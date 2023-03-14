 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.03.2023
02:55  Выходят в ноль: для чего в Узбекистане меняют конституцию, - И.Кармазин
02:48  На что Запад потратит средства российских олигархов? Зловещий план глобальных элит, - А.Фурсов
01:59  Туркменистан направит гуманитарную помощь детям украинского народа
00:50  В УзбКабмине опровергли назначение Джахонгира Артыкходжаева советником премьер-министра
00:46  Срединный коридор как поле для сотрудничества России и Центральной Азии, - А.Караваев
00:42  Аркадаг II-й приказал составить график сдачи строительных объектов и строго его придерживаться
00:41  Талибы роют огромный канал для забора воды из Амударьи. Это может привести к дефициту воды в Туркменистане и Узбекистане

00:39  Россияне приобрели контрольный пакет акций крупного узбекского строителя электросетей
00:37  Критическая потеря доходов от нефти России пока не грозит, - О.Соловьева
00:34  О конфликте Москвы и Киева в контексте американских выборов, - НГ
Среда, 15.03.2023
19:55  Попы в партизаны. Уйдет ли УПЦ из пещер Киево-Печерской лавры в катакомбы
19:39  Дипломатические козни. Туркменистан втягивают в интриги против Тегерана, - С.Кожемякин
17:04  14 мая Эрдоган пойдет ва-банк.., - В.Михеев
15:57  Чисто американское убийство, или Silicon Vally Bank, - Вл.Прохватилов
14:31  Мелис Тургунбаев назначен министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана
12:23  Президент Токаев... Куда он нас приведет – никто не знает, - Марат Асипов
11:49  Срок полномочий президента продлевается до 7 лет - проект Конституции Узбекистана
11:43  Национальный день печати появится в Казахстане - 2/02
11:39  Россия упрощает получение "вида на жительство" иностранным IT-специалистам
11:23  Ожесточенная межпартийная борьба может взорвать "долговую бомбу" США, - Ян Юй
11:21  Бюджет Карагандинской области осваивают по обнальным схемам
11:16  Беспредел и безнаказанность. Как "вели бизнес" племянники бывшего елбасыKZ
11:08  Марат Ашим назначен начальником Службы протокола Президента РК
10:49  Китай подготовился к борьбе с "большим штормом", - Дмитрий Косырев
09:55  "Нам это разрешено". Иран и Израиль в шаге от полномасштабной войны, - Г.Мирзаян
09:45  В Афганистане талибы стали запрещать мужчинам-портным шить одежду для женщин
09:05  Животное обыкновенное. Депутата КырПарламента Абдирова будут судить за массовую драку с избиением охранника клуба
08:35  В Артемовске ликвидированы еще 2 матерых укро-нациста - Каплин и Басалига
08:01  Климатическое оружие вмешается в конфликт России и США, - Александр Березин
07:53  В Турции снова неспокойно: зафиксировано новое землетрясение
02:56  В Узбекистане продолжают приватизировать госкомпании. Почему?
02:53  На границе Таджикистана и Узбекистана построят трансграничный рынок "Андархон"
00:45  ОДКБ может стать посредником в переговорах Таджикистана и Киргизии, - В.Панфилова
00:05  Банки, деньги, пик битка: как проблемы финсектора США подняли курс крипты
00:03  Зерновая сделка продлена с новыми уступками Москвы. Позорники! - М.Сергеев
00:00  Кипой их разум возмущенный. Иудеи-педерасты пытаются основать собственное государство "ЛГБТель-Авив", - НГ
Вторник, 14.03.2023
22:52  Учечукву проклинает нового президента Тинубу. Выборы в Нигерии плавно перетекают в исламо-христианскую резню, - М.Фаустова.
22:50  Тунис, похоже, скоро опять взорвется, - Равиль Мустафин
20:33  "Это неминуемо" – в Грузии пообещали майданить до окончательного сноса власти
20:22  За Талалихина! Российский Су-27 над Черным морем тараном завалил американский стратегический беспилотник MQ-9 Reaper
20:17  25-летний Гулин отказался от мандата депутатика РосГосДумки. Нагулялся...
19:28  Беспокойный регион: Аральское владение и продвижение России в Центральную Азию, - Р.Почекаев
19:24  Глобальное потепление обернется новой волной миграции?
17:25  "Иных" уж нет... Уроки тбилисского демо-балагана, - И.Титов
15:48  КырКадры. Задержан за взятки экс-глава дирекции по управлению Фондом развития Иссык-Кульской области
15:02  Дело "Керемет Банка": КырГКНБ задержал бывших 2 зампредседателей и 2 членов правления Национального банка
14:47  Власти Казахстана объяснили скандал с арестом имущества Роскосмоса на Байконуре
12:42  "Вагнер" сменил направление главного удара и прорывается к Краматорску
12:38  Судьбоносный выбор Китая. Если Пекин отправит оружие России, то тем самым.., - Ян Махачек
12:36  Die Zeit: после краха трех важнейших банков зашаталась вся финансовая система США
12:32  Туркмен-ученые доказали, что Древняя Парфия была первым в мировой истории нейтральным государством
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Туркменистан направит гуманитарную помощь детям украинского народа
01:59 16.03.2023

Туркменистан отправит гумпомошь детям Украины

13 марта президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Распоряжение об отправке гумпомоши детям Украины, сообщает госинформагентство ТДХ.

Несмотря на то, что ТДХ пишет, что гумпомощь будет отправлена от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, безвозмездно передать медикаменты, товары и продукты предписано Минздраву, Министерству текстильной промышленности и СППТ.

Аналогичная партия гумпомощи, также от Фонда имени экс-президента, была отдельно от общей отправлена в пострадавшую от землетрясения Турцию.

Это вторая отправка туркменской гумпомощи Украине с момента начала войны. Первая была передана в апреле 2022 года.

Между тем Туркменистан не принимает участие в голосованиях по антироссийским резолюциям ООН.

6 апреля 2022 года, по случаю 30-летия установления российско-туркменских дипломатических отношений официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "Москва высоко ценит нейтральный статус Туркменистана, который на деле является фактором поддержания мира, безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе".

Источник - Хроника Туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678921140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов: Экономика Казахстана показывает уверенный рост
- Работать "по шаблону" не получится
- Проработать вопрос запрета денежных переводов, связанных с оборотом наркотиков, поручил Алихан Смаилов
- Ерлан Кошанов поздравил мангистауцев с праздником "Амал"
- Премьер-Министр поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов из Китая
- Законопроект о реформировании судебной системы рассматривают в Сенате
- Роман Скляр встретился с представителями Всемирной дорожной ассоциации
- Законопроекты об административной реформе направлены на совершенствование системы государственного управления
- Заявление МИД РК по договоренностям между Саудовской Аравией и Ираном
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  