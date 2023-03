14 мая Эрдоган пойдет ва-банк.., - В.Михеев

17:04 15.03.2023 ВЛАДИМИР МИХЕЕВ | 15.03.2023 |



В контексте необъявленной третьей мировой войны России объективно выгодно сохранение в Турции политического статус-кво



Вопреки опасениям противников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана "дрожь земли" – серия землетрясений, унесших жизни более 48 тысяч человек и разрушивших 6217 зданий при общем ущербе порядка 100 млрд долларов – не стала предлогом для отсрочки парламентских и президентских выборов.



10 марта в Турции официально стартовала предвыборная кампания.



Выборы должны состояться 14 мая. В этот день страна окончательно сделает выбор между прозападной ориентацией со статусом лояльного вассала внутри НАТО и дальнейшим укреплением суверенитета с опорой на евразийских партнеров, включая Россию, Китай, Иран и соседей по региону.



Для президента Эрдогана выборы станут судьбоносными: либо возвестят закат его карьеры политика, либо вознесут его на пьедестал, сравнимый с пьедесталом Ататюрка.



Лира в миноре



"Национальный альянс" из шести оппозиционных партий, избравший единым кандидатом на пост президента Турецкой Республики 74-летнего лидера кемалистской по своей родословной Народной республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, прибегает к классическим политтехнологическим штампам.



"Сегодня мы очень близки к свержению трона тирана", – возгласил Кылычдароглу на следующий день после своего выдвижения. – Вместе мы положим конец этому безумию".



На чем зиждется эта агрессивная самоуверенность?



Экономика сегодня перестала быть союзником правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Вскрылось, что далеко не всегда торжествовала справедливость, в частности, когда амнистию от государства получили строительные бароны, которые возвели из некачественных материалов и с нарушением технологии безопасности целые микрорайоны. Местные эксперты утверждают, что именно бракованные несущие плиты и железобетонные перекрытия привели к тому, что здания сложились как карточные домики, похоронив под руинами десятки тысяч невинных жильцов. На совести застройщиков, по предварительным прикидкам, от 20% до 30% всех жертв "труса".



Оказалось, что и формально устойчивое развитие – экономика в 2022 году оставалась одним из мировых лидеров по приросту ВВП – имеет теневую сторону и шаткий фундамент. Эрдоган в ручном режиме управляет Центробанком, не позволяя повышать учетную ставку, чтобы дешевые деньги (дешевые кредиты) поддерживали бизнес на плаву.



Удорожание энергоносителей обесценивает турецкую лиру (курс лиры к доллару США снизился за 2022 году на 40%).



Пересохший поток туристов из России и Украины (составлял примерно 23% от всех заезжих гостей) ввел эту важнейшую для наполнения бюджета отрасль в ступор.



Спрос на недвижимость замер у точки замерзания.



Обратная сторона дирижистской тактики Эрдогана в отношении кредитования бизнеса – уверенно разгоняющаяся инфляция. В 2023 году, по прогнозам, рост ВВП достигнет 3%, а годовая потребительская инфляция составит 42,5%. Основное бремя примут на свои плечи бедняки и средний класс, сосредоточенные преимущественно в городах, где меньше всего тех, кто голосует за Партию справедливости и развития (ПСР) и Эрдогана.



Разлад в оппозиции



Триумфу оппозиции, кемалистов и к ним примкнувших могут помешать несколько обстоятельств.



Показательным разладом в оппозиции стал демонстративный отказ от поддержки Кемаля Кылычдароглу как единого кандидата от "Национального альянса" со стороны госпожи Мераль Акшенер, лидера "Хорошей партии". Обвинив Кылычдароглу в выкручивании рук другим членам шестипартийного альянса, 66-летняя правоцентристская политик заявила: "Они оставили нас выбирать между смертью и малярией".



Журналисты решили, что это было сказано "тоном, напоминающим объявление войны". Оппоненты припомнили длинную "историю ее дезертирства и предательства", в том числе отказ на президентских выборах в июне 2018 года поддержать кандидата НРП, в которой она состояла. Вместо этого она сама стала претендовать на пост главы государства.



Демарш "железной леди" спровоцировал скоропалительное бегство многих функционеров и активистов из ее "Хорошей партии", чья философия характеризуется как ультраправая. В сентябре 2022 года Мераль Акшенер обнародовала "Иммиграционную доктрину и стратегический план действий", предполагающие создание на первых порах концентрационных лагерей для изоляции нелегальных мигрантов, а затем их насильственное выселение к 2026 году. По ее выражению, Турция превратилась в "склад иммигрантов" и "почти в мусорную свалку" для Европы, которой эти беженцы не нужны.



Сверхзадача, которую постулировала Мераль Акшенер, – защитить "демографический состав Турции и турецкую идентичность".



Внутри НРП и других правых партий, как указывает журналистка Айше Чавдар, существуют разные взгляды на то, что понимать под турецкой идентичностью. Лакмусовой бумажкой может послужить разрешение дилеммы, ставшей частью политического фольклора в Турции: "Предположим, двое мужчин упали в море, один из них турок-немусульманин, а другой мусульманин, но не турок. У вас достаточно сил, чтобы спасти только одного из них. Кого бы из них вы спасли?" Для беспримесных националистов ответ однозначен: турка-мусульманина. Для сторонников ПСР и Эрдогана в большинстве случаев правильным будет считаться либо второй вариант, либо несуществующий синтетический вариант из обоих ответов.



В любом случае, возможный уход Мераль Акшенер в одиночное плавание – это значимая потеря для "Национального альянса": если в момент вхождения в этот союз "хорошисты" набирали около девяти процентов голосов, то затем за них были готовы голосовать уже 17 процентов избирателей.



Многие аналитики считают, что выбор единым кандидатом от НА Кемаля Кылычдароглу – стратегическая ошибка. Родившийся в многодетной семье выходец из алевитов (субэтническая культурно-религиозная общность), прозванный Ганди / Ганди Кемаль за свое стоическое спокойствие, но не обладающий харизмой площадного трибуна, лидер кемалистов смотрится блекло на фоне таких колоритных политиков-однопартийцев, как Экрем Имамоглу, мэр Стамбула, и Мансур Яваш, мэр Анкары.



Однако выбор сделан.



Курдский фактор



Тем не менее над Ак-Сараем, резиденцией президента Турции (дворец по площади превосходит Белый дом в Вашингтоне в 50 раз), сгущаются тучи. Несмотря на грызню внутри разношерстной оппозиции, их шансы взять верх, по убеждению западных и прозападных аналитиков, как никогда велики.



Дженгиз Чандар, видный турецкий обозреватель, к которому прислушиваются, считает, что землетрясения в Турции разрушили не только территорию размером с Португалию, но и карьеру Эрдогана. По его прогнозу, оппозиция победит, притом с разгромным для Эрдогана счетом, но только в том случае, если за альянс проголосуют курды.



Курдский фактор, видимо, может стать гирей, что перевесит чашу весов в пользу Кылычдароглу, который родом из региона Дерсим с преимущественно курдским населением.



"Около трети курдов, будучи консервативно настроенными суннитами, традиционно голосуют за Реджепа Тайипа Эрдогана", – отмечает Орельен Денизо, независимый исследователь, специализирующийся по Турции. Однако оставшиеся две трети, по обыкновению, относятся к системным диссидентам и выступают против власти, которая отказывает им в праве считаться отдельной нацией и записывает их в "горных турок".



Митхат Санкар, сопредседатель прокурдской "Демократической партии народов" (ДПН), отстаивающей права национальных меньшинств, прозрачно намекнул, что откажется от выдвижения собственного кандидата и поддержит Кылычдароглу. ДПН числится третьей по значимости политической силой в стране, за которую обычно голосуют 10% избирателей.



В случае если возникнет союз по расчету между ДПН и пятью оппозиционными партиями во главе с республиканцами Кылычдароглу, то, как прогнозирует Орельен Денизо, "Национальный альянс" мог бы победить в первом туре выборов.



Приемлемый статус-кво



Какие риски таит для Москвы приход к власти ставленника "Национального альянса"? Скорее всего, придется забыть о том, что Турция со времен Кемаля Ататюрка проводила достаточно прагматичный курс в отношении СССР / России (не открыла второй фронт на южных границах во время Великой Отечественной войны), хотя и исправно исполняла свой долг члена НАТО (размещение ракет средней дальности "Юпитер" под Измиром с радиусом действия 2400 км привело к карибскому кризису).



Кто бы ни сменил Эрдогана в Ак-Сарае, новый президент будет подвергаться сильному и изощренному давлению со стороны США и всего коллективного Запада. Не имея авторитета Эрдогана, он едва ли сможет этому противостоять, а потому примкнет к антироссийскому фронту.



В начале января на страницах "Уолл-стрит джорнэл" Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа, назвал внешнюю политику Турции "предательской" и призвал Запад предпринять "смелые шаги", чтобы обеспечить оппозиции победу на президентских выборах. Болтон заявил, что если выборы не будут отвечать критериям "свободных и честных" (читай: если оппозиция их проиграет), то "это станет последним аргументом для решения о лишении (Турции) членства в НАТО" (would be the final trigger in deciding whether to revoke its NATO membership).



Чем для нас привлекателен Эрдоган и почему при нем диалог Анкары и Москвы при всех расхождениях во взглядах доступен и целесообразен? По мнению Александра Дугина, "главное в Эрдогане – это его устойчивая ориентация на суверенитет. Именно это главный смысл его политики. Вокруг этой оси строится вся его деятельность во главе государства".



В январе заместитель председателя партии "Ватан" Этем Санчак заявил, что "НАТО пытается противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев… Вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах. Выход из НАТО стал срочным и обязательным". Опросы общественного мнения говорят о том, что 80% граждан Турции считают, что США проводят против их страны враждебную и разрушительную политику.



Не исключено, что в условиях давления на Турцию со стороны Запада произойдет ситуативное единение политических сил, для которых сохранение независимости Турции, а значит и свободы рук во внешней политике – важнейший принцип существования нации. И это поддержит действующего президента на выборах в год 100-летия образования Турецкой Республики.



В контексте необъявленной третьей мировой войны России объективно выгодно сохранение в Турции политического статус-кво. Источник - фонд стратегической культуры

