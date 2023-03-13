В Узбекистане продолжают приватизировать госкомпании. Почему?

02:56 15.03.2023

По каким причинам Ташкент отказывается от активов в компаниях?



В 2023 году Узбекистан намерен пополнить бюджет на 10 трлн сумов ($87,7 млн) за счет приватизации государственных активов. Это продолжит политику 2022 года, когда в стране началась частичная приватизация крупнейших предприятий - "Узбекнефтегаза", AO Uzbekistan Airways, "Тепловых электрических станций" и др.



Сейчас к передаче в частные руки готовятся "Навоиазот" и "Ферганаазот".



Средства от приватизации должны снизить совокупный дефицит и долги Узбекистана примерно на 1/5. В 2023 году дефицит бюджета в стране составляет около 32,5 трлн сумов, а основной долг - 19,2 трлн сумов. В итоге бюджет должен изыскать источники финансирования дефицита и долга на сумму 52,1 трлн сумов.



Ташкент озабочен дефицитом средств на погашение обязательств на фоне негативных прогнозов на 2023 год. В текущем году Министерство экономики и финансов обещает рост ниже, чем в 2022 году, - на уровне 5,3 %. Это связано с исчерпанием эффекта низкой базы постковидного восстановления и сохраняющейся неопределенностью мировой конъюнктуры. Возвращение к темпам роста 2021 года в промышленности и сельском хозяйстве ожидается лишь к 2025 году. А снижать долговую нагрузку нужно уже сейчас.



Другой драйвер приватизации - неспособность государства модернизировать инфраструктуру своих предприятий. Износ мощностей "Ферганаазот" достиг 80 % в 2022–2023 гг. С кризисом текущей зимой столкнулся и топливно-энергетический комплекс. Передавая предприятия в частные руки, Ташкент возлагает ответственность за техническое развитие и экономический рост страны на бизнес.