Бюджет Карагандинской области осваивают по обнальным схемам

11:21 15.03.2023 СЕРГЕЙ ПЕРХАЛЬСКИЙ



Акимы региона подкидывают в нехитрую схему миллиардные госзаказы



Продолжение. Начало здесь.

https://ratel.kz/scandal/kak_akim_karagandinskoj_oblasti_bulekpaev_hvastalsja_stroitelstvom_novoj_shkoly



Как и обещали, продолжаем рассказывать, почему аким Карагандинской области Ермаганбет БУЛЕКПАЕВ напрасно пиарился началом строительства новой школы на 600 мест в карагандинском микрорайоне "Кунгей". Напомним, что победителем конкурса с бюджетом в 3,23 млрд тенге по рейтингово-балльной системе было признано скандально известное ТОО "Оливия".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как аким Карагандинской области Булекпаев хвастался строительством новой школы



В настоящее время в СМЭС Карагандинской области рассматриваются иски от РГУ "Управление государственных доходов по району имени Казыбек би ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК" к ТОО "Опт Сервис 2030". Ответчиками по гражданским делам также выступают контрагенты ТОО "Опт Сервис 2030" - ТОО "Atlant Building KZ", ТОО "Atlant Бетон", ТОО "Архикон", ТОО "Антарес-2022", ТОО "Строй с нами", ТОО "Казстройподряд" и ТОО "Оливия". Причина подачи исков – фиктивные сделки на крупные суммы.



Начнем с того, что объединяет почти все эти компании – до недавнего времени их юридический адрес значился так: город Караганда, улица Ермекова, строение 58/3. Это то самое здание возле вокзала, где для судьи СМЭС Карагандинской области Ержана ГАБДУЛЛИНА была передана посреднику взятка в сумме 10 тысяч евро и 3 млн тенге для кого-то из судей апелляционной инстанции.



Начнем разбор компаний с помощью сайта adata.kz.



ТОО "Оливия"



Первый руководитель – Владимир НЕФЕДОВ. Учредитель – ТОО "Наши KZ", соучредителями которого значатся Татьяна СТУДЕННИКОВА и Владислав НЕФЕДОВ – сын Владимира Нефедова. До сентября 2022 года юридический адрес - город Караганда, улица Ермекова, строение 58/3. С 2018 года имеются аресты на имущество ТОО, наложенные судебным исполнителем. Общая сумма госзакупок за время работы компании – 16,9 млрд тенге.



Владимир Нефедов значится учредителем ТОО "Atlant Building", ТОО "Atlant Stroy" и ЧБФ "Право на жизнь".



ТОО"Atlant Building KZ"



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За какие заслуги к 30-летию Независимости наградили карагандинских судей



Первый руководитель – Эдуард КОБЫЛЬСКИЙ. Учредитель – Екатерина ВЕЧКАНОВА. Юридический адрес - город Караганда, улица Ермекова, строение 58/3. Компания в судебном порядке признана недобросовестным участником госзакупок за срыв строительства двух 25-этажных башен ЖК "Трилистник". Общая сумма госзакупок за время работы компании – 11,5 млрд тенге.



Эдуард Кобыльский является учредителем ТОО "Правовая гарантия" (имеются аресты, должник по исполнительному производству), ОО "Ассоциация защиты прав налогоплательщиков" (деятельность практически не осуществляет) и ТОО "Avot Stroy" (отсутствует по юридическому адресу).



ТОО "Atlant Бетон"



Первый руководитель – Владимир ВЕЧКАНОВ. Учредитель – Татьяна СТУДЕННИКОВА. Юридический адрес - город Караганда, улица Ермекова, строение 58/3. В реестре участников госзакупок на числится.



Владимир Вечканов является учредителем ТОО "Артель Ремстрой", ТОО "MDK-BUILD" и того самого ТОО "Опт Торг 2050", через которое ТОО "Atlant Building KZ" прогнало более 2 млрд тенге по фиктивным счетам-фактурам.



До 2016 года соучредителем значилась Татьяна НЕФЕДОВА.



ТОО "Архикон"

Первый руководитель и учредитель – Надежда ПОЛЮТИНА. Юридический адрес - город Караганда, улица Ермекова, строение 58/3. Общая сумма госзакупок за время работы компании – 209 млн тенге.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело об 1,8 млрд тенге сокрытых налогов вернулось в Карагандинский областной суд



Полютина является также учредителем ТОО "3 LINE".



До 2021 года соучредителем ТОО "Архикон" числилась Екатерина Вечканова.



ТОО "Антарес-2022"



Первый руководитель и учредитель – Вадим ЦИММЕРМАН. Юридический адрес - город Караганда, улица Ермекова, строение 58/3. В реестре участников госзакупок на числится. Зарегистрировано в июле 2022 года.



Также Циммерман является руководителем и учредителем ТОО "СМР 2020", которое признано банкротом, имеет налоговую задолженность 77,2 млн тенге и долги по исполнительным производствам – 17,2 млн тенге.



В июне 2022 года в Октябрьском районном суде города Караганды был вынесен приговор по уголовному делу о краже оконных рам со строительного объекта. Вадим Циммерман там значился как представитель потерпевшего: "Представитель потерпевшего ТОО "Atlant Building KZ" Циммерман В.А. суду показал, что он работает начальником охраны ТОО. 04.03.2022 года в течение рабочего дня их работники вывозили рамы со строящегося объекта по ул.Бирюзова, 22 на склад в Пришахтинске. Так как не успели вывезти все рамы, остаток запланировали вывезти попозже. 09.03.2022 года примерно в 08.00 часов они обнаружили, что на территории школы нет рам. В этот же день, примерно в 8.30 часов, он проверил камеры видеонаблюдения и увидел, что в ночь с 7 на 8 марта неизвестный мужчина крадет вышеуказанные рамы и уносит в неизвестном направлении. После чего, примерно в 17.00 часов, ему позвонили охранники ТОО и сказали, что задержали человека, укравшего рамы. Он сразу же позвонил на 102, приехали сотрудники полиции и задержали похитителя".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возникло препятствие к назначению судебного разбирательства



В конце 2021 года РГУ "Департамент государственных доходов по Карагандинской области" выписало предписание ТОО "Atlant Building KZ" по итогам проверки по вопросам исполнения налоговых обязательств за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. По результатам проверки ТОО "Atlant Building KZ" было произведено доначисление суммы корпоративного подоходного налога в размере 17,3 млн тенге и пени в сумме 1 млн тенге, а также суммы налога на добавленную стоимость в размере 10,4 млн тенге. Кроме того, были исключены из вычетов взаиморасчеты ТОО "СМР 2020" на сумму 25,9 млн тенге, поскольку эти расходы не были связаны с осуществлением деятельности, направленной на получение дохода.



ТОО "Строй с нами"



Первый руководитель и учредитель – Александр ЦОЙ. Юридический адрес - город Караганда, улица Сатыбалдина, строение, 7/6. За компанией числится задолженность по налогам - 28,4 млн тенге. Общая сумма госзакупок за время работы компании – 7,6 млрд тенге. Юридически это ТОО никак не связано с остальными. Только бизнес-контактами.



Но есть один важный момент, о котором Ratel.kz раньше не упоминал.



"Из материалов дела следует, что в рамках договора поставки материала и оборудования №02-07/19 от 24 июля 2019 года и сделок, подтверждающихся вышеуказанными ЭСФ, поставщик ТОО "Опт Торг 2050" обязался поставить материалы и оборудование, а подрядчик ТОО "Строй с нами" обязался оплатить за поставленный товар. ТОО "Опт Торг 2050" выписано в адрес ТОО "Строй с нами" ЭСФ на сумму оборота 231 416 47 тенге, сумма НДС 27 769 978 тенге, где отражает реализацию товаров, работ и услуг.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На чьи дела закрывал глаза аким Карагандинской области Женис Касымбек



В свою очередь у ТОО "Опт Торг 2050", согласно сведениям ЭСФ, в 2019, 2020, 2021 году общее приобретение на сумму оборота 4 426 642 810, сумма НДС 530 623 954 тенге. Из деклараций по корпоративному налогу и налогу следует, что у ТОО "Опт Торг 2050" за 2019 год, 2020 год средняя численность работников составляет 2 работника. Средний годовой доход, с учетом корректировок за 2019 год - 4 438 478 700 тенге, с учетом корректировок за 2020 год – 0 тенге. Согласно схеме аналитической выкладки, произведенной налоговым органом, покупатель ТОО "Строй с нами" отражает оборот на сумму 255 699 245 тенге, сумма НДС 30 683 910 тенге. ТОО "Опт Торг 2050" (поставщик - 1 уровня), согласно сведениям ЭСФ, отражает реализацию на сумму 741 507 366 тенге, дата совершения оборота - август, сентябрь 2019 года. При этом у ТОО "ОптТорг 2050" заблокирована выписка ЭСФ", - говорится в постановлении СМЭС Карагандинской области от 27 декабря 2022 года.



Как итог – суд удовлетворил в полном объеме иск управления государственных доходов по району имени Казыбек би: "Признать недействительным договор №02-07/19 от 24 июля 2019 года, заключенный между ТОО "Строй с нами", БИН 051040006684 и ТОО "ОптТорг2050", БИН 171140038918, за налоговый период 2019 года на сумму оборота 27 196 702 тенге. Признать недействительными сделки, подтвержденные электронными счетами-фактурами за налоговый период 2019 года на сумму оборота 231 416 475 тенге, сумма НДС 27 769 978 тенге". 1 марта 2023 года это решение вступило в законную силу.



ТОО "Казстройподряд"



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как получить от государства деньги под низкий процент и не возвращать



Первый руководитель и учредитель – Аталай ХИКМЕТ. Юридический адрес - город Актобе, район Астана, Проспект Абилкайыр хана, дом, 25, кв. 13. Общая сумма госзакупок за время работы компании – 170,5 млрд тенге. Юридически это ТОО никак не связано с остальными. Алатай Хикмет является учредителем также частной компании ASATA DEVELOPMENT, частной компании HAK DEVELOPMENT LTD и ТОО "КАЗ ТЭГ".



С декабря 2022 года в СМЭС Карагандинской области поступило исковое заявление ГУ "Управление государственных доходов по району имени Казыбек би ДГД по Карагандинской области" к ТОО "Казстройподряд" и ТОО "Опт Сервис 2030" о признании сделок недействительными. Подробности гражданского иска пока неизвестны.



ТОО "Опт Сервис 2030"

Первый руководитель – Тимофей КИРПИЧЕВ. Он же являлся единственным учредителем с момента регистрации фирмы в январе 2021 и до 10 февраля 2023 года. С этой даты единственный учредитель – ТОО "Сапария". Юридический адрес до июля 2022 года - город Караганда, улица Ермекова, строение 58/3, а затем - город Караганда, улица Новоселов, строение 177/2.



Кирпичев значится бывшим руководителем и учредителем ТОО "Небоскреб", которое в базах проходит как бездействующее и отсутствующее по юридическому адресу. ТОО также должник по исполнительному производству.



Когда Ratel.kz стал изучать нового учредителя - ТОО "Сапария", нас ждал сюрприз. С 13.11.2018 по 12.09.2022 руководителем компании значилась Алия КУСАИНОВА, а с 30.12.2016 по 12.05.2017 учредителем было ТОО "BASIS GROUP", где она также указана руководителем с октября 2017 года.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто будет выполнять обещание акима области Жениса Касымбека по строительству дома №10 ЖК "Трилистник"



В конце 2018 года в Октябрьский уголовный суд Караганды поступило громкое уголовное дело о лжепредпринимательстве. На скамье подсудимых оказалось 11 человек, которых заподозрили в создании ОПГ и предъявили обвинения по целому букету статей Уголовного кодекса. По версии следствия, группа занималась оказанием фиктивных услуг и поставок несуществующих товаров с 2014 года и нанесла ущерб интересам государства на миллиарды тенге, недополученных в виде налоговых поступлений в бюджет. Организатором ОПГ следствие назвало именно Алию Кусаинову. Примечательно, что супруга экс-сотрудника полиции в 2012 году уже становилась фигурантом другого громкого уголовного дела. Правда, там она значилась под другой фамилией – ДАУТПАЕВА. Вместе с дочерью экс-судьи Ольги МАЛЫШКО ее обвиняли по тем же самым статьям Уголовного кодекса, а ущерб значился в сумме 12 млрд тенге. Тогда подозреваемым удалось выйти сухими из воды и даже устроить скандал за незаконное содержание под стражей.



И вот в 2017 году Кусаинова-Даутпаева снова попала в поле зрения службы экономических расследований. Среди контрагентов компаний ОПГ упоминаются фирмы, тесно сотрудничавшие с ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" и АО "Алюминий Казахстан", ТОО "KazMinerals", ТОО "Абайские теплосети" и АО "АрселорМиттал Темиртау". Более того, упоминаются в деле ДУИС Карагандинской, Мангистауской и Акмолинской областей, а также департамент полиции Карагандинской области.



Дело рассматривалось в суде с ноября 2018 до конца апреля 2019. Приговор от 29 апреля 2019 удивил многих, особенно следственные органы – судья Октябрьского районного суда Караганды Марат КОКУШЕВ полностью оправдал всех подсудимых.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупный карагандинский застройщик признан недобросовестным участником госзакупок



11 ноября 2019 года апелляционная коллегия Карагандинского областного суда под председательством судьи Рашида НУРМАГАМБЕТОВА также пришла к выводу, что никакой ОПГ не было и в помине, а вот нарушений со стороны органа следствия – хоть свет туши. Потому оправдательный приговор первой инстанции оставила без изменения.



Однако генеральный прокурор не согласился с такими выводами карагандинских судей и подал протест в Верховный суд. Ходатайство поступило и от департамента государственных доходов по Карагандинской области, которого не особо устроил тот факт, что 1,8 млрд тенге так и не поступят в бюджет. В октябре 2020 уголовное дело было рассмотрено на коллегии Верховного суда. Там выводы Октябрьского районного суда и апелляционной коллегии Карагандинского областного суда, мягко говоря, подвергли сомнению.



8 января 2021 в Октябрьском районном суде города Караганды началось повторное рассмотрение этого уголовного дела. Приговор по нему не вынесен до сих пор, хотя уже март 2023 года. То есть суд больше двух лет не может разобраться в обнальных схемах. Либо же кто-то очень не хочет, чтобы в этом разобрались.



Кстати, ТОО "Сапария" с 2016 года заплатило в бюджет всего 69,7 тыс. тенге налогов и упоминается в уголовном деле.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему карагандинский застройщик не выполнит обещание акима Карагандинской области



Для чего ТОО "Сапария" понадобилось срочно завести учредителем ТОО "Опт Сервис 2030" - догадаться совсем не трудно. Но без вступивших в законную силу решений суда мы пока не будем озвучивать причину этого шага. Немного подождем.



Кстати, тут самое время вспомнить о том, что Владимир Нефедов значится учредителем ЧБФ "Право на жизнь". Руководителем этого частного благотворительного фонда является Марина КИРПИЧЕВА.



Анализируя связи указанных выше компаний и их взаимодействие по бизнесу, соответствующие органы просто обязаны были понять, что бюджет Карагандинской области давно и стабильно доят по весьма нехитрым схемам. При этом, без особых сложностей получая миллиардные госзаказы, строительные компании всячески уходят от оплаты налогов и, скорее всего, используют обнальные схемы на крупные суммы. Похоже, в управлении государственных доходов по району имени Казыбек би ДГД по Карагандинской области уже давно это поняли. Но пока все взаимодействия идут только на уровне гражданских исков, рассмотрение которых всячески затягивается.



В Карагандинской области могут меняться акимы, но не меняются схемы. Схема работала до прихода акимом области Жениса КАСЫМБЕКА, и он за время своего руководства регионом никак не смог на нее повлиять. Нынешний аким области Ермаганбет Булекпаев тоже, как мы видим, никак не влияет на схему. Более того, ее стабильно подпитывают крупными госзаказами.



Осталось лишь понять, кто является главным бенефициаром этой схемы.



Фото с сайта акимата области. Источник - ratel.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678868460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Алихан Смаилов: Экономика Казахстана показывает уверенный рост

- Работать "по шаблону" не получится

- Проработать вопрос запрета денежных переводов, связанных с оборотом наркотиков, поручил Алихан Смаилов

- Ерлан Кошанов поздравил мангистауцев с праздником "Амал"

- Премьер-Министр поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов из Китая

- Законопроект о реформировании судебной системы рассматривают в Сенате

- Роман Скляр встретился с представителями Всемирной дорожной ассоциации

- Законопроекты об административной реформе направлены на совершенствование системы государственного управления

- Заявление МИД РК по договоренностям между Саудовской Аравией и Ираном

