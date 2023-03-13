Беспредел и безнаказанность. Как "вели бизнес" племянники бывшего елбасыKZ

11:16 15.03.2023 Как бывшие супруги Сатыбалды вели бизнес



АНАСТАСИЯ БАГРОВА



Алагузов рассказал, что ему пришлось выкупать свою же компанию за миллионы долларов, а потерпевшей Мекешовой угрожали убить детей и задушить проводом



В уголовном деле Гульмиры САТЫБАЛДЫ двое потерпевших. Ее бывшая работница Айгуль МЕКЕШОВА, которую похитили, чтобы она переписала долю в ТОО. И Турсенгали АЛАГУЗОВ, основатель АО "Galanz Bottlers", которого принудили переписать свои акции на водителя Гульмиры Сатыбалды. Как оказалось, переговоры с Алагузовым вел и Кайрат САТЫБАЛДЫ, который принял активное участие в этой истории.



Могущественная семья



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По словам Турсенгали Алагузова, он строил АО "Galanz Bottlers" около 25 лет, за это время он успел зарегистрировать бренд "Maxi-чай". Компания не только занималась продажей, но и производством. Он закладывал торговые марки, имущество, поскольку требовалось дорогостоящее оборудование. При разводе с женой Алагузов не хотел отдавать свой бизнес супруге и фиктивно переписал акции на своих помощников – БЕРДИКУЛОВА и РИВШАНОВА, хотя последний так их и не получил.



- Осенью 2018 года мне позвонил Бердикулов и сообщил, что ему позвонил Сатыбалды Кайрат и потребовал, чтобы он и Рившанов передали акции Сатыбалды Гульмире, - рассказал суду Алагузов. Позднее Бердикулов и Рившанов поехали в офис компании "BAUR", где их ждала на тот момент подчиненная Гульмиры - Айгуль Мекешова. При встрече Гульмира Сатыбалды в телефонном разговоре потребовала прекратить судиться с бывшей женой Алагузова и переписать акции. Бердикулов и Рившанов напугались, но Алагузов попросил их потянуть время.



- Я понимал, что не смогу противостоять этим людям, которые являются близкими родственниками первого президента, и бороться с этим бессмысленно. Но через некоторое время моя супруга, Баян АЛАГУЗОВА, лично знакомая с Даригой НАЗАРАБАЕВОЙ, созвонилась с ней и попросила, чтобы была встреча между мной и Гульмирой Сатыбалды. На тот момент Сатыбалды была с Мекешовой, они потребовали, чтобы я не препятствовал передаче акций. Угрожая мне, что у меня могут возникнуть разного рода проблемы, - сказал Алагузов. Он уговаривал ее не вмешиваться в семейные дела и чужой развод. Но Сатыбалды его проигнорировала.



- Мне пришлось согласиться. Я понимал, что не могу бороться с первыми людьми государства. Это было бесполезно, и я дал свое согласие переписать акции. Был заключен договор купли-продажи, где стоимость одной акции обозначили в 1 тенге, - пояснил потерпевший. Он с такой ценой был категорически не согласен. Торговая марка "Maxi-чай" была в залоге у банка. Мекешова и Сатыбалды зарегистрировали ТОО "Maxi Bottlers", которому банк и продал торговую марку. Алагузов сказал, что надеялся вернуть свое АО. В какой-то момент в СМИ он увидел статью о похищении Мекешовой, и одновременно с этим ему позвонил Кайрат Сатыбалды.



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- Он предложил мне выкупить мою же компанию. Я цеплялся за любую возможность оставить компанию за собой. И я согласился на сделку, купить компанию, которую у меня же отобрали. В июне 2021 года я приехал в резиденцию Кайрата Сатыбалды, где он предложил мне купить мою же компанию за 29 млн долларов. Я сказал, что буду искать деньги, я попросил, чтобы это была рассрочка, - сказал потерпевший. Турсенгали Алагузов и новый директор АО "Galanz Bottlers" составили фиктивный договор займа на 30 млн долларов. Также пришлось выставить в качестве залога активы еще одной компании Алагузова. Он выплатил Кайрату Сатыбалды 10 млн долларов через доверенных лиц. Поэтому он не согласился просто так забрать свои акции, когда летом 2022 года Гульмира ему предложила вновь стать собственником АО. По мнению потерпевшего, Сатыбалды должны ему около 11 млрд тенге.



- Когда Гульмира Сатыбалды вмешалась в наши семейные разбирательства, мне начали звонить с незнакомых номеров. Я отвечал, меня там звали на какие-то встречи, якобы поговорить нужно. Мои доверенные лица сильно были напуганы после разговора с Гульмирой Сатыбалды. Они знали, что это человек достаточно опасный. И сказали, что дальше не смогут помогать в юридических вопросах. Но я тоже понимал, что я не могу противостоять. Кайрат Сатыбалды сказал мне: теперь мы будем этим заниматься, ты должен отойти, ты же не хочешь, чтобы у тебя были проблемы с прокуратурой и со всеми остальными. Был звонок такого плана, - рассказал Алагузов. По его словам он писал заявления по факту рейдерства, но никаких действий не было предпринято. Во время встречи с Гульмирой Сатыбалды, которою Алагузову помогла организовать Дарига Назарбаева, ему намекали на проблемы.



- Ты же знаешь нашу семью, она могущественная. У вас завтра могут быть проблемы с силовым блоком. Дальше я уже сам додумывал. Но это однозначно были угрозы, - пояснил Алагузов.



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- У вас супруга медийная личность, почему вы не обратились в правоохранительные органы, почему не осветили в СМИ, я думаю, общество вас бы поддержало, - сказала одна из адвокатов Сатыбалды.



- Вы смеетесь, Айгуля Мекешова подавала по похищению. Ничего не двигалось. И я неоднократно подавал в департамент экономических расследований Алматы. Все знали, кто за этим стоит, фамилии какие стоят, - ответил потерпевший. В 2021 году благодаря договоренности с Кайратом Сатыбалды о выкупе АО Алагузов смог вернуться к управлению. Но никаких требований о компенсации не заявлял. Вот, что он ответил адвокатам обвиняемой.



- Вы представляете себе, с претензиями к Гульмире и Кайрату Сатыбалды? Как могла прозвучать моя претензия? Я не ставил таких вопросов, потому что я боялся за свою жизнь. И уйти не мог, потому что потратил на эту компанию 25 лет своей жизни. Я хотел вернуть то, что принадлежит мне, - заявил Алагузов.



Угрожали задушить проводом



Айгуль Мекешова перешла на работу к Гульмире Сатыбалды с госслужбы. История их взаимоотношений складывалась так. Мекешовой поручили вывести из дефолта АО "Galanz Bottlers". Она встречалась с банкирами, искала деньги и гасила долги. Взамен за эту работу Сатыбалды пообещала ей 5 процентов акций АО. Мекешова внесла в общее дело 86 млн тенге и 130 тысяч долларов, из них ей вернули только 30 тысяч. В качестве гарантии она получила 75 процентов ТОО "Maxi Bottlers", на которое была зарегистрирована торговая марка "Maxi-чай". Все оригиналы документов находились у Мекешовой. Но потом ей объяснила младшая сестра бывшей жены Турсенгали Алагузова, что никаких процентов от АО "Galanz Bottlers" ей ждать не стоит. Именно бывшая родственница Алагузова – КАЗМАМБЕТОВА – и привлекла к делу Сатыбалды. Мекешовой она сказала, что если та не хочет переписывать добровольно свою долю ТОО "Maxi Bottlers", то скоро с ней будут разговаривать по-другому. И действительно, буквально на следующий день ее похитили. Когда похитители звонили, указания им раздавала Гульмира Сатыбалды. Айгуль Мекешова уверена, что слышала именно ее голос. Она предлагала приехать на следующий день добровольно, но ей такого выбора не предоставили.



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- Когда я оказалась в машине, я не кричала, не орала, потому что помогать мне было некому. Я сидела, наблюдала, контролировала, что дальше со мной будет, что будет с моими детьми (в квартире Мекешовой остались несовершеннолетние дети, они могли видеть как похитили их мать - А.Б.). Минут через 30 мы приехали в огромный дом. Было очень темно. Ворота открытые, я хотела убежать, попросилась в уборную, а там не было шансов. Пришлось выйти. Двое мужчин и Рашит (Утебеков) проводили меня в подвал. Свет не включили, я испугалась за свою жизнь. Попросила, чтобы включили свет. Я прекрасно помню, как Рашит ответил: нет, ты этого не заслуживаешь, - рассказала Айгуль Мекешова. Она осталась одна и потом подслушивала, что мужчины говорили под дверью. По словам женщины, некоторые из них показались ей профессиональными убийцами. Они были спортивного телосложения, при ней молчали, на лицах были маски и натянуты капюшоны.



- Не знаю, сколько я там просидела. Но потом ко мне пришла "правая рука" Сатыбалды – Айгерим СЫЗДЫКОВА. Я когда ее увидела, обрадовалась, если честно. Но я не ожидала, что она придет. У нее сумка была и документы. Я у нее спросила: Айгерим, зачем надо было это шоу устраивать. Попросили бы по-человечески, я бы у себя в подъезде подписала все документы. Она мне ответила: я только исполнитель, я только исполняю поручения Гульмиры Сатыбалды, ты же сама знаешь, ты же работала, ее приказы не обсуждаются. Она мне сказала, чтобы я без скандалов и истерик подписывала, а то будут телесные повреждения, расправа. Она мне конкретно ставила вопрос, выбирай, говорит, либо старшую дочь, либо младшую дочь. "Если ты сейчас не подпишешь, мы их щас… ты же сама знаешь, они дома одни остались, мы их ликвидируем", - сказала мне Айгерим. На тот момент я была полностью деморализована, я согласилась на все. Я вела себя очень спокойно, ну, потому что дети были, - рассказала Айгуль Мекешова. Она подписала почти не читая. Она попросила, чтобы ее отвезли домой. Когда ей вернули телефон, Мекешова скинула геолокацию родственнику и подробно рассказала, что с ней произошло. Обратно ее вез Мади БАТЫРШАЕВ. Он также находится на скамье подсудимых, поскольку именно ему отписали долю ТОО. Он ей угрожал и требовал не обращаться в полицию, иначе убьет ее, ее детей, ее родственников.



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- Показал мне шнур от сотового телефона и сказал, что если хочешь, здесь тебя задушим. Я испугалась. Во дворе моего дома уже стояла полиция, - рассказала Айгуль Мекешова. Как только Батыршаев увидел наряд полиции, у него резко сменился тон. Стал давить на жалость, рассказывать про семью, женитьбу, рождение дочери. Как только он уехал, Айгуль Мекешова написала заявление о похищении. Но дело не двигалось.



- Я думаю, что Сатыбалды повлияла на следствие. В отношении меня возбуждали дело, но я думаю, что это была заказное дело. Был гражданский суд по чести и достоинству. В деле есть негласные следственные действия. Руками полиции меня преследовали, прослушивали, все сообщения, - рассказала Мекешова.



Суд продолжит допрос потерпевшей. Источник - ratel.kz

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