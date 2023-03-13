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Президент Токаев... Куда он нас приведет – никто не знает, - Марат Асипов
12:23 15.03.2023

С чем президент Токаев войдет в историю

МАРАТ АСИПОВ
Понедельник, 13 Мар 2023,

Переход к демократии будет очень болезненным
При всей убогости кандидатов в депутаты, очевидных ляпов и глупостей предвыборной кампании, хамства и грубости со стороны всех участников электоральной кампании, эти выборы уже стали некой отправной точкой для Казахстана.

Я скорее пессимист, чем оптимист. Более того, я точно знаю, что новый состав парламента и маслихатов будет даже хуже, чем предыдущий набор приставок к кнопкам для голосования.

И дело даже не в том, что Старый Казахстан уверенно продвигает свои креатуры, даже несмотря на их более чем сомнительное прошлое.

К примеру, есть один кандидат, который занимал деньги своей пассии, а она отрабатывала долг, развлекая друзей члена областного маслихата.

В каждом регионе есть заслуженные деятели назарбаевского режима, как минимум стоявшие рядом с коррупционными схемами.

Это, в общем-то, неизбежно. Хотя бы потому, что Новому Казахстану по факту неоткуда взять кадры, способные хоть как-то осмысленно складывать звуки в слова и законченные фразы. Даже тот три раза купленный и перепроданный набор обладателей агентурных кличек, который у нас называется оппозицией, по своему функционалу значительно уступает староказахстанским кадрам.

Но даже при всем при этом есть одна очень слабенькая надежда, что удастся проскочить безбилетным пассажиром на поезд в светлое будущее.

Безбилетный пассажир – это гражданин, который как бы политически озабочен, но не настолько, чтобы принимать активное участие в общественной жизни, даже в своем родном ОСИ. Он хочет только возмущаться и, в лучшем случае, писать доносы, но никто не заставит его пойти на собрание, предложить свой вариант решения проблемы и убедить соседей. Проще крикнуть в соседском чате, что в правлении одни воры и бездельники, и тем самым справить свою маленькую, но очень гражданскую нужду. Безбилетный пассажир мечтает о добром царе, который отменит налоги и раздаст всем деньги, не будет требовать вообще ничего и каждое утро справляться, не нужно ли чего-нибудь прекрасному гражданину, уютно расположившемуся на диване.

Но так не бывает.

Чтобы было понятно – нигде в мире власти не хотят давать народу право решать свою судьбу и распоряжаться страной. Даже в самых демократических странах время от времени случаются протесты, иногда даже и кровавые, которые заставляют политиков менять способ управления и обеспечивать людям их права и интересы. Это такой бесконечный процесс, в котором и сам здравый смысл может быть похерен, если речь идет о победе на выборах.

Демократия, при всей ее привлекательности, та еще штучка.

Самый наглядный пример – Югославия. Главный злодей югославской войны – Слободан МИЛОШЕВИЧ был крутым реформатором, который вытащил страну из глубокой ямы экономической депрессии. Но шоковая терапия, которую он проводил, точно не собрала бы голоса избирателей. Поэтому он разыграл националистическую карту. Да, на выборах он победил, и это был тот самый глас народа, но закончилось это все геноцидом.

И это тоже часть демократического процесса.

Мы на него только вступаем.

Мне меньше всего хочется повторения трагедии января 2022 года. Но исторический опыт неумолим. Свобода, гражданские права, примат закона и другие сладкие плюшки, существующие в развитых странах, и ради которых поколения казахстанских чиновников воруют деньги, чтобы однажды оказаться в этой кондитерской лавке, приходят только через многочисленные человеческие жертвоприношения.

Президент ТОКАЕВ, даже слегка отпустив вожжи и дав возможность хотя бы выйти на предвыборную гонку всем, в том числе и городским сумасшедшим, делает большой шаг вперед.

Он запускает политический процесс в стране. И это уже становится заметным.

Куда он нас приведет – никто не знает, в том числе и те, кто сегодня хочет стать депутатом.

При НАЗАРБАЕВЕ ведь было очень просто. Кто не возмущался – а это 90 процентов населения – получал ренту в виде пенсий, пособий, дотаций и субсидий. Не разжиреешь, но и лишаться жалко, вполне себе сносное, хоть и рабское существование.

Кто возмущался, с тем договаривались при помощи наличных или должностей. В крайнем случае – их сажали, или они погибали при мутных обстоятельствах, если ценник оказывался чрезмерным.

А при Токаеве оказалось, что нужно думать, выбирать между плохим и ужасным, тщательно следить за формулировками обвинений, доказывать обществу свою политическую состоятельность, что несколько сложнее, чем просто лозунгами кидаться. И да, скупать оппозиционеров никто не будет, по крайней мере, администрация президента в этом участвовать не хочет, судя по тому, как вдруг стали прорезаться голоса.

Очень надеюсь, что через пару-тройку электоральных компаний мы научимся понимать, что права и ответственность связаны линейной зависимостью: чем больше прав, тем больше обязанностей.

Источник - ratel.kz
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