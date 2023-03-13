В Турции снова неспокойно: зафиксировано новое землетрясение

07:53 15.03.2023

Подземные толчки магнитудой 4,1 балла произошли в Турции. Их зафиксировали в центральной части страны, эпицентр располагался всего в 9 километрах от города Османие с населением 202 тысячи человек.



Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, очаг землетрясение залегал на глубине 5 км. Информации о пострадавших и разрушениях к настоящему моменту не поступало.



Ранее "Свободная пресса" сообщала о землетрясении в 5,2 балла на территории Аргентины. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 12 км к югу от города Тиногаста, в котором проживает порядка 14,5 тысячи человек.