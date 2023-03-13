Ожесточенная межпартийная борьба может взорвать "долговую бомбу" США, - Ян Юй

11:23 15.03.2023 Жэньминь жибао

Китай



Ожесточенная межпартийная борьба может взорвать "долговую бомбу" США

Жэньминь жибао: американское правительство взорвет "бомбу замедленного действия"



Америка привыкла жить не по средствам, пишет "Жэньминь жибао". Безрассудные расходы ее правительства стали настоящей "бомбой замедленного действия". Разногласия республиканцев и демократов опасно приближают момент ее взрыва, который почувствует весь мир.



В последнее время риск дефолта по долгу США растет, а дискуссии между Демократической и Республиканской партиями по вопросу верхнего предела госдолга не прекращаются.



Американский аналитический центр - Центр двухпартийной политики (BPC) - недавно выпустил предупреждение, что, если конгресс не примет меры по повышению верхнего предела долга федерального правительства, США могут столкнуться с беспрецедентным дефолтом в начале июня. Гита Гопинат, первый заместитель директора-распорядителя МВФ, отметила, что если Соединенные Штаты завязнут в долговом кризисе, то это увеличит риск понижения кредитного рейтинга правительства и создаст дополнительные угрозы для экономики Америки и других стран мира.



Звучат предупреждения о дефолте, борьба между республиканцами и демократами накаляется



В последнее время две американские партии зашли в тупик по вопросу о повышении верхнего предела госдолга. Согласно сообщениям иностранных СМИ, республиканцы из палаты представителей выдвинули следующее предложение: если конгрессу не удастся поднять потолок федерального долга, министерство финансов будет обязано уделить внимание погашению госдолга, удерживаемого населением. Законодатели-демократы выступили против этого шага, призвав к безусловному увеличению или отмене верхней границы долга.



За разногласиями между партиями стоит растущий риск дефолта по госдолгу, по поводу которого Соединенные Штаты забили тревогу. В последние годы масштабы американских бюджетных расходов увеличились, что повышало и госдолг.



В январе этого года долг федерального правительства США достиг установленного законом предела в 31,4 триллиона долларов. Минфин принял "чрезвычайные меры", чтобы избежать дефолта по государственному долгу. Французская газета Les Échos пишет: "С тех пор Министерство финансов США использует методы бухгалтерского учета, чтобы продолжать выплачивать зарплаты госслужащим, социальные пособия и проценты по существующим долгам. Но глава Минфина Джанет Йеллен предупредила, что эти „лейкопластыри закончатся", если потолок долга не будет поднят к лету".



В феврале Джо Байден уже проводил переговоры со спикером палаты представителей Кевином Маккарти о повышении потолка госдолга, однако они не пришли к соглашению. С тех пор, как политическая борьба между двумя партиями усилилась, сторонам не удается найти консенсус по этому вопросу.



Потолок долга - это максимальная сумма займа, установленная конгрессом для федерального правительства для выполнения принятых им на себя платежных обязательств. Достижение этой "красной линии" означает, что полномочия Министерства финансов США по заимствованиям исчерпаны. При приближении к потолку госдолга правительство обычно принимает меры, чтобы избежать дефолта. Во-первых, оно может увеличить верхний предел - с 1997 по 2022 год США повышали его 22 раза. Во-вторых, можно приостановить действие потолка долга, чтобы выиграть время для его увеличения лимита или погашения. В-третьих, можно прибегнуть к"чрезвычайным мерам", таким как приостановка пенсионных выплат госслужащим и приостановка выпуска необоротных долговых облигаций и объявление заморозки "выпуска долговых обязательств".



Эксперты указывают, что потолок госдолга по сути является самоограничением правительства. После технического дефолта в 1979 году в США не было ни одного дефолта. Однако в последние годы в Америке усиливается межпартийная борьба, а потому потолок долга становится козырем в политической игре двух сторон и потенциально рискует подорвать глобальный финансовый рынок.



"В настоящее время американские партии ведут ожесточенную борьбу по вопросу о потолке долга. Особенно она усилилась после промежуточных выборов в прошлом году, когда Республиканская партия получила большинство в палате представителей и взяла под контроль финансовую власть. Если администрация Байдена хочет продолжить повышать потолок госдолга, она должна заручиться поддержкой республиканцев. А те, в свою очередь, используют госдолг как политический рычаг, вынуждая демократов идти на уступки по другим вопросам, таким как сокращение государственных расходов. Обе стороны зашли в тупик по поводу потолка долга, что вызвало глубокую обеспокоенность на рынке", - заявил заместитель директора американо-европейского исследовательского отдела Китайского центра международных экономических обменов Чжан Монань.



Гегемония доллара приводит к проблемам, США привыкли жить не по средствам



Аналитики обычно делают вывод, что высокий госдолг США коренится в недальновидности и отсутствии финансовой самодисциплины американской демократии.



"В последние годы долг федерального правительства США продолжал расти и неоднократно приближался к потолку или даже достигал его. Он стал „бомбой замедленного действия"". Бянь Юнцзу, приглашенный ученый из Йельского университета в США, заявил, что у такой ситуации есть две основные причины. С одной стороны, из-за чрезмерного финансирования реальная экономика становится все более "опустошенной", а бюджетные доходы Америки падают. На этом фоне, чтобы получить голоса и удовлетворить потребности избирателей, обе партии в США уже неоднократно сокращали налоги и продвигали планы государственных расходов "не по средствам". В итоге госдолг начал расти, как снежный ком. С другой стороны, с подъемом развивающихся экономик глобальное влияние США демонстрирует тенденцию к сокращению, и поток мировых богатств был перераспределен, постепенно направлен уже не в США, а в Восточную Азию и другие регионы. В прошлом году экономическое положение Соединенных Штатов казалось неплохим, но на самом деле страна нарастила финансовую поддержку населения и предприятий, при этом еще сильнее истощив свои финансовые возможности, а выпуск государственного долга и бюджетный дефицит остались высокими.



В настоящее время обе партии обвиняют друг друга в усугубляющейся финансовой ситуации. Республиканцы считают, что госдолг увеличили два года бездумных и огромных трат администрации Байдена. Демократы говорят, что снижение налогов, инициированное бывшим президентом Дональдом Трампом и республиканцами для корпораций и богатых, обошлось правительству более чем в 2 триллиона долларов недополученных доходов.



New York Times писала, что рост долга Соединенных Штатов - это совместная вина двух сторон. По приблизительным подсчетам, за время правления республиканцев Джорджа Буша-младшего и Трампа долг увеличился на 12,7 триллиона долларов, а во время правления демократов Барака Обамы и Байдена - на 13 триллионов долларов.



Возьмем в качестве примера администрацию Байдена, которая с момента прихода к власти подписала ряд крупных законопроектов, таких как закон об американском плане спасения, касающийся эпидемии коронавируса, закон об инвестициях в инфраструктуру 2021 года и акт о чипах 2022 года. Аналитики полагают, что эти инициативы напрямую привели к усилению риска дефолта менее чем за два года.



Эксперты указывают, что причина, по которой правительство США осмеливается так безудержно тратить деньги, заключается в стоящей за ним гегемонией доллара.



"Долгое время статус доллара как международной валюты побуждал Штаты безрассудно печатать деньги. Стандарт доллара фактически превратился в стандарт долга США. Масштабное количественное смягчение ФРС на самом деле профинансировало долг, что способствовало и повышению долга правительства". Согласно анализу Чжан Монаня, в настоящее время темпы роста госдолга намного превышают темпы роста ВВП страны, и по мере увеличения процентных ставок возрастает и необходимость погашения долга и процентов. Хотя в краткосрочной и среднесрочной перспективе вероятность существенного дефолта по долгу невелика, поскольку американское правительство может облегчить свои финансовые трудности, подняв потолок с помощью обычных средств, но в долгосрочной перспективе долг может стать непосильным бременем для США. Попытки "закрыть старый долг с помощью новых заимствований" будут только генерировать больше процентов, порождая порочный круг.



Американский овердрафт бьет по мировой экономике



7 марта в сенате США состоялись слушания, на которых обсуждались возможные последствия превышения потолка долга и дефолта. Участвующие финансовые аналитики предупредили, что противостояние двух партий вокруг этой проблемы представляет "серьезную угрозу" для экономики страны. Если произойдет дефолт, и без того хрупкая экономика США немедленно погрузится в рецессию, а миллионы американцев останутся без работы, и все это приведет к катастрофическим последствиям, как после финансового кризиса 2008 года.



На австралийском сайте Conversation была опубликована статья о том, что сама угроза дефолта уже оказывает негативное влияние на экономику США. В качестве предостережения в материале упоминают, как в августе 2021 года возможность дефолта США спровоцировала беспрецедентное понижение кредитного рейтинга страны, нанеся ущерб финансам Америки и бесчисленному количеству других держав.



Рейчел Снайдерман, старший заместитель директора по бизнесу и экономической политике Центра двухпартийной политики, отметила, что тупик в переговорах о верхнем пределе госдолга может привести к неспособности конгресса ввести меры стимулирования, необходимые для более глубокой рецессию. Замедление экономики может сократить федеральные налоговые поступления США, что еще быстрее урежет возможности для повышения потолка долга.



"Высокий долг правительства станет не только проблемой самих Соединенных Штатов, но также приведет к потрясениям на мировом финансовом рынке, нанесет серьезный ущерб мировой экономике, причем особенно сильным будет его побочное воздействие на развивающиеся рынки". Чжан Монань считает, что постоянная корректировка потолка долга постоянно превышает политический кредит США, подрывая тем самым доверие к государственному долгу и статус доллара как резервной валюты. С прошлого года Япония, Франция, Саудовская Аравия, Израиль и многие другие государства продали немало казначейских облигаций США, что очевидно показывает ослабление их веры в американскую платежеспособность.



По прогнозу Управления конгресса США по бюджету, к 2052 году государственный долг страны, удерживаемый населением, составит 185% ВВП, а чистые процентные выплаты по государственному долгу - 7,2% ВВП. Согласно анализу, к тому времени международный рынок может серьезно усомниться в устойчивости государственного долга США и реальной покупательной способности доллара. Это еще сильнее пошатнет позиции американской валюты и поставит под угрозу экономику США, а также окажет серьезное влияние на международную валютную систему и глобальную экономику.



"В краткосрочной перспективе, чтобы избежать дефолта, США могут снова поднять потолок долга, но это лишь приведет к формированию тенденции по постоянному увеличению его верхнего предела. В настоящее время высокая инфляция в Америке и многих европейских странах тесно связана с непрерывным выпуском денег и постоянными заимствованиями правительства США". По словам Бянь Юнцзу, мировая экономика переживает спад. Ей необходимы стабильность и определенность, а не колебания по поводу долгового кризиса Америки и расплата за чужое расточительство.



"Мы можем только понадеяться, что должностные лица в Соединенных Штатах вспомнят про чувство ответственности и избавят мир от ненужного кризиса", - пишет Les Échos.



Автор: Янь Юй (严瑜) Источник - ИноСМИ

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