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Животное обыкновенное. Депутата КырПарламента Абдирова будут судить за массовую драку с избиением охранника клуба
09:05 15.03.2023

14 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Сюжет: Скандалы с чиновниками
Генпрокурор внес представление о привлечении к ответственности Жаныбека Абирова

Генеральный прокурор внес представление в парламент о даче согласия на привлечение депутата Жаныбека Абирова к уголовной ответственности. Об этом 24.kg сообщили в надзорном органе.

Уточняется, что депутата хотят привлечь к ответственности по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка" УК КР.

В Бишкеке произошла массовая драка. Видео опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько человек выходят из ресторана "Золотой дракон". Затем между ними произошла потасовка, к которой присоединились другие мужчины. Один из дерущихся - депутат парламента Жаныбек Абиров. О драке и избиении охранника доложили президенту. Он поручил Министерству внутренних дел провести всестороннее расследование обстоятельств произошедшего. Несмотря на то что на видеозаписи видно, что мужчину бьет депутат, милиция пока задержала только других участников потасовки.

За действия Жаныбека Абирова извинился его коллега Фарходбек Алимжанов. Сам участник инцидента два дня был недоступен для комментариев. Сегодня Абиров написал в социальных сетях пост с извинениями, признав, что избил человека.

Источник - 24.kg
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