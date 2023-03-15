Критическая потеря доходов от нефти России пока не грозит, - О.Соловьева

00:37 16.03.2023 Саудовская Аравия выступила против потолка цен

Ольга Соловьева



нефть, газ, ценовые ограничения, санкции, саудовская аравия, опек, рф, нефтегазовые доходы Глава Минэнерго Николай Шульгинов доложил депутатам о снижении добычи углеводородов в стране.

Ключевой игрок нефтяного рынка Саудовская Аравия (СА) выступил против американских угроз странам-экспортерам и попыток давления на мировые цены через установление лимитов и потолков. Позиция СА продиктована интересами самого королевства, но она же может защитить Россию от полной потери нефтегазовых доходов. После анонсов "добровольного" сокращения добычи с марта 2023 года наша страна уже якобы потеряла почти половину нефтегазовых доходов, считают в проамериканском Международном энергетическом агентстве (МЭА). Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов заявил о сокращении добычи нефти и газа в РФ во время своего отчета в Госдуме.



Российские власти прогнозируют новое снижение добычи углеводородов в нашей стране. "На 2023 год мы ожидаем, что уровень добычи нефти будет несколько ниже, в том числе это связано с добровольным сокращением добычи нефти. Уровень добычи газа продолжит снижение как в связи с отказом от него европейского рынка, так и со сроками переориентации энергопотоков на Восток", – сообщил в среду министр энергетики Николай Шульгинов, выступая в Госдуме. Власти РФ объявили о планах добровольного снижения нефтедобычи а 500 тыс. барр. в сутки (б/с), что должно было бы способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения ограничений против российских энергоресурсов.



В Международном энергетическом агентстве заявляют, что по итогам февраля добыча только нефти в России, вероятно, выросла на 130 тыс. б/с, до 9,91 млн б/с. Объем добычи с учетом конденсата увеличился до 11,37 млн б/с, что всего на 30 тыс. б/с ниже, чем до начала украинского конфликта. В марте добыча нефти в РФ с учетом объявленного снижения на 500 тыс. б/с уменьшится до 9,4 млн б/с.



В МЭА также пересмотрели прогноз по добыче нефти в России в 2023 году. В агентстве ожидают, что уровень добычи составит 10,35 млн б/с. "Поставки российской нефти на удивление хорошо сохранились после начала конфликта с Украиной, поскольку были приняты меры для облегчения перенаправления экспорта нефти на новые рынки. Устойчивый экспорт заставляет нас пересмотреть объем добычи нефти в России на 300 тыс. б/с в этом году", – сообщается в отчете. Однако подчеркивается, что новый прогнозный показатель на 740 тыс. б/с ниже результата 2022 года.



Экспорт нефти и нефтепродуктов снижается более интенсивно. По итогам февраля экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ суммарно сократился на 500 тыс. барр., до 7,5 млн барр. в сутки, указывает МЭА. Причем если поставки черного золота снизились почти на 4% к январю, до 4,9 млн б/с, то продажа нефтепродуктов просела существеннее – на 16% к предыдущему месяцу, до 2,6 млн б/с, следует из отчета агентства.



Нефтегазовые доходы РФ продолжают уменьшаться. В феврале доходы страны от нефтяного экспорта упали на 2,7 млрд долл. по сравнению с январем и составили 11,6 млрд долл., что на 42% меньше, чем годом ранее. В то же время Минфин РФ в среду отчитался о размере дисконта на российский сорт Urals. Так, средняя цена на российский сорт с 15 февраля по 14 марта составила 50,8 долл. за баррель. Таким образом, относительно Brent дисконт составил 38,9%, или 32,3 долл. В феврале дисконт составлял 40,6%, или 34,6 долл. за баррель.



Агентство Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что "успехи" российского нефтяного экспорта связаны с тем, что большая часть российской нефти экспортируется без возможности контроля за ценовым потолком. "Около 75% торговли российской нефтью морем находится вне досягаемости ценового потолка. Это значит, что при транзакциях услуги западных компаний не используются. Таким образом, такая торговля не нарушает и не обходит санкции", – цитирует агентство документ Минфина США.



Правительства стран – экспортеров нефти понимают, что сами могут оказаться жертвами введения ценовых ограничений. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман Аль Сауд в интервью Energy Intelligence объявил, что королевство прекратит поставки нефти тем странам, которые установят для саудовской нефти ценовой потолок. "Если на экспорт саудовской нефти будет наложен price cap, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая налагает потолок цен на наши поставки, и мы сократим добычу нефти, и я не удивлюсь, если другие поступят так же", – предупреждает министр.



По его мнению, предельные цены, установленные для страны или группы стран, на нефть или любой другой товар, приведут к индивидуальным или коллективным ответным реакциям с серьезными последствиями в виде существенной волатильности и нестабильности.



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Министр энергетики Саудовской Аравии

считает, что антикартельные законы создадут

проблемы на нефтяном рынке.

Фото фонда "Росконгресс"В королевстве также выступают против законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), обсуждение которого возобновилось в Конгрессе США. Документ позволит подавать иски против стран – экспортеров нефти в рамках действующего антимонопольного законодательства. В случае его утверждения генеральный прокурор США получит возможность подавать в федеральный суд как на сам нефтяной картель, так и на отдельные государства.

"Такая политика добавляет новые уровни риска и неопределенности в то время, когда больше всего необходимы ясность и стабильность... В законопроекте NOPEC не признается важность наличия резервных мощностей и последствия отсутствия резервных мощностей для стабильности рынка. NOPEC также подорвет инвестиции в нефтяные мощности и приведет к тому, что мировое предложение будет сильно отставать от будущего спроса. Воздействие будет ощущаться во всем мире как производителями, так и потребителями, а также нефтяной промышленностью", – предупреждает Сальман.



По его мнению, соглашение ОПЕК+ добилось значительной стабильности и прозрачности на рынке нефти, особенно по сравнению со всеми другими товарными рынками. Саудовская Аравия и раньше высказывалась против законопроекта. Так, в 2019 году королевство грозило продавать свою нефть в валютах, отличных от доллара, если Вашингтон примет вариант законопроекта NOPEC, напоминало агентство Reuters. В самих Штатах также нет единства относительно NOPEC: против закона активно возражают нефтяные компании США.



Угрозы на возможные ограничения звучат на фоне повышения оценок спроса на черное золото. В МЭА полагают, что спрос на нефть в течение года составит рекордные 102,02 млн б/с. Аналитики убеждены, что основным драйвером роста мирового спроса на нефть в текущем году остается авиакеросин. "С учетом открытия Китая это добавит 1,2 млн б/с к мировому спросу на авиатопливо, который к концу года должен достичь 94% от уровня четвертого квартала 2019-го", – сообщается в их отчете.



По мнению экспертов, этакая поддержка со стороны Саудовской Аравии говорит о том, что страны не будут официально присоединяться к потолку цен. "Логично, что нефтеэкспортные страны видят в попытке ограничить цену продаж для России угрозу и для себя в будущем. Соответственно успех России в обходе установленных ограничений – это успех и для стран ОПЕК+", – рассуждает управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.



Заявление министра энергетики Саудовской Аравии об отказе поставок в страны, которые поддержали бы введение потолка цен на нефть Эр-Рияда, содержит в себе сразу несколько причин и "месседжей" для коллективного Запада, считает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. "Во-первых, это обозначение своей позиции, например, на случай, если в результате конфликта США и Китая в отношении последнего будут введены западные санкции, которые ограничат поставки Пекину энергоносителей. Во-вторых, это защита своего политического статуса важнейшего игрока на Ближнем Востоке, который не должен спрашивать разрешения у коллективного Запада на использование выгод своего положения, например получение доходов от реэкспорта российской нефти и нефтепродуктов в Европу и другие регионы, куда прямой экспорт из России закрыт. И в-третьих, стоит обратить внимание на момент, в котором это жесткое заявление появилось. На рынке нефти в начале текущей недели произошло пробитие важного ценового уровня 77–79 долл. за баррель Brent. Триггером для снижения стали вспыхнувшие на рынке страхи глобальной рецессии из-за крупных проблем в банковском секторе США и Европы", – рассказывает он. Эксперт считает, что таким образом Эр-Рияд надеется поддержать нефтяные котировки. "А если Саудовская Аравия единолично введет эмбарго, то скорее всего к нему присоединится и весь ОПЕК", – рассуждает аналитик.



Саудовскую Аравию, так же как и других представителей сделки ОПЕК+, устраивает стоимость нефти на уровне 90 долл. за баррель Brent и выше, продолжает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Сейчас цены опустились значительно ниже, поэтому страны ОПЕК+ могут активизироваться для влияния на их рост. Сначала, вероятно, последуют как раз вербальные интервенции. Однако и перспективы российского ТЭКа в условиях косвенной поддержки Саудовской Аравией должны становиться лучше, так как при росте мировых цен на нефть экспортная выручка будет расти даже с учетом дисконта", – не исключает он.



15.03.23 Источник - НГ

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