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Чисто американское убийство, или Silicon Vally Bank, - Вл.Прохватилов
15:57 15.03.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 15.03.2023

Банк грохнули менее чем за 30 часов

Лучшие финансовые аналитики ломают головы, пытаясь раскопать "корни и нити", как сказал бы Салтыков-Щедрин, скоропостижного краха крупнейшего в США (и второго в мире после израильского Bank Leumi) банка хай-тека.

Это крупнейшее банкротство в Америке с момента краха Lehman Brothers 15 сентября 2008 года, запустившего "идеальный шторм" разрушительных последствий.

Есть все основания утверждать, что падение SVB было запланированной американскими властями акцией, сбросившей американские технологические стартапы вниз по социальной лестнице и больно ударившей по китайским технологическим стартапам. Крах SVB организован, помимо прочего, в интересах гигантов Уолл-стрит.

Начнем с персоналий. Джозеф Джентиле, главный административный директор SVB Securities до прихода в SVB в 2007 году работал финансовым директором в Global Investment Bank Lehman Brothers, где руководил бухгалтерскими и финансовыми вопросами.

"Связь Джентиле с Lehman и SVB буквально взорвала социальные сети", – пишет Breitbart. Самый политкорректный комментарий в соцсетях: "Это действительно необычно" (This is truly unusual).

Джентиле не был центральной фигурой SVB. Решения принимал другой человек, который знал о предстоящем крахе и позаботился о том, чтобы его интересы не пострадали.

Это Грегори Беккер, президент и главный исполнительный директор SVB, а также член совета директоров Федерального резервного банка Сан-Франциско. Офис SVB расположен в городе Санта Клара, штат Калифорния, и Беккер представлял в банке Федеральную резервную систему США.

27 февраля Беккер продал принадлежавшие ему акции SVB на сумму в $3,57 млн всего за две недели до его краха. Он продал 12 451 акцию по средней цене 287,42 доллара каждая. Финансовый директор SVB Дэниел Бек продал 2000 акций по цене 287,59 долларов за акцию в тот же день. Акции, которые Беккер продал по цене от 285 до 302 долларов, обесценились сразу после внезапного краха банка.

За 24 часа до банкротства SVB Беккер лично звонил клиентам, чтобы заверить их, что их деньги в банке в безопасности.

В день банкротства SVB Беккер вышел из совета директоров ФРБ Сан-Франциско.

Конгрессмен-демократ от штата Калифорния Ро Ханна заявил в интервью The Washington Post, что Беккер должен вернуть полученные от продажи акций $3,6 млн вкладчикам. Ханна добавил, что если будет доказан злой умысел в действиях Беккера, то "правительство может подать в суд".

Сразу же после банкротства SVB бывший глава Минфина Ларри Саммерс заявил, что "в связи с последними событиями может возникнуть необходимость в некоторой консолидации" в банковском секторе. По его словам, это может стать испытанием для регулирующих органов. Ряд демократов настаивали на ограничении слияний банков. Например, председатель банковского комитета Сената Шеррод Браун в прошлом году призвал "обеспечить, чтобы слияния банков, если они будут одобрены, служили американским семьям, малым предприятиям и сообществам, а не Уолл-стрит и крупным корпорациям". Нисколько не озабоченный служением "американским семьям, малым предприятиям и сообществам" Саммерс предупредил, что "одной из ошибок, которую могут совершить власти, будет… блокирование комбинаций, которые в конечном итоге сработают в направлении финансовой стабильности".

SVB был основным иностранным банком для большинства китайских стартапов и венчурных фондов, которые были "буквально ошарашены внезапным крахом этого банка", пишет Reuters.

"Банкротство Silicon Valley Bank оставило многие китайские фонды и технологические стартапы в беде, поскольку развалившееся учреждение служило ключевым финансовым мостом для групп, работающих между Китаем и США. Внезапное поглощение SVB американскими регулирующими органам также поставило под сомнение судьбу его совместного предприятия в Китае с Shanghai Pudong Development Bank, которое ведет отдельный баланс и имеет общие активы в 21 млрд юаней (3 млрд долларов)…. Набег на SVB произошел так быстро - 42 миллиарда долларов покинули казну банка в четверг [9 марта], - что к тому времени, когда лица, принимающие решения в Китае, проснулись в пятницу утром по местному времени, попытки спасти их деньги уже были в опасности", – отмечает Financial Times.

"SVB был особенно популярен среди китайских биотехнологических групп, действовавших между США и Китаем. Более дюжины технологических и медико-биологических компаний, торгующих в Гонконге, включили SVB в список своих основных банков, что может поставить под угрозу миллионы долларов, предназначенных для долгосрочных программ клинических разработок", – пишет FT.

"Почему банк грохнули менее, чем за 30 часов? За всю историю банковской системы не было ни одного прецедента столь быстрой ликвидации банка (от момента первого информационного воздействия до ликвидационной комиссии), по крайней мере, с активами свыше $10 млрд… Учитывая размер банка, нет сомнений в том, что это было с прямого одобрения Йеллен и Пауэлла. Зачем?" – пишут на российских финансовых форумах.

За ответом далеко ходить не надо. Только стремительная ликвидация SVB обеспечила двойной удар – по американским и китайским стартапам – и открыла двери для консолидации банковского сектора в интересах гигантов Уолл-стрит, к чему незамедлительно призвал Ларри Саммерс, заявивший, что "сейчас не время для лекций о моральном риске".

"Финансовый капитал хочет не свободы, а господства", – писал весной 1916 года В.И. Ленин в книге "Империализм как высшая стадия капитализма". В 1968 году эту максиму другими словами подтвердил Мартин Лютер Кинг: "В Америке так часто у нас социализм для богатых и суровый капитализм свободного предпринимательства для бедных".

"Кремниевая долина учится любить социализм для богатых. Те самые люди, которые выпотрошили банковские правила, теперь хотят быть защищены от катастрофы, которую они вызвали", – пишет The Nation.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678885020


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