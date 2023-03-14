В УзбКабмине опровергли назначение Джахонгира Артыкходжаева советником премьер-министра

00:50 16.03.2023

Сообщения о назначении бывшего хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева советником премьер-министра Узбекистана являются ложными и не соответствуют действительности, заявили в правительстве.



Пресс-служба Кабинета министров Узбекистана опровергла назначение Джахонгира Артыкходжаева советником премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.



"Сообщения о назначении Джахонгира Артыкходжаева советником премьер-министра Узбекистана являются ложными и не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.



Напомним, 16 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил об отставке Джахонгира Артыкходжаева, который руководил столичной администрацией с апреля 2018 года.



"Я снял его с должности. За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли, я уволил его", - заявил тогда глава государства.



После увольнения Джахонгир Артыкходжаев также был исключен из состава депутатов кенгаша Ташкента и членов Сената.



Джахонгир Артыкходжаев (1975 г. р.), выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1996). Ранее работал директором компании "Артель инжиниринг" и главой государственного унитарного предприятия Tashkent City. Основатель Akfa Group и ряда других частных компаний. В 2015 году был награжден орденом "Дустлик".