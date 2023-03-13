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|Марат Ашим назначен начальником Службы протокола Президента РК
11:08 15.03.2023
Распоряжением главы государства Марат Ашим назначен начальником Службы протокола Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Ранее занимавший эту должность Дмитрий Михно освобожден.
"Михно Дмитрий Леонидович освобожден от должности начальника Службы протокола Президента Республики Казахстан", – сообщается на сайте Акорды.
Марат Ашим родился 13 мая 1987 года. Окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая и Институт дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК.
Трудовую деятельность начал юристом в Казахстанской финансовой корпорации Service. Также работал атташе Управления кадров Департамента администрации и контроля МИД РК. Был третьим секретарем Службы Государственного протокола МИД РК.
В разные годы работал референтом, консультантом, инспектором Протокола Президента Администрации президента РК.
Также был заведующим сектором Протокола Президента Администрации президента РК.
С 2018 года по настоящее время был заместителем шефа Протокола Президента РК.
Анастасия Стативкина