Россия упрощает получение "вида на жительство" иностранным IT-специалистам

11:39 15.03.2023

МВД РФ сообщило об упрощении получения ВНЖ в России для IT-специалистов

Александра Вишневская



Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об упрощении получения ВНЖ в России для IT-специалистов, передает "МВД Медиа".



По ее словам, работодатели (аккредитованные ИТ-компании) привлекают специалистов без получения разрешения на привлечение и использование работников.



Ранее сообщалось, что Казахстан начнет с 28 февраля предоставлять вид на жительство (ВНЖ) на 10 лет для некоторых категорий иностранных граждан, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты населения страны.



Отмечается, что получить такой документ смогут представители тех профессий, которые признаны дефицитными в республике.



Всего в перечне представлена 21 профессия: онкологи, нейрохирурги, гематологи, неонатологи, эндокринологи, инженеры, бактериологи, архитекторы ИТ-инфраструктур и другие.



В сентябре прошлого года сообщалось, что Казахстан потребует от россиян загранпаспорт для проживания в стране.