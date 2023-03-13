Климатическое оружие вмешается в конфликт России и США, - Александр Березин

08:01 15.03.2023 США обсуждают климатическое оружие против России



13 марта 2023, Александр Березин

США задумались о разработке глобального климатического оружия. Это не досужие вымыслы фантастов, а официальные положения документа американского руководства. Это оружие, по сути, будет прямо направлено против России. Между тем у нашей страны есть вариант собственного климатического ответа, который в свою очередь способен серьезно навредить США.



На сайте Конгресса США появился документ, обсуждающий так называемые климатические интервенции: способы борьбы с глобальным потеплением. Пока это, скорее, запрос на проработку, "научную оценку вопроса быстрых климатических интервенций в контексте климатических рисков". Какие-то конкретные результаты из этого получатся в лучшем случае через несколько лет. Но сам факт того, что о подобных "интервенциях" зашла речь на уровне Белого дома и Конгресса, крайне показателен.



Одновременно в Национальном совете по разведке США отмечают, что глобальное потепление благоприятствует России. Причем в области сельского хозяйства – настолько, что совет описывает это как "угрозу национальной безопасности" Штатов. В общем-то, тут они не очень далеки от истины: только в Сибири в этом столетии зона, пригодная для сельского хозяйства, должна расшириться впятеро.



Смущает другое. Получается, вмешательство США в климат на нашей планете может все это развернуть вспять? Речь идет о климатическом оружии, направленном на нашу страну? Если да, то как это выглядит?



Все идет своим чередом



Механизмы модификации климата, доступные людям сегодня, можно разбить на четыре основные группы. И первая из них – тот самый проверенный временем парниковый эффект. За 1970–2020 годы на планете стало в среднем на градус теплее, а в умеренных широтах – допустим, в Москве – и на два градуса.



Для России это скорее хорошо. Ясно, что экономия на отоплении должна быть существенной.



Да и сельское хозяйство в России демонстрирует явную эволюцию: в последние годы страна вывозит столько же риса, сколько ввозит, и даже начала выращивать хлопок, что для РСФСР полвека назад было технически невозможно. Все это было достигнуто за счет антропогенных выбросов диоксида углерода СО2.



И с этими выбросами человечество сегодня активно борется. Пытается повернуть изменение климата вспять. Потому что потепление угрожает США – повышает уровень моря, усиливает засухи и т. д. Получается, климатическое оружие по первому сценарию уже в ходу, и им уже пользуются. Правда, в силу огромной инерционности климата война с применением таких "интервенций" идет как в замедленной съемке. Если не смотреть на глобальную картинку подолгу, может даже сложиться ощущение, что и вовсе ничего не происходит.



Облака и проект Билла Гейтса



Второй подход к климатическому оружию более быстрый и жесткий: отражение солнечных лучей. Технически эту задачу можно решить либо спутниками с зеркалами, затеняющими Землю с орбиты (очень дорого), либо облаками.



Высотные, стратосферные облака отражают солнечные лучи обратно в космос, чем охлаждают нашу планету. Скорее всего, климатические интервенции, упоминаемые на сайте Конгресса США, относятся к этому виду климатического оружия. Стратосферные облака создавать намного проще, чем крупные зеркала на орбите, благо простое распыление диоксида серы SO2 в стратосфере уже создаст там центры конденсации, которые неизбежно породят высотные облака.



Вариантом этого подхода является проект Билла Гейтса по выбросу в атмосферу мела. Мел как центр конденсации для облаков хуже SO2, зато он сам белый, то есть будет отражать солнечный свет даже в отсутствие облаков.



У этого климатического оружия есть особенность: оно может лишь охлаждать Землю. Нагревать ее так не выйдет. Но в интересах США как раз охлаждение, а не обогрев.



Леса и ветряки: тоже оружие



Третий возможный вид климатического оружия: изменения на поверхности Земли. Пустыни, степи, тундры и льды со снегами эффективно отражают солнечные лучи в космос. Лес и морская гладь – напротив, поглощают. Если вы хотите сделать планету теплее, стоит высаживать больше лесов. Учитывая, что на планете идет потепление, бывшие тундры постепенно зарастают лесом. Возможно, процесс получится ускорить, разбрасывая семена деревьев с самолетов.



Альтернативный, третий способ изменения свойств поверхности, меняющий климат, – строительство ветряков и солнечных батарей. Последние почти не отражают солнечные лучи, а ветряки чуть снижают скорость ветра, что приводит к опусканию верхних слоев воздуха вниз, а это ведет к сжатию приземного слоя воздуха. А как известно, сжатие газа ведет к росту температуры.



Однако чтобы таким образом серьезно изменить климат, показывают научные работы, нужно построить просто невероятное количество ветряков и солнечных батарей. Пока до таких цифр человечеству далеко.



Зацветут ли яблони в Заполярье?



Есть еще и четвертый, технически наиболее эффективный путь. И он может Землю как раз согреть – то есть играть на руку России, а не США.



Существуют газы, известные как суперпарниковые. Например, элегаз (SF6), который по порождаемому парниковому эффекту в 23 тысячи раз сильнее СО2 (есть и длинный список аналогов, например). Если бы жители планеты Земля хотели удвоить скорость парникового потепления, нужно было бы выпустить в атмосферу всего лишь ~1,5 миллиона тонн элегаза в год. Цифра эта намного больше текущего производства, но по сырьевой базе и стоимости никаких проблем нет: производство может увеличить до такой цифры даже одна страна, в том числе и Россия.



То есть в принципе, наша страна может хоть завтра начать массированно использовать климатическое оружие. Причем в масштабах, способных радикально изменить не только природу нашей страны, но и планету в целом.



Всего пару миллионов лет назад, когда среднегодовая температура была лишь на три градуса выше современной, на широте Новой Земли и Земли Франца-Иосифа росли широколиственные леса (требующие теплого климата). То есть если не бананы в Сибири, то рентабельное сельское хозяйство даже за полярным кругом мы вполне можем себе обеспечить еще до конца этого столетия. Как и вполне рентабельное выращивание цитрусовых на Крайнем Юге страны.



При этом, как ни странно, жаркие страны не только не пострадали бы, но и в ряде случаев выиграли. Дело в том, что при росте глобальных температур выше +17 испарение воды из океанов становится намного сильнее, чем сейчас. Над морями образуются зоны низкого давления, которые в виде циклонов начнут вторгаться в удаленные от моря центральные части Африки и Австралии, сегодня почти лишенные осадков. Так бывало в каждое древнее потепление. В такие периоды Сахара как пустыня не существовала. И она, и Центральная Австралия с Намибией были покрыты саванной.



Таким образом, применение "элегазового оружия" вызвало бы резкое изменение баланса сил на планете. И экономически, и политически. Все государства Сахары, Австралия, Канада, Аргентина и Россия выиграли бы – как и в меньшей степени Индия и Китай (местные пустыни при прошлых потеплениях тоже зеленели). А вот США и Западная Европа с Японией получили бы совсем немного: там и так климат относительно мягкий.



Может даже показаться, что такой сценарий беспроигрышен для планеты в целом. Строго говоря, это не так: такие сугубо арктические виды, как белые медведи, вряд ли смогут выжить при росте глобальных температур выше, чем на два градуса (а вот пингвины или северные олени – вполне). Об этом опять-таки говорит опыт прошлых потеплений.



Что будет, если повернуть глобальное потепление вспять?



Однако в настоящий момент человечество реализует программы не по подогреву, а по охлаждению Земли. Точнее, с подачи крупнейших западных стран пытается остановить глобальное потепление.



Что будет, если это намерение удастся реализовать? Проекты по восстановлению "доиндустриального" климата Земли будут означать снижение средней температуры на планете на градус, а в России – на величину от двух (на юге) до четырех (Арктика) градусов.



РЕКЛАМА

•

HYBRID.AI

Иначе говоря, именно таким будет результат применения Соединенными Штатами климатического оружия – в свою пользу, для охлаждения планеты. Что это означает для России? С хлопком придется попрощаться, рис придется снова начать ввозить в больших объемах, чем вывозится. Северный морской путь, соответственно, станет куда сложнее проходить. Площадь лесов в России тоже уменьшится, потому что та зона, которую они отвоевали на севере за последние полвека, снова станет тундрой.



Стоит предположить, что Россия с высокой вероятностью захочет ответить на такие "климатические интервенции" США. Просто потому, что они объективно уменьшат ее экономику, снизят комфорт ее жителей и негативно повлияют на обитаемость страны в целом.



Наиболее простой путь такого ответа – выпуск в атмосферу от миллиона тонн элегаза в год и более. В теории так можно будет остановить глобальное похолодание.



Правда, надо учесть, что США – страна весьма богатая и при желании может увеличить распыление диоксида серы и в 10 раз, и даже в 100. Благо по стоимости такой проект все равно будет не больше, чем нынешние траты Запада на возобновляемые источники энергии.



Может ли Россия нарастить выпуск суперпарниковых газов в 10–100 раз? В целом это не так уж и дорого (сотни миллиардов долларов в год). Но надо понимать, что реально для нашей страны это десятки процентов от ВВП. Следовательно, при сегодняшних умеренных темпах экономического роста (то есть при сохранении ситуации, когда экономика нашей страны меньше американской) открытая климатическая война скорее выгодна Западу. Он сможет тратить на нее считаные проценты своего ВВП, в то время как Москве для компенсации затемнения стратосферными облаками придется тратить десятки процентов ВВП. Это выглядит как рецепт экономического изнурения России.



Может ли это произойти на практике?



К счастью, такой сценарий малореален. Да, безусловно, выброс мела (или диоксида серы) в атмосферу – самый простой и эффективный для Запада путь остановки глобального потепления и организации глобального похолодания до доиндустриальных значений. Да, в случае климатической войны с Россией США могли бы серьезно угрожать российской экономике.



Но этому мешают два серьезных фактора. Во-первых, трудно предсказать реакцию Китая на такие "климатические интервенции". Но она вряд ли будет позитивной. Измотать Китай в климатической войне не получится.



Во-вторых, важно учитывать и особенности западного культурного ландшафта. Дело в том, что для значительной части западного общества любое вмешательство человека в природу – зло. И вмешательство, нацеленное на исправление более раннего вмешательства, – тоже зло. И единственный путь борьбы с потеплением, который могут принять западные экоактивисты, – это снижение вмешательства человека в природу (= борьба с антропогенными выбросами СО2). Следовательно, "климатические интервенции" они устроить не дадут: такие действия будут для них идеологически неприемлемыми.



Получается, что те же самые мотивы, которые подталкивают США к климатическим интервенциям, блокируют возможность реализации таких интервенций. Поэтому вероятнее всего использование климатического оружия и дальше ограничится его первым типом, указанным выше. То есть борьбой Запада с выбросами СО2. И шансов на успех в этой борьбе в мировом масштабе (и в обозримом будущем) практически нет. Так что, скорее всего, как минимум в этом веке мы и дальше будем наблюдать глобальное потепление с постепенным – очень медленным – ростом обитаемости нашей страны. Источник - взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678856460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Алихан Смаилов: Экономика Казахстана показывает уверенный рост

- Работать "по шаблону" не получится

- Проработать вопрос запрета денежных переводов, связанных с оборотом наркотиков, поручил Алихан Смаилов

- Ерлан Кошанов поздравил мангистауцев с праздником "Амал"

- Премьер-Министр поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов из Китая

- Законопроект о реформировании судебной системы рассматривают в Сенате

- Роман Скляр встретился с представителями Всемирной дорожной ассоциации

- Законопроекты об административной реформе направлены на совершенствование системы государственного управления

- Заявление МИД РК по договоренностям между Саудовской Аравией и Ираном

