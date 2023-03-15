Талибы роют огромный канал для забора воды из Амударьи. Это может привести к дефициту воды в Туркменистане и Узбекистане

00:41 16.03.2023

15 марта 2023



9 марта на официальном сайте вице-премьера Исламского Эмирата Афганистан (так стала называться страна после захвата власти талибами, – прим. ХТ) Муллы Абдула Гани Бардара Ахунда (Mullah Abdul Ghani Baradar Akhund) появилось сообщение о том, что чиновник побывал в северной, приграничной с Туркменистаном провинции Балх, и проверил ход строительства канала Кош Тепа (Qosh Tepa).



Канал Кош Тепа – мега-проект афганского правительства, о начале строительства которого было объявлено год назад, в марте 2022-го. Кош Тепа, протяженностью 285 километров, шириной 100 метров и оценочной стоимостью $684 миллионов, как считают талибы, поможет обводнить засушливые регионы и поспособствует развитию сельского хозяйства. Воду в канал будут забирать из Амударьи.



Согласно опубликованному талибами видеоролику о поездке чиновника в Балх, над строительством работают около 300 компаний и 6,5 тысяч рабочих. Завершение проекта намечено на 2028 год.



Между тем эксперты опасаются, что проект может ухудшить и без того сложную ситуацию с водоразделом в регионе. После его завершения потребление воды из Амударьи в Афганистане может вырасти с 7 до 17 кубометров. Если для Таджикистана, который, как и Афганистан, находится в верхней части Амударьи, строительство канала Кош Тепа не станет большой проблемой, то расположенные ниже по течению Узбекистан и Туркменистан могут потерять до 15% оросительной воды из главной реки региона.



Отметим, что Туркменистан в последние годы и без того испытывает проблемы с нехваткой оросительной воды в связи с засухой. Весь 2022 год президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и его отец, председатель верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов пытались решить системную проблему с нехваткой воды для орошения полей.