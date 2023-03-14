ОДКБ может стать посредником в переговорах Таджикистана и Киргизии, - В.Панфилова

00:45 15.03.2023

Миротворцы организации готовы встать на спорных участках межгосударственной границы

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов провел в Бишкеке переговоры с таджикскими дипломатами.

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов посетил Бишкек и Душанбе, где обсуждал не только задачи, стоящие сегодня перед организацией, но и вопросы размещения группы мониторинга и миротворческого контингента ОДКБ на конфликтных участках границы с Таджикистаном. Как сказал "НГ" ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев, военно-политический альянс давно готов выступить посредником в урегулировании приграничных споров между двумя центральноазиатскими странами.

Предложения по снятию напряженности на таджикско-киргизской границе были выработаны на прошедшем в Минске совещании начальников подразделений международного военного сотрудничества вооруженных сил стран ОДКБ 6 марта. Об этом сообщил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко. Детали разработанного плана не раскрываются, но генсек организации Имангали Тасмагамбетов отправился с рабочим визитом в Киргизию и Таджикистан явно не с пустыми руками. С президентами Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном Тасмагамбетов обсудил возможную помощь альянса в урегулировании пограничного вопроса.



Сегодня на таджикско-киргизских рубежах мирно, рабочие группы двух стран в ускоренном режиме описывают разделительную линию границы. К маю, как ранее заявил Садыр Жапаров, все работы по делимитации и демаркации границы должны завершиться. Глава Киргизии уже во второй раз переносит сроки урегулирования приграничного вопроса, и, похоже, без помощи посредников не обойтись (см. "НГ" от 31.01.23).



"Без международного арбитража пограничный вопрос урегулирован в принципе быть не может. Это должна быть полноценная военная миротворческая сила, которая могла бы препятствовать нарушениям всех заключаемых соглашений по делимитации и демаркации", – считает Александр Князев. По его мнению, необходимо, чтобы все без исключения вооруженные подразделения Киргизии и Таджикистана были выведены на какое-то согласованное расстояние от пограничных участков, о которых идет речь. "Ответственность за эти территории должна быть передана миротворцам: отношения конфликтующих сторон таковы, что любой даже случайный выстрел способен вызвать масштабную эскалацию по всей линии границы, да и не только выстрел: катализатором может послужить даже любой бытовой конфликт. В сложившейся атмосфере взаимного агрессивного национализма миротворцы, занимая нейтральную позицию, должны обладать правом на любые действия по урегулированию, включая, вероятно, даже применение при необходимости силы. В ином случае абсолютно правильная идея о вводе миротворческого контингента ОДКБ может оказаться в малой мере успешной и дискредитируется сама идея такой миссии, а других вариантов урегулирования у Киргизии и Таджикистана просто нет", – подчеркнул эксперт.



Напомним, что за последние два года в результате местных боев с киргизской стороны погибло свыше 100 человек и 253 ранено. Около 200 тыс. человек были эвакуированы. С таджикской – убиты 103 человека и более 488 раненых. По мнению эксперта, чтобы избежать обострения конфликтов в будущем, необходимо полностью демилитаризировать территорию, на которой не будет вооруженных сил с обеих сторон, а сама территория будет контролироваться миротворческими силами извне. Эту функцию мог бы взять на себя военно-политический альянс.



Возможно, что стороны на это предложение не согласятся, поскольку и Бишкек, и Душанбе уже включились в гонку вооружений. Если прежде оружие поставлялось Россией в рамках ОДКБ, то сегодня поставщиком могут стать США. Этот вопрос, как сообщил Telegram-канал "Новости Центральной Азии", обсуждался на днях на слушаниях в комитете по международным отношениям сената Конгресса США. Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил, что страны Центральной Азии обеспокоены возможностью снижения поставок российских вооружений из-за ситуации в Украине. Страны, находящиеся рядом с Афганистаном, могут неожиданно столкнуться с дефицитом самолетов или патронов, в связи с этим США ведут с ними переговоры о возможности приобретения средств для обороны из США, Южной Кореи и Японии.



Вопрос приобретения военной техники центральноазиатскими странами остается актуальным – Тасмагамбетов предложил членам ОДКБ начать совместное производство необходимого вооружения. "Складывающаяся геополитическая ситуация в мире и возрастающая напряженность наглядно показывают, что необходимость объединения имеющегося потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса государств – членов ОДКБ сегодня приобретает особое значение", – заявил Тасмагамбетов в ходе переговоров с министром промышленности и торговли РФ, председателем межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ Денисом Мантуровым, которые состоялись 28 февраля. "Необходима реализация практических мер по формированию многосторонней кооперации предприятий ОПК государств – членов ОДКБ по совместной разработке и производству вооружения и военной техники, созданию сервисных центров по их техническому обслуживанию и ремонту", – отметил генеральный секретарь ОДКБ.



"Не думаю, что у любой из центральноазиатских стран есть такая уж острая потребность в срочном наращивании своих военно-технических возможностей. В любом случае отражение любых – а они в основном гипотетические – внешних военных угроз стало бы задачей для ОДКБ, решение которой легло бы в основном на Россию и, возможно, Белоруссию. Это отчетливо показали январские события прошлого года в Казахстане, какие-либо самостоятельные возможности стран-участниц помимо России были, есть и всегда будут ограничены. И это независимо от приобретения пары-тройки самолетов или даже БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. – "НГ"). К тому же сразу возникает вопрос: за чей счет банкет? В ОДКБ страны-участницы получают технику и вооружения по внутрироссийским ценам, на что-то подобное способен еще разве что Китай. Другое дело, что производственная кооперация, о которой говорит Имангали Тасмагамбетов, была бы полезным – и не в каком-то краткосрочном измерении, а на длительную перспективу – делом независимо от текущей конъюнктуры. Александр Князев. Насколько миссия Тасмагамбетова в Киргизии и Таджикистане была удачной, судить по официальным сообщениям сложно. Садыр Жапаров, в частности, отметил, что "Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе". Более того, Киргизия предоставила свою территорию для проведения учений миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство – 2023".



14.03.23