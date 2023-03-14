 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.03.2023
19:55  Попы в партизаны. Уйдет ли УПЦ из пещер Киево-Печерской лавры в катакомбы
19:39  Дипломатические козни. Туркменистан втягивают в интриги против Тегерана, - С.Кожемякин
17:04  14 мая Эрдоган пойдет ва-банк.., - В.Михеев
15:57  Чисто американское убийство, или Silicon Vally Bank, - Вл.Прохватилов
14:31  Мелис Тургунбаев назначен министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана
12:23  Президент Токаев... Куда он нас приведет – никто не знает, - Марат Асипов
11:49  Срок полномочий президента продлевается до 7 лет - проект Конституции Узбекистана

11:43  Национальный день печати появится в Казахстане - 2/02
11:39  Россия упрощает получение "вида на жительство" иностранным IT-специалистам
11:23  Ожесточенная межпартийная борьба может взорвать "долговую бомбу" США, - Ян Юй
11:21  Бюджет Карагандинской области осваивают по обнальным схемам
11:16  Беспредел и безнаказанность. Как "вели бизнес" племянники бывшего елбасыKZ
11:08  Марат Ашим назначен начальником Службы протокола Президента РК
10:49  Китай подготовился к борьбе с "большим штормом", - Дмитрий Косырев
09:55  "Нам это разрешено". Иран и Израиль в шаге от полномасштабной войны, - Г.Мирзаян
09:45  В Афганистане талибы стали запрещать мужчинам-портным шить одежду для женщин
09:05  Животное обыкновенное. Депутата КырПарламента Абдирова будут судить за массовую драку с избиением охранника клуба
08:35  В Артемовске ликвидированы еще 2 матерых укро-нациста - Каплин и Басалига
08:01  Климатическое оружие вмешается в конфликт России и США, - Александр Березин
07:53  В Турции снова неспокойно: зафиксировано новое землетрясение
02:56  В Узбекистане продолжают приватизировать госкомпании. Почему?
02:53  На границе Таджикистана и Узбекистана построят трансграничный рынок "Андархон"
00:45  ОДКБ может стать посредником в переговорах Таджикистана и Киргизии, - В.Панфилова
00:05  Банки, деньги, пик битка: как проблемы финсектора США подняли курс крипты
00:03  Зерновая сделка продлена с новыми уступками Москвы. Позорники! - М.Сергеев
00:00  Кипой их разум возмущенный. Иудеи-педерасты пытаются основать собственное государство "ЛГБТель-Авив", - НГ
Вторник, 14.03.2023
22:52  Учечукву проклинает нового президента Тинубу. Выборы в Нигерии плавно перетекают в исламо-христианскую резню, - М.Фаустова.
22:50  Тунис, похоже, скоро опять взорвется, - Равиль Мустафин
20:33  "Это неминуемо" – в Грузии пообещали майданить до окончательного сноса власти
20:22  За Талалихина! Российский Су-27 над Черным морем тараном завалил американский стратегический беспилотник MQ-9 Reaper
20:17  25-летний Гулин отказался от мандата депутатика РосГосДумки. Нагулялся...
19:28  Беспокойный регион: Аральское владение и продвижение России в Центральную Азию, - Р.Почекаев
19:24  Глобальное потепление обернется новой волной миграции?
17:25  "Иных" уж нет... Уроки тбилисского демо-балагана, - И.Титов
15:48  КырКадры. Задержан за взятки экс-глава дирекции по управлению Фондом развития Иссык-Кульской области
15:02  Дело "Керемет Банка": КырГКНБ задержал бывших 2 зампредседателей и 2 членов правления Национального банка
14:47  Власти Казахстана объяснили скандал с арестом имущества Роскосмоса на Байконуре
12:42  "Вагнер" сменил направление главного удара и прорывается к Краматорску
12:38  Судьбоносный выбор Китая. Если Пекин отправит оружие России, то тем самым.., - Ян Махачек
12:36  Die Zeit: после краха трех важнейших банков зашаталась вся финансовая система США
12:32  Туркмен-ученые доказали, что Древняя Парфия была первым в мировой истории нейтральным государством
12:24  Что-то новенькое. Прокурор Сырдарьинской области Узбекистана Мавлонов уволен "по собственному желанию"
11:52  Недопосаженный горе-минздрав Казахстана Биртанов получил новую должность
11:45  Трайбализм бывает разным. Обзор казахской прессы от В.Майлина
10:35  Раздел Украины. Самый реалистичный вариант, - Александр Широкорад
10:20  Пагубная зависимость: кто обанкротится из-за повышения ставки Федрезерва США. В зоне риска десятки стран и целые регионы
09:48  5 колонна Московии продлевает "зерновую сделку". Торг на крови уместен? - М.Рябов
09:42  Нью-Йорк. Узбекский террорист (героический повстанец?) Сайфулло Саипов получит пожизненное вместо "вышки"
09:21  Противостояние России и коллективного Запада: борьба за Центральную Азию, - Д.Подольская
08:38  В затвор! Киево-Печерские монахи отказались сдавать лавру бандеровцам
07:34  Си Цзиньпин покончил со встроенностью Китая в американоцентричный мир, - Николай Вавилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Туркменистан   | 
Дипломатические козни. Туркменистан втягивают в интриги против Тегерана, - С.Кожемякин
19:39 15.03.2023

Дипломатические козни. Туркменистан втягивают в интриги против Тегерана.

Подготовка визита главы израильского МИД и открытие посольства еврейского государства изображаются как провал иранской дипломатии. В действительности врагов исламской республики злят ее внешнеполитические успехи.

В начале марта израильские СМИ разродились "сенсацией". Совсем скоро, сообщали они, министр иностранных дел Эли Коэн посетит Туркмению, где откроет посольство еврейского государства. Больше всего журналисты смаковали тот факт, что диппредставительство будет располагаться в каких-то двадцати километрах от иранской границы. Именно такое расстояние разделяет город Ашхабад и исламскую республику. "Посольство будет ближайшей к Ирану официальной израильской миссией, - написала газета "Исраэль хайом". - Визит Коэна и открытие посольства призваны дать понять Ирану, что влияние Израиля в регионе растет".

Информацию тут же подхватили мировые СМИ. То ли по недомыслию, то ли намеренно многие из них принялись утверждать о настоящем прорыве Тель-Авива: последний, дескать, сумел расширить действие "Авраамовых соглашений" с арабских стран на центральноазиатские. Что, в свою очередь, якобы положит конец дипломатическому бойкоту Израиля мусульманским миром.

Как это часто случается с западными массмедиа, "гора родила мышь". Постсоветские страны никогда не были участниками бойкота еврейского государства. Едва обретя суверенитет, они наладили связи с Израилем - как экономические, так и политические. Туркмения, например, официально установила с ним дипотношения в конце 1993 года. Первый президент республики Сапармурат Ниязов совершил несколько визитов в ближневосточную страну и создал самые благоприятные условия для израильского бизнеса. Компании "Мерхав", AFSK Industries и другие получали госконтракты на модернизацию Туркменбашинского и Сейдинского нефтеперерабатывающих заводов, разработку газовых месторождений, туркменские специалисты в области медицины, сельского хозяйства, ирригации проходили подготовку в Израиле. Дошло до того, что глава компании "Мерхав" Йоси Мейман был назначен специальным советником Ниязова по газовой промышленности.

Приход к власти Гурбангулы Бердымухамедова не ослабил крепких отношений двух стран. Еще на посту министра здравоохранения он посещал Израиль, и именно при нем в Туркмению был назначен первый посол еврейского государства - Шеми Цур. Вручение верительных грамот произошло летом 2013 года. Ашхабад и Тель-Авив проводят регулярные политические консультации и обмениваются делегациями. Одна из них, возглавляемая главой Евразийского бюро израильского МИД Ювалем Фуксом, посетила Ашхабад в первые дни марта. Там она провела переговоры с представителями МИД, МВД, министерства здравоохранения и других ведомств.

В то же время необходимо отметить, что, выстраивая отношения с Израилем, туркменские власти не переходят определенной черты. Например, переговоры о поставках беспилотников, начавшиеся еще при Ниязове, оказались безуспешными. Решающей здесь была позиция Ирана, неоднократно посылавшего сигналы о нежелательности слишком тесных связей Ашхабада с Тель-Авивом.

Что же подразумевали СМИ под открытием посольства? Все дело в том, что представительство Израиля вплоть до настоящего момента не имеет отдельного здания и расположено в одном из бизнес-центров туркменской столицы. И вот теперь Тель-Авив выразил желание получить полноценное посольство, использовав как повод 30-летие установления дипотношений. Об этом еще в прошлом году заявляла новый посол Израиля Бет-Иден Кайт.

Информационный вброс, таким образом, преследовал вполне определенную цель - нанести удар по Тегерану в обостряющемся противостоянии Израиля (и союзного ему Запада) с Ираном. "Правда" подробно анализировала причины агрессивной политики правительства Биньямина Нетаньяху (см. номер от 10-13 февраля с.г.). Это, во-первых, стремление глобального капитала удержать контроль над Ближним Востоком, а во-вторых, желание отвлечь внимание от кризисной ситуации внутри Израиля. Активизировать же провокации Тель-Авив и его союзников заставляют крайне неприятные для них события. Например, восстановление дипотношений Ирана и Саудовской Аравии. Нормализация произошла благодаря усилиям Китая, при посредничестве которого представители двух стран встретились 6 марта в Пекине. Это означает провал усилий по стравливанию ближневосточных государств.

Укрепляются связи Ирана с Центральной Азией. Осенью прошлого года в Тегеране собрались руководители транспортных ведомств исламской республики и пяти постсоветских государств. Темой обсуждения стало развитие транзитного потенциала и создание транспортно-инфраструктурных коридоров с выходом на иранские морские порты. Как отметили в Тегеране, уже в ближайшее время ежегодный транзит грузов можно довести до 20 миллионов тонн.

Туркмения в этих проектах играет особую роль. Через ее территорию проложены железные дороги Казахстан - Туркмения - Иран и Теджен - Серахс - Мешхед, по которым в исламскую республику доставляются грузы из Китая и Центральной Азии. Дальнейшему развитию потенциала способствует сближение двух стран, наметившееся после некоторого охлаждения отношений в середине прошлого десятилетия. Один из первых своих зарубежных визитов новый глава Туркмении Сердар Бердымухамедов совершил в Тегеран, незадолго до этого в Ашхабаде побывал президент Ирана Эбрахим Раиси. Товарооборот двух стран, сократившийся с 300 миллионов долларов в 2013 году до 58 миллионов в 2020-м, теперь демонстрирует уверенный рост. В 2021 году взаимная торговля составила 120 миллионов долларов, а по итогам прошлого года приблизилась к 360 миллионам. В феврале в Ашхабаде прошла специализированная выставка, на которой были представлены иранские технологии и продукция промышленных предприятий. В ближайшее время состоится 17-е заседание ирано-туркменской совместной экономической политики.

Для Израиля и США, пытающихся выстроить международную блокаду исламской республики, такие новости - как кость в горле. Поэтому от интриг и провокаций они добровольно не откажутся никогда.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678898340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов: Экономика Казахстана показывает уверенный рост
- Работать "по шаблону" не получится
- Проработать вопрос запрета денежных переводов, связанных с оборотом наркотиков, поручил Алихан Смаилов
- Ерлан Кошанов поздравил мангистауцев с праздником "Амал"
- Премьер-Министр поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов из Китая
- Законопроект о реформировании судебной системы рассматривают в Сенате
- Роман Скляр встретился с представителями Всемирной дорожной ассоциации
- Законопроекты об административной реформе направлены на совершенствование системы государственного управления
- Заявление МИД РК по договоренностям между Саудовской Аравией и Ираном
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  