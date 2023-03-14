Дипломатические козни. Туркменистан втягивают в интриги против Тегерана, - С.Кожемякин

19:39 15.03.2023

Дипломатические козни. Туркменистан втягивают в интриги против Тегерана.



Подготовка визита главы израильского МИД и открытие посольства еврейского государства изображаются как провал иранской дипломатии. В действительности врагов исламской республики злят ее внешнеполитические успехи.



В начале марта израильские СМИ разродились "сенсацией". Совсем скоро, сообщали они, министр иностранных дел Эли Коэн посетит Туркмению, где откроет посольство еврейского государства. Больше всего журналисты смаковали тот факт, что диппредставительство будет располагаться в каких-то двадцати километрах от иранской границы. Именно такое расстояние разделяет город Ашхабад и исламскую республику. "Посольство будет ближайшей к Ирану официальной израильской миссией, - написала газета "Исраэль хайом". - Визит Коэна и открытие посольства призваны дать понять Ирану, что влияние Израиля в регионе растет".



Информацию тут же подхватили мировые СМИ. То ли по недомыслию, то ли намеренно многие из них принялись утверждать о настоящем прорыве Тель-Авива: последний, дескать, сумел расширить действие "Авраамовых соглашений" с арабских стран на центральноазиатские. Что, в свою очередь, якобы положит конец дипломатическому бойкоту Израиля мусульманским миром.



Как это часто случается с западными массмедиа, "гора родила мышь". Постсоветские страны никогда не были участниками бойкота еврейского государства. Едва обретя суверенитет, они наладили связи с Израилем - как экономические, так и политические. Туркмения, например, официально установила с ним дипотношения в конце 1993 года. Первый президент республики Сапармурат Ниязов совершил несколько визитов в ближневосточную страну и создал самые благоприятные условия для израильского бизнеса. Компании "Мерхав", AFSK Industries и другие получали госконтракты на модернизацию Туркменбашинского и Сейдинского нефтеперерабатывающих заводов, разработку газовых месторождений, туркменские специалисты в области медицины, сельского хозяйства, ирригации проходили подготовку в Израиле. Дошло до того, что глава компании "Мерхав" Йоси Мейман был назначен специальным советником Ниязова по газовой промышленности.



Приход к власти Гурбангулы Бердымухамедова не ослабил крепких отношений двух стран. Еще на посту министра здравоохранения он посещал Израиль, и именно при нем в Туркмению был назначен первый посол еврейского государства - Шеми Цур. Вручение верительных грамот произошло летом 2013 года. Ашхабад и Тель-Авив проводят регулярные политические консультации и обмениваются делегациями. Одна из них, возглавляемая главой Евразийского бюро израильского МИД Ювалем Фуксом, посетила Ашхабад в первые дни марта. Там она провела переговоры с представителями МИД, МВД, министерства здравоохранения и других ведомств.



В то же время необходимо отметить, что, выстраивая отношения с Израилем, туркменские власти не переходят определенной черты. Например, переговоры о поставках беспилотников, начавшиеся еще при Ниязове, оказались безуспешными. Решающей здесь была позиция Ирана, неоднократно посылавшего сигналы о нежелательности слишком тесных связей Ашхабада с Тель-Авивом.



Что же подразумевали СМИ под открытием посольства? Все дело в том, что представительство Израиля вплоть до настоящего момента не имеет отдельного здания и расположено в одном из бизнес-центров туркменской столицы. И вот теперь Тель-Авив выразил желание получить полноценное посольство, использовав как повод 30-летие установления дипотношений. Об этом еще в прошлом году заявляла новый посол Израиля Бет-Иден Кайт.



Информационный вброс, таким образом, преследовал вполне определенную цель - нанести удар по Тегерану в обостряющемся противостоянии Израиля (и союзного ему Запада) с Ираном. "Правда" подробно анализировала причины агрессивной политики правительства Биньямина Нетаньяху (см. номер от 10-13 февраля с.г.). Это, во-первых, стремление глобального капитала удержать контроль над Ближним Востоком, а во-вторых, желание отвлечь внимание от кризисной ситуации внутри Израиля. Активизировать же провокации Тель-Авив и его союзников заставляют крайне неприятные для них события. Например, восстановление дипотношений Ирана и Саудовской Аравии. Нормализация произошла благодаря усилиям Китая, при посредничестве которого представители двух стран встретились 6 марта в Пекине. Это означает провал усилий по стравливанию ближневосточных государств.



Укрепляются связи Ирана с Центральной Азией. Осенью прошлого года в Тегеране собрались руководители транспортных ведомств исламской республики и пяти постсоветских государств. Темой обсуждения стало развитие транзитного потенциала и создание транспортно-инфраструктурных коридоров с выходом на иранские морские порты. Как отметили в Тегеране, уже в ближайшее время ежегодный транзит грузов можно довести до 20 миллионов тонн.



Туркмения в этих проектах играет особую роль. Через ее территорию проложены железные дороги Казахстан - Туркмения - Иран и Теджен - Серахс - Мешхед, по которым в исламскую республику доставляются грузы из Китая и Центральной Азии. Дальнейшему развитию потенциала способствует сближение двух стран, наметившееся после некоторого охлаждения отношений в середине прошлого десятилетия. Один из первых своих зарубежных визитов новый глава Туркмении Сердар Бердымухамедов совершил в Тегеран, незадолго до этого в Ашхабаде побывал президент Ирана Эбрахим Раиси. Товарооборот двух стран, сократившийся с 300 миллионов долларов в 2013 году до 58 миллионов в 2020-м, теперь демонстрирует уверенный рост. В 2021 году взаимная торговля составила 120 миллионов долларов, а по итогам прошлого года приблизилась к 360 миллионам. В феврале в Ашхабаде прошла специализированная выставка, на которой были представлены иранские технологии и продукция промышленных предприятий. В ближайшее время состоится 17-е заседание ирано-туркменской совместной экономической политики.



Для Израиля и США, пытающихся выстроить международную блокаду исламской республики, такие новости - как кость в горле. Поэтому от интриг и провокаций они добровольно не откажутся никогда.



Сергей Кожемякин