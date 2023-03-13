В Артемовске ликвидированы еще 2 матерых укро-нациста - Каплин и Басалига

08:35 15.03.2023

В Артемовске уничтожены два украинских командира-неонациста



Ожесточение сражения за Артемовск (он же Бахмут) продолжает нарастать. В ходе боев за город подразделения ЧВК "Вагнер ликвидировали двух украинских полевых командиров-неонацистов.



Об этом передает Telegram-канал "Военкоры русской весны". Первым убитым является Виталий Каплин - замкомандира 3-го батальона 67-й бригады ВСУ (Добровольческий корпус "Правый сектор"*).



Вторым ликвидированным является Александр Басалига - командир роты 93 бригады ВСУ (Днепропетровская область).



Кроме того, сообщается о гибели в Бахмуте еще одной одиозной личности - бывшего оператора телеканала "Суспильное" Алексея Ольховика. В начале 2022 года он вступил в киевскую территориальную оборону, а впоследствии был отправлен на Донбасс.



Напомним, что неделю назад в боях за Артемовск были убиты два украинских комбата, которых киевский режим числил "хероями":



Дмитрий Коцюбайло - командир 1-го батальона 67-й механизированной бригады ВСУ (Ивано-Франковская область), костяком которого является бывший батальон "Правого сектора"*.



Андрей Луканюк - командир батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Львовская область), именно она в 2014 году держала Луганский аэропорт, а зимой 2015-го - Донецкий аэропорт.



Как сообщало EADaily, правосеку Коцюбайло устроили пышные похороны - сначала с ним простились в селе Бовшев на Ивано-Франковщине. А 10 марта его хоронили в Киеве недалеко от грекокатолического храма Святого Николая Чудотворца на Аскольдовой могиле.