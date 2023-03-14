Аркадаг II-й приказал составить график сдачи строительных объектов и строго его придерживаться

00:42 16.03.2023

С.Бердымухамедов приказал составить график сдачи строительных объектов и строго его придерживаться

Редакция

14 марта 2023



Вице-премьерам, главам регионов и Ашхабада поручено "конт­ролировать качественное завершение в установленные сроки строительства и сдачу в эксплуатацию в 2023 году крупных производственных и социальных объектов". Соответствующее Распоряжение 13 марта подписал президент Сердар Бердымухамедов, сообщает госинформагентство ТДХ.



Кроме того, Министерству строительства и архитектуры предписано "усилить контроль за качеством возведения объектов, а также установить по месяцам даты их сдачи в эксплуатацию". В соответствии с этими датами будут составлены и ежемесячные графики проведения праздничных мероприятий по поводу открытий.



Отметим, что подписание главой государства этого Распоряжения последовало за недовольством экс-президента, главы Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова скоростью возведения объектов в стране. Во время инспекции монумента Махтумкули Фраги 4 марта он указал курирующему строительный, промышленный и энергетический комплекс вице-премьеру Баймырату Аннамаммедову и хякиму Ашхабада Рахыму Гандымову на "низкие темпы реализации градостроительной программы в столице".



"Строительство объектов социального назначения в столице, особенно возложенное на членов СППТ, ведется медленными темпами", – сказал председатель Халк Маслахаты и приказал вице-премьеру усилить контроль над этой работой.



На совещании с главами регионов 6 марта уже президент приказал хякимам строго контролировать сроки сдачи объектов.



Сейчас в Туркменистане задерживается открытие памятника Махтумкули Фраги и города Аркадага. Во время инспекции последнего 11 марта экс-президент сообщил, что "во время глобальной пандемии возник ряд препятствий при продолжении строительства, что негативно сказалось на динамике работ, логистике, обеспечивающей ввоз необходимых материалов из-за рубежа. Но, несмотря на это, строительство первой очереди города Аркадаг завершено, и в настоящее время ведется подготовка к церемонии открытия".