Национальный день печати появится в Казахстане - 2/02

11:43 15.03.2023

Национальный день печати появится в Казахстане Фото: pixabay

МИОР РК подготовил изменения и дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечне праздничных дат в Республике Казахстан появится пункт:



Национальный день печати – 2 февраля.



Под этим же пунктом находится: День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля.



Как поясняется, новая праздная дата вводится в связи с поручением заместителя руководителя Администрации Президента РК Аиды Балаевой.



В пояснительной записке к документу говорится, что точной отсчета новой праздника стала дата первого выпуска национального издания стала традицией в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан.



"Важно сделать дату выхода первого номера газеты "Қазақ", стоящей у истоков средств массовой информации, исторически значимой датой", - считают в МИОР.



Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 апреля.



Лариса Черненко