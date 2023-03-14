На что Запад потратит средства российских олигархов? Зловещий план глобальных элит, - А.Фурсов

02:48 16.03.2023

На что Запад потратит средства российских олигархов. Зловещий план глобальных элит. Андрей Фурсов



12 марта



Никакой конкуренции уже нет. И рынка никакого нет. Есть олигополии. Уже в конце ХХ века невещественные факторы, то есть социальные сети, информация, стали решающим фактором самого уже материального производства. И те, кто их монополизировал… Их называют на Западе эксистами. Они начали взбираться на верхние ступени пирамиды. И действительно, с технологической точки зрения, это сейчас доминирующий уклад.



Значительную часть того населения, которое собираются на Западе ограбить… Им нужно предоставить немножко хлеба… Это базовый доход. И, естественно, дать зрелищ. Их нужно погрузить в мета-вселенную, чтобы они находились внутри этого вымышленного мира. И самое главное, чтобы они были социально атомизированы и не могли контактировать друг с другом.



С помощью "зеленой" повестки взят курс удушить и промышленность, и с/х, ввести рационированное потребление. Глобалистские верхушки, безусловно, постараются опустить средний слой до уровня бедности. Ну, и сбудется мечта глобалистов – все будут бедные, и над ними будет вот эта богатая верхушка. Ситуация будет даже хуже, чем в Латинской Америке в 80-х и в России в 90-х, где люди не смирились с ограблением.



То, что на Западе начинают говорить о рационировании потребления, о рационировании даже воды, - все это подтверждает прогнозы Жак Аттали, которые он делал 10-12 лет назад в книге "Краткая история будущего". Он говорил, что будущее мира – глобальная распределительная экономика, а вовсе не рынок. Глобальная распределительная экономика – это внеэкономический контроль. И вот здесь мета-вселенные важны еще и как средство контроля над социальным поведением людей. То есть здесь завязано все вместе – змея кусает свой хвост.



В свое время Шваб сказал, что создание вот этого нового мира, "новой нормальности"… У него на пути три помехи. Первое. Это социальное сопротивление. Второе – это низкие темпы. И третье. Если одна большая страна из этого процесса выйдет. Ну, вот совершенно понятно, что Россия на данном моменте из этого процесса выходит. С Китаем не все так ясно. Но это не значит, что наднациональные структуры утратили свои позиции в той части мира, которую они контролируют. Они могут их сохранить в тех регионах, которые объявят демократическим свободным миром, противостоящим Китаю и России.



Прoтивоcтояние России с Постзападом – это надолго. Если не произойдет предательства, кaпитуляции. Если не произойдет катастрофы. Но я повторяю, объявив себя свободным миром… Скажем, Северная Америка, Западная Европа, Австралия… Наднациональные верхушки не утратят ни в коем случае своей власти. Не для того они эту власть копили и укрепляли в течение 400 лет, чтобы вот так просто все уступить.



Кстати, "наднационалы" то, что могли урвать во время кризиса, они урвали. Я согласен с теми аналитиками, которые полагают, что одной из задач таких, серьезных экономических, по поводу текущей ситуации была экспроприация российских олигархов. Эта задача была поставлена еще в 2012 году Кристин Лагард, когда она выступала в Токио на совместном заседании Международного валютного фонда и Всемирного банка. Она так и сказала, что одна из главных задач – это экспроприация "молодых" денег. Но нужен только повод…



Вот повод сейчас нашелся. И, в принципе, если посчитать активы, недвижимость, яхты и прочее, то сейчас изъято у российских олигархов около 2-х триллионов долларов. Конечно, по сравнению с тем богатством, которое контролирует мировая верхушка… А мировая верхушка контролирует… Вот мировая верхушка – это 1%, они контролируют 35 триллионов долларов из имеющихся в мире 90. Ну, 2 триллиона долларов и 35 – это не так много… Но почему не взять то, что плохо лежит? Вот они и взяли.



Посткапиталистический строй, который задуман ультра-глобалистами… Это не значит, что он получится. Но он основан не на контроле… Вот что такое капитализм? Это присвоение овеществленного труда, который реализует себя как самовозрастающая стоимость. Поскольку главными факторами производства становится невещественное, то есть социальное поведение, информация, образование, то именно их присвоение, установление над ними контроля и обеспечивает функционирование новой системы. Контроль с помощью социальных сетей. Контроль над теми потребностями, которые "втюхивает" реклама. Ну, и целый ряд других вещей. То есть создается принципиально иная форма социального контроля.



Это будет происходит прежде всего на Западе или, точнее, пост-Западе. Мы пока что из этого процесса… Они нас отключили, мы отключились. Неважно! Не было бы счастья, да, несчастье помогло.



Капитализм, верхушка капиталистической системы, уже в конце ХХ века поняла, что вместо капитализма нужно создавать что-то другое. Пока существовал Советский Союз, развернуться было нельзя. Затем, когда закончился Советский Союз, когда его разрушили, 15 лет, Постзапад получил отсрочку – они грабили социалистическое наследие. Потом шарахнул кризис. Ну, ясно совершенно, что капитализм заканчивается. И они пытаются строить совершенно новый строй.



Ситуация заключается только в том, что когда система рушится и, грубо говоря, летят ее обломки, здесь очень трудно реализовать какой-то план. Ну, например. Сначала был план эволюционного перехода к посткапитализму, создание двух сообществ. Транстихоокеанского и Трансатлантического. Тут влезает Трамп, а точнее, те силы, которые его поставили, и ломает эволюционный переход к посткапитализму. Появляется революционный план, за которым стоит демократическая партия США. Но из этого проекта выходит Россия, и Китай не торопится туда включаться.



То есть, какие бы ни были планы в истории, они никогда не реализуются полностью. Но то, что нынешние мировые верхушки, у них есть план создания того строя, в котором они, во-первых, исключат из бенефициаров огромную часть тех людей, которые были бенефициарами последние 100-150 лет. Это совершенно понятно. И то, что они хотят построить принципиально новый строй.



Я все время говорю, что книга Шваба – это значительно более гадкая и зловещая вещь, чем "Майн Кампф" Гитлера. Гитлер собирался создать новый мировой порядок, чисто политическую вещь. Что делает Шваб? Шваб рекламирует строй, в котором, выражаясь марксистским языком, производственные отношения требуют изменения природы человека. Книги Шваба, по идее, должны быть также запрещены как "Майн Кампф". Но, тем не менее, их переводят одну за другой. Видимо, до людей не доходит, что, по сути дела, посткапитализм в исполнении Шваба – это постчеловеческое общество. И я думаю, что очень многие люди рано или поздно начнут это понимать и сопротивляться. Потому что никому не захочется, чтобы его превращали в человечину, в человеческое мясо, в скотину.







Андрей Фурсов. Не будет ни собственности, ни приватности. Мировая верхушка показала наше будущее: https://dzen.ru/a/Y2jwVS9txxA4yKdx