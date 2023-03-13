Срок полномочий президента продлевается до 7 лет - проект Конституции Узбекистана

11:49 15.03.2023

В проекте Конституции в новой редакции, одобренном парламентом, срок полномочий президента предложено увеличить с 5 до 7 лет. После обновления Конституции президент и ряд других должностных лиц смогут вновь избираться на эти же должности.



Проект конституционного закона о Конституции Узбекистана в новой редакции, одобренный обеими палатами Олий Мажлиса, опубликован в интернете, а также в газетах "Халк сузи" и "Народное слово".



"Газета.uz" уже писала, что в предлагаемом проекте количество статей Основного закона увеличено со 128 в действующей Конституции до 155.



В документе сохранено предложение об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет, которое содержалось в первой версии проекта, обнародованного летом прошлого года.



В проекте закона также сохранена норма о том, что одно и то же лицо не может быть президентом Узбекистана более двух сроков подряд.



Как мы уже писали, согласно документу, положения конституционного закона, изменяющие и (или) иным образом затрагивающие сроки полномочий, порядок и (или) условия избрания (назначения) должностных лиц государственной власти, применяются в отношении лиц, занимающих эти должности на момент вступления в силу данного закона.



К этим должностным лицам относятся президент, а также спикер Законодательной палаты, председатель Сената, председатели кенгашей народных депутатов областей, районов и городов, хокимы, председатель и заместитель председателя Верховного суда, председатель и заместитель председателя Высшего судейского совета, председатель Центральной избирательной комиссии и генеральный прокурор.



"Данные лица вправе избираться (назначаться) наравне с другими гражданами Республики Узбекистан на указанные должности в соответствии с требованиями Конституции Республики Узбекистан, в том числе в редакции настоящего Конституционного закона, и вне зависимости от числа сроков подряд, в течение которых указанные лица занимали и (или) занимают эти должности на момент вступления в силу настоящего Конституционного закона", - отмечается в документе.



При этом действующие судьи Конституционного суда, в отношении которых вводятся новые условия избрания и срок полномочий, продолжат осуществлять свои полномочия до истечения срока, на который они были избраны. Вакантные должности судей Конституционного суда замещаются в порядке, установленном Конституцией в новой редакции.



Конституция в новой редакции должна вступить в силу со дня официального опубликования Центральной избирательной комиссией итогов референдума, который назначен на 30 апреля.



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Хокимы не смогут возглавлять кенгаши, но смогут избираться сенаторами. Проект новой Конституции

С 2024 года планируется запретить хокимам областей и Ташкента занимать пост председателя кенгаша. При этом проект Конституции не запрещает им избираться депутатами и сенаторами. Давно обсуждаемая в обществе возможность выбирать хокимов в проект не включена.

Сегодня, 13:41 Политика

В Узбекистане по действующей Конституции хокимы одновременно занимают должности председателей кенгашей народных депутатов. Согласно проекту новой Конституции, который будет выставлен на референдум 30 апреля, планируется разделение этих полномочий.



В Ташкенте и областях этот процесс может начаться с 2024 года (по результатам выборов в местные кенгаши), а в районах и городах - с 1 января 2026 года.



Кенгаш будет возглавлять председатель, избираемый в соответствии с законом из числа его депутатов. Лицо, занимающее должность хокима области, района, города, не сможет одновременно занимать должность председателя кенгаша.



Одно и то же лицо не сможет занимать должность председателя кенгаша более двух сроков подряд. Аналогичное требование вводится для хокимов.



При этом документ не запрещает хокимам избираться депутатом кенгаша и впоследствии сенатором. Сегодня хокимы практически всех областей являются сенаторами.



Колумнист "Газеты.uz" Комил Джалилов в своей колонке ранее рассказывал, каких изменений, связанных с реальным разделением ветвей власти и укреплением репрезентативной демократии, не хватает в Конституции.



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В частности, он предлагал ввести прямые выборы сенаторов (избираются населением тех регионов, которые они должны представлять в Сенате) и отказаться от практики назначения сенаторов указом главы государства. Сейчас президент может назначить 16 из 100 сенаторов, по новому проекту - 9 из 65 сенаторов.



В колонке предлагалось также ввести избрание хокимов местным населением на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным голосованием не более чем на два срока. Таким образом, норма о сроках включена в проект новой Конституции, норма о выборности - нет.



Почему хокимов избирают сенаторами

Бывший министр юстиции, а ныне советник президента Русланбек Давлетов в интервью проекту "Экономика Хошимова" в апреле 2021 года объяснял, почему хокимов избирают сенаторами. По его словам, Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса является палатой территориального представительства, где нет партийного подхода и политических взглядов. Кроме того, Сенат является площадкой, где сенаторы выражают интересы своих регионов.



"Если из каждого региона избираются по шесть сенаторов, то сейчас одним из них избирается хоким. Хоким области является одним из главных государственных служащих в регионе, поэтому области избирают и отправляют их в Сенат", - заявил он, указав, что хокимы лучше знают о проблемах своих регионов.



Глава Минюста привел в пример Великобританию, где Кабинет министров состоит из действующих членов парламента.



"У нас в Законодательной палате это не допускается. Депутат на постоянной основе должен выполнять депутатскую деятельность. А в Сенате, где нет политических партий и фракций, Конституцией допущено региональное участие", - отмечал министр.



На вопрос автора "Экономики Хошимова" Бехзода Хошимова, насколько такой порядок соответствует "смыслу" Конституции и системе сдержек и противовесов в рамках принципа разделения ветвей власти, Русланбек Давлетов отвечал, что Сенат не имеет права законодательной инициативы. Это, по его словам, могут делать только Законодательная палата, Кабинет министров, президент, генеральный прокурор, Верховный суд и Конституционный суд. Сенаторы также не работают над текстом закона, а только одобряют или отклоняют законопроект после внесения Законодательной палатой.



Что касается того, что хокимы председательствуют в региональных кенгашах, то Министерство юстиции ранее предлагало отменить такой порядок. Сам Русланбек Давлетов также выступал за отмену действующего порядка, который позволяет хокимам управлять кенгашем и потенциально иметь возможность оказывать давление на депутатов.