В Бишкеке задержан главный врач Национального госпиталя. Обирал сестер

08:06 16.03.2023

16 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Национального госпиталя М.Т.И. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.



Уточняется, что спецслужбы выявили коррупционные схемы - регулярные поборы, откаты при проведении тендеров, госзакупки по завышенным ценам у аффилированных поставщиков, фиктивное списание лекарств.



"Зафиксировано более 20 фактов поборов денег у медперсонала Нацгоспиталя. М.Т.И., не являясь практикующим врачом, создал невыносимые условия для заведующих отделениями и врачей, вынуждая их систематически получать у пациентов деньги и передавать ему. Практиковались разовые поборы", - сообщили в ведомстве.



По информации ГКНБ, аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности показала наличие фактов закупки по завышенной стоимости отдельных медицинских изделий и списания дорогостоящих лекарств.



"Например, в октябре 2022 года по результатам тендера на поставку иммуномодулирующих медицинских препаратов победившая компания поставила лекарства по завышенной стоимости, в результате бюджету нанесен ущерб в 36 миллионов 205 тысяч 791 сом. В мае 2022 года Нацгоспиталь должен был закупить лекарства на 25 миллионов 510 тысяч 700 сомов. М.Т.И. без мониторинга рынка и согласования цен с департаментом лекарственных средств приобрел их методом закупки из одного источника, незаконно заключив контракт с аффилированными компаниями без публикации объявления о закупке. Бюджету нанесен ущерб в 11 миллионов 723 тысячи сомов", - проинформировали в ведомстве.



В пресс-центре отметили, что рыночная розничная стоимость упаковки нестерильных медицинских перчаток не превышает 500 сомов, тогда как Нацгоспиталь их закупил по 1 тысяче 200 сомов за упаковку на 5 миллионов 356 тысяч сомов. Аудиторской проверкой установлен ущерб государству в особо крупном размере - свыше 40 миллионов сомов.



Главным врачом Национального госпиталя является Токтобай Маанаев.