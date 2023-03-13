На границе Таджикистана и Узбекистана построят трансграничный рынок "Андархон"

02:53 15.03.2023

На границе Таджикистана и Узбекистана заложен первый камень в строительство торгово-логистического центра "Андархон".



Об этом сообщает пресс-служба администрации Согдийской области.



В церемонии принял участие глава Согда Раджаббой Ахмадзода, хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров, посол Таджикистана в Узбекистане Абдужаббор Рахмонзода, а также предприниматели и бизнесмены регионов.



На площади 5 га будет построен центр торговли и логистики, где разместятся порядка 200 магазинов, банк, ресторан, кафе, гостиница. Там планируют продавать продукцию, произведенную на предприятиях двух регионов.



Отмечалось, что торгово-логистический центр "Андархон" будет способствовать увеличению товарооборота и объема производства продукции.



Руководители регионов поздравили таджикский и узбекский народы с наступлением международного праздника Навруз.