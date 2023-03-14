Туркменистан направит гуманитарную помощь детям украинского народа

01:59 16.03.2023

Туркменистан отправит гумпомошь детям Украины



13 марта президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Распоряжение об отправке гумпомоши детям Украины, сообщает госинформагентство ТДХ.



Несмотря на то, что ТДХ пишет, что гумпомощь будет отправлена от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, безвозмездно передать медикаменты, товары и продукты предписано Минздраву, Министерству текстильной промышленности и СППТ.



Аналогичная партия гумпомощи, также от Фонда имени экс-президента, была отдельно от общей отправлена в пострадавшую от землетрясения Турцию.



Это вторая отправка туркменской гумпомощи Украине с момента начала войны. Первая была передана в апреле 2022 года.



Между тем Туркменистан не принимает участие в голосованиях по антироссийским резолюциям ООН.



6 апреля 2022 года, по случаю 30-летия установления российско-туркменских дипломатических отношений официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "Москва высоко ценит нейтральный статус Туркменистана, который на деле является фактором поддержания мира, безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе".