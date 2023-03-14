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Попы в партизаны. Уйдет ли УПЦ из пещер Киево-Печерской лавры в катакомбы
19:55 15.03.2023

14.03.2023

Власти Украины угрожают нежелательной церкви уголовным преследованием
Милена Фаустова

В день Собора всех преподобных отцов Киево-Печерских на богослужение в лавре собрались тысячи верующих УПЦ.
Монахов и духовенство Украинской православной церкви (УПЦ) обязали до 29 марта покинуть Киево-Печерскую лавру. Распоряжение под грифом Министерства культуры и информационной политики Украины поступило от исполняющего обязанности генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника накануне Собора всех преподобных отцов Киево-Печерских. В день торжества 12 марта на литургию в лавру собрались тысячи верующих УПЦ.

В документе, который несколько часов провисел на официальном сайте лавры, а потом пропал, говорится, что между национальным заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ расторгается "договор по использованию государственного имущества", заключенный в 2013 году. Причиной стали якобы выявленные Межведомственной рабочей группой нарушения условий договора. "В целях проведения процедуры приема-передачи государственного имущества, монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе заповедника", – гласит текст.

В ультиматуме не указывается, какую именно часть монастыря должны покинуть представители УПЦ. Однако известно, что верхняя лавра стала недоступна для них еще 1 января. Монахи проживали в нижней лавре. Анонимные источники утверждают, что если священноначалие не согласится с требованием оставить обитель в указанный срок, то изгнание неугодных будет проводиться с помощью силы. Офис президента (ОП) Владимира Зеленского якобы дал на это добро. Сам Зеленский 12 марта, комментируя ситуацию вокруг лавры, заявил: "Есть движение по укреплению нашей духовной независимости. Общество видит это. И я вижу одобрение украинцами этих наших шагов – вполне законных".

Пригрозили УПЦ и из Министерства культуры. Глава ведомства Александр Ткаченко в эфире канала "1+1" предупредил: "Я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что кроме недвижимого имущества там есть еще музейные экспонаты – более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы на, так сказать, использование монахам. В отношении них будет ревизия, насколько они сохранены. Любой шаг, который могут осуществить представители УПЦ в отношении движимого имущества, собственно музейных экспонатов, будет зафиксирован и будет уголовная ответственность". Ткаченко добавил, что "в состав комиссии по ревизии включены представители как СБУ, так и МВД". В интервью "ТСН" Ткаченко заверил, что "государство будет заботиться о дальних и ближних пещерах", где находятся "музейные экспонаты, и они могут стать, как это происходит в Европе, не только объектами для богослужения, как Нотр-Дам-де-Пари, где происходят службы, но одновременно это музейный объект".

В самой УПЦ считают, что никаких юридических оснований для изгнания монахов из обители нет. "Что касается работы упомянутой в письме группы, то о содержании ее выводов нигде не сообщалось, а составлялись они, очевидно, предвзято и с грубым нарушением юридических норм. Итак, единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – указано в публикации на официальном сайте церковной организации. Наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) в видеообращении 13 марта заявил, что насельники монастыря не подчинятся чиновникам. "Мы не намерены и не будем выселяться, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека, – сказал архиерей. – И чтобы нам угрожать, что с нами расправятся – это не 1917 год. Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился "к религиозным деятелям и представителям международных организаций с призывом приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания". "Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом", – утверждается в письме. Среди адресатов обращения – предстоятели поместных православных церквей, папа Римский Франциск, патриарх Коптской церкви Тавадрос II, глава Англиканского сообщества архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, генеральный секретарь Всемирного совета церквей (ВСЦ) Джерри Пиллэй, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи.

Пока ни один из перечисленных деятелей на призыв патриарха не отреагировал. При этом папа Франциск дал интервью аргентинской газете La Nacion, в котором в очередной раз выразил беспокойство "вокруг кризиса на Украине", но подчеркнул, что "мирного плана у Ватикана нет". Он еще раз подтвердил свою готовность посетить Киев, но только после поездки в Москву.

"Я поеду в оба города или ни в один", – заявил он. Генсек ВСЦ 11 и 12 марта был в Стамбуле и встретился с патриархом Константинопольским (Вселенским) Варфоломеем.

Наблюдатели гадают не только о будущем УПЦ, но и самой лавры. Большинство утверждают, что обитель полностью будет передана Православной церкви Украины (ПЦУ). Ее глава митрополит Епифаний (Думенко) уже регулярно совершает богослужения в Успенском и Трапезном храмах монастыря, а также усиливает свое влияние среди поместных православных церквей. В начале марта он совершил визит в Александрийскую церковь – одну из четырех, которые признали ПЦУ, и был награжден патриархом Александрийским Феодором II Великим крестом Ордена святого апостола и евангелиста Марка.

В середине февраля в Софии Киевской под эгидой Института госэтнополитики прошла вторая "встреча диалога ПЦУ и УПЦ". Первая состоялась 5 июля 2022 года. Если в первый раз в УПЦ утверждали, что никого на нее не делегировали, то в этот раз таких заявлений не было. В Telegram-канале "Резидент" сообщили, что деятельность УПЦ в Украине будет запрещена, если ее глава митрополит Онуфрий (Березовский) не выполнит условие офиса президента. "Наш источник в ОП рассказал, что офис президента готов передать все имущество УПЦ под юрисдикцию ПЦУ. Те священники, кто согласится на эти условия, смогут дальше управлять своими приходами. На Банковой (улица, где располагается ОП. – "НГР") приняли решение полностью ликвидировать УПЦ в Украине, но процесс растянут во времени, чтобы убедить священнослужителей самих сделать правильный выбор", – говорится в публикации.

К июлю 2018 года только в лавре проживало чуть более 200 монахов УПЦ. У ПЦУ столько чернецов нет. По данным, опубликованным Институтом госэтнополитики, на февраль 2022 года в Православной церкви Украины было всего 233 монаха на 79 монастырей. Впрочем, уверен член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, количество иноков в лавре никогда не было определяющим. "Такие крупные монастыри прежде всего рассматриваются как финансовые и административные центры", – пояснил политолог "НГ-религиям". "Киево-Печерская лавра – это очень большой источник финансов и это статус. Поэтому не важно, сколько там будет монахов. В реальности монахи никогда не были в лавре главной достопримечательностью. Там есть пещеры, в которых покоятся мощи святых, есть храмы. И большинство украинских верующих будут ходить туда все равно, если не будет очень жесткого раскола и отпадения ПЦУ в ересь. Поэтому сейчас это борьба за финансовые потоки. Естественно, что священноначалие Украинской православной церкви, которое вместо борьбы идет на все больший компромисс с властями и старается всячески их задобрить, не хочет отдавать этот монастырь, потому что они лишатся всего – статуса, ресурсов".

Эксперт уверен, что подобного не случилось бы, если бы РПЦ своевременно пошла навстречу украинскому духовенству. "Лет 10–15 назад многие приходы и монастыри в Украине просили Московский патриархат о непосредственном ставропигиальном управлении, то есть о том, чтобы ими непосредственно управлял патриарх Московский, минуя Киев, минуя священноначалие УПЦ. Москва тогда не пошла на это. Сейчас же всех крайне удивило обращение патриарха Кирилла, в том числе и к папе Франциску с просьбой помочь монахам УПЦ остаться в Киево-Печерской лавре. Но Франциск – наименее заинтересованное в этом лицо. А учитывая контакты иерархов ПЦУ с грекокатоликами, он заинтересован прямо в обратном: чтобы ПЦУ полностью захватила все религиозное пространство Украины, слилась с униатами и подчинилась ему, признав его первоиерархом всей христианской Церкви", – считает политолог.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин уверен: изгнание монахов УПЦ из лавры – очередной, но не последний шаг властей Украины. "Давление на УПЦ продолжится. Могут отобрать не только Киево-Печерскую лавру, но и Почаевскую. Хотя там ситуация более сложная потому, что исторически происходило противостояние с грекокатоликами и общественный резонанс там будет намного сильнее. В Киеве не было протестов по поводу лавры, а в Почаеве будут. Поэтому украинские власти осторожничают и пока не трогают Почаевскую лавру", – пояснил эксперт "НГ-религиям". "Также продолжится выборочное лишение гражданства, которое уже сейчас происходит. Лишают не по спискам, а исходя из своих соображений и тех, кто активно выступает против идеи объединения с ПЦУ", – говорит эксперт.

Для властей Украины важно не столько объединение УПЦ с ПЦУ, сколько то, чтобы УПЦ полностью отмежевалась от Московского патриархата, продолжает Макаркин. "Но если УПЦ скажет главные для украинских властей слова, что она полностью ушла от РПЦ, то внутри церкви возможен раскол и часть УПЦ продолжит признавать себя паствой патриарха Кирилла. Но поскольку они не смогут открыто поминать его за богослужениями, то будут находиться на подпольном положении и восприниматься как враги Украины. Что касается другой части, прежде всего официальной церковной структуры, то их автокефалия не будет признана не только Москвой, но и ни одной поместной церковью. Константинополь тоже не сможет признать эту автокефалию, потому что он не может признать две автокефалии в одном государстве, а для него уже существует ПЦУ. Следовательно, УПЦ так или иначе начнет дрейфовать в сторону объединения с ПЦУ. Вряд ли это будет очень быстрый процесс, но украинские власти все для этого делают", – заключил политолог.

Источник - НГ
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