"Бахмутская мясорубка": развязка близка, - СП

08:15 16.03.2023

"Бахмутская мясорубка": Контрнаступление ВСУ начнется в субботу?

Положение укро-гарнизона в сакральном городе настолько критичное, что у Сырского нет времени для оперативной паузы

Александр Ситников



Известный самостийный блогер Шарий со ссылкой на свои источники сообщил утром 15 марта, что "русские вышли к [улице] Чайковского. Бои за перекресток Чайковского-Юбилейная возле Новой Почты и колледжа. Хромово полностью под РФ, кроме южного куска".



По мнению этого укро-правдоруба, наши войска планируют выход к западным окраинам города по линии улиц Юбилейная-Толбухина в направлении Хромово, то есть навстречу к своим. "Это даст возможность закрыть любую возможность выезда [сил ВСУ] из города", - резюмирует Шарий.



Собственно, таких сообщений в медийном пространстве неньки много. В частности, админ 46-й ОДШБр ВСУ тоже признал, что "Хромово почти полностью под [русскими]. Там жесткие бои. Замысел врага понятен. Выход к западным окраинам города по линии улиц Юбилейная-Толбухина. Это даст возможность физического контроля над грунтовкой от улицы Толбухина и закроет любой возможный выезд из города. Держимся".



"Держаться" - это личный приказ Зеленского, который утверждает, что падение Бахмута самым отрицательным образом скажется на моральном духе укро-вояк и бандеровского общества в целом.



Инсайдеры, вхожие в политическое закулисье, рассказали о закрытом соцопросе-зондаже жовто-блакитного народа об отношении к дальнейшей борьбе с РФ, если сакральный город будет утрачен. Большинство опрошенных считают, что Банковой придется заключить мирный договор. Дескать, Киев, точнее Вашингтон, недооценил российскую армию, когда в марте прошлого года не принял Минск/Стамбул-3. Мол, тогда речь шла о такой мелочевке, из-за которой вообще не стоило ввязываться в большую драку - нейтралитет Украины, независимость ЛДНР в границах на 23 февраля 2022 года и вода для Крыма.



Зеленский понимает, чем лично ему грозят такие настроения в укро-обществе. На Банковой не сомневаются, что Залужный, настаивая на выводе ВСУ из Бахмута, демонстрирует свои президентские амбиции. Главком тоже в курсе внутриполитического расклада и хочется воспользоваться ситуацией.



Жовто-блакитные эксперты, анализируя новости о так называемых ставках Зеленского, видят ужесточение риторики укро-президента и все чаще слышат имя Сырского. Такое впечатление, будто Залужный уже ушел в тень.



Самостийная телеграм-тусовка, опираясь на слив секретной информации из офиса президента [Украины], пишет, что "в пятницу на ставке будет принято решение о начале контрнаступления ВСУ под Бахмутом. Зеленский торопит Сырского с подготовкой ВСУ, каждый день на восточный фронт перебрасывают технику и резервы с Запорожья/Херсона/Житомира. На Банковой считают главной задачей для Генштаба удержать город".



Спешка связана с прорывом "музыкантов" в Хромово и в самом городе к улице Чайковского, поскольку налицо деградация обороны на юге города, которая выльется в потерю ВСУшниками Ивановского. Тогда линия фронта пройдет по каналу Северский Донец-Донбасс. Понятно, условия для контрнаступа укровермахта из Часова Яра резко осложнятся и, напротив, упростится оборона у "музыкантов".



Считается, что именно в пятницу 17 марта Зеленским и компанией будет принято решение по деблокаде Бахмута в самые короткие сроки - не исключено, что даже в субботу, то есть на следующий день.



Админ 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" пишет: "93-я бригада в полном составе находится в городе (за исключением командования, конечно). Враг не оставляет попыток выбить нас. Ходят слухи, что для обороны города будут подтянуты резервы, но какие это резервы, никто не знает. Наши паблики распространяют мотивирующие ролики о перемоге в Бахмуте, а враг показывает "горы" трупов наших бойцов.



Хочется верить, что резервы будут достойными, если они вообще будут! Хотя может эти слухи предназначены, чтобы наши ребята совсем духом не упали. Не знаю уже чему и кому верить".



Несмотря на то, что "холодноярцы" не видят подкрепления, "Зе-команда" бросает в "бахмутскую мясорубку" каждый день по батальону "мобиков" (если не больше), которые просто не добираются до города. О том, что потери укровермахта просто огромные, признал Арестович. По его словам, "сейчас многие новые бригады и батальоны, которые еще ни разу не были в бою, учатся воевать на практике", то есть "держать оборону ценой больших жертв".



Из ближнего окружения ни у кого не хватило смелости убедить Зеленского, что его личный рейтинг не дороже нескольких тысяч погибших укро-солдат в неделю. О таких цифрах пишут даже на Украине, вопреки угрозам СБУ. На самостийных чатах стоит самый настоящий вой и шлются проклятия в адрес "кровавого клоуна" с носом кокаинового наркомана.



"Зеленский и Ермак сами создали себе „яму" с пиаром „фортеця Бахмут", а теперь вынуждены жертвовать жизнями солдат, чтобы уберечь свой имидж", - в частности, рубанул правду-матку известный в неньке паблик, заблокированный в России. Согласно имеющейся у него информации, Сырский каждый день отчитывается перед Зеленским о ситуации в Бахмуте, и оба интересуются погодой, которая всю первую половину марта благоволила "музыкантам".



На грунтовых "дублерах дорог" стоит такая непролазная грязь, что даже танки садятся на брюхо или ползут, как черепахи. И все это происходит на глазах "Вагнера", который методично разбивает артой и ПТУРами еле двигающиеся машины.



А тем временем в СНБО Украины запустили антикриз из-за потерь в Бахмуте. Как сообщил в эфире бесконечного Зе-телемарафона секретарь Совбеза по кличке "старая собака Зеленского" - Данилов, "вся информация, которая появилась о срыве контрнаступления в СМИ, не соответствует действительности".



Для удара по "Вагнеру" якобы создана группировка из 10 новых бригад ВСУ, порядка 40 тысяч штыков. Основной удар Сырский планирует нанести из Часова Яра и Константиновки на южном направлении, тогда как на севере и в районе Хромово прогнозируется отвлекающая военная операция. Как бы там ни было, время "Ч" совсем близко.