хаосу на рынке. В такой ситуации инвестор ищет способ снизить риски традиционных финансовых инструментов за счет криптовалют. Биткоин стали покупать как вкладчики и участники фондового рынка, так и владельцы стейблкоинов, уверенность в которых пошатнулась.

Так, после краха банков стейблкоин USD Coin, стоимость которого должна соответствовать доллару, был от него отвязан. Он падал до $0,82 на бирже Gemini, напомнил Владислав Антонов из BitRiver.

Два сценария

В дальнейшем на стоимость цифровых валют будет влиять соотношение числа банкротств традиционных финорганизаций и криптобанков, считает Леонид Делицын. Так, на фоне массовой остановки торгов курс биткоина повышался. Однако спасение традиционных кредитных организаций может сопровождаться ужесточением регулирования криптоиндустрии, а также закрытием игроков, что будет негативно влиять на котировки монет.

Эксперты описывают два возможных сценария на рынке цифровых валют - позитивный и негативный. Если программа помощи банкам от ФРС США заработает должным образом, то новых обвалов, скорее всего, не произойдет, отметил Владислав Антонов. Если ожидания по сохранению ключевой ставки также оправдаются, то курс биткоина может в ближайшее время вырасти до $27,5 тыс. Однако в случае повышения ставки и неохотной помощи банкам на фоне разрастающегося кризиса главная криптовалюта способна подешеветь до $19 тыс. Впрочем, это не так значительно, как падение котировок в 2022-м.

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Наиболее оптимистичный прогноз к концу года - увеличение цены биткоина до $40 тыс. Однако в случае обвала на фондовом рынке, а также негативных новостей в криптоотрасли и банковском секторе стоимость монеты может упасть до $13,5 тыс., заключил эксперт.

Другой диапазон приводит Алексей Тараповский. Он отметил: по итогам года минимальное значение курса биткоина может составить $25 тыс., а максимальное - $40–50 тыс.

Курс монеты сейчас штурмует важнейший уровень сопротивления $25–27 тыс., подчеркнул аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Если биткоину это удастся, то произойдет разворот тренда и станет возможен рост до $34–36 тыс. Однако если назначенную отметку пройти не получится, стоит ожидать падения цены актива до $14–16 тыс.

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По словам Артема Деева из AMarkets, в ближайшее время возможен еще некоторый рост главной цифровой валюты, однако подорожание монет носит краткосрочный характер. Затем стоит ждать падения котировок криптовалют, чему будут способствовать новые банкротства и ужесточение регулирования отрасли. В таком случае биткоин вновь уйдет к границе $20 тыс.

Источник - Известия
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