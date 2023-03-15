Пекин может оставить Тайвань без интернета, - Владимир Скосырев

08:18 16.03.2023

15.03.2023

Визит конгрессменов США на остров накалил обстановку

Владимир Скосырев



Китайские истребители опять подлетают к Тайваню.

Тайвань привел в состояние боеготовности средства ПВО в ответ на приближение сил КНР – 16 самолетов, включая Су-30, и четыре военных корабля. Это происходит в условиях, когда на острове находится американская делегация, в которую входят конгрессмены. Отставной генерал США, находящийся на острове, не замедлил сопоставить происшедшее с инцидентом с американским беспилотником в Черном море. Как будут реагировать стороны, если подобное случится в Тайваньском проливе, неясно. В Тайбэе опасаются, что Пекин может осуществить или как-либо отрепетировать диверсию, цель которой – разрубить коммуникации Тайваня с США и оставить остров без интернета.



На сессии парламента, завершившейся на днях в Китае, председатель КНР Си Цзиньпин ясно дал понять, что предпочел бы осуществить воссоединение Тайваня с материком мирным путем.



Но закон позволяет Пекину применить силу, если политики на острове, побуждаемые Вашингтоном, пойдут по пути сепаратизма, отметил он. Демонстрация силы и решимости Китая действовать имела место в прошлом году, когда на остров пожаловала тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. И вот 15 марта на Тайвань прибыла уже целая группа конгрессменов США. В нее вошли пять республиканцев Кен Кэлверт и Майк Гарсиа, Том Коул, Дэйв Джойс, Стив Вомак и демократ Эд Кейз. Их визит продлится два дня. В Пекине не говорят, стала ли отправка самолетов и кораблей ответом на этот провокационный жест.



Все это происходит на фоне инцидента в Черном море с американским беспилотником, который живо напомнил китайцам и американцам о событии из их собственной не такой давней истории. В 2001 году разведывательный американский самолет ER-3E собирал информацию примерно в 110 км от китайского острова Хайнань. Его перехватили два китайских истребителя J-8. Один из них столкнулся с американцем. Летчик погиб. Разведывательный лайнер с командой из 24 человек совершил вынужденную посадку на Хайнане. Американцев арестовали и подвергли допросам. Впоследствии китайцы экипаж освободили, и он вернулся в США. Инцидент был благополучно исчерпан.



Конечно, в 2001 году китайско-американские отношения были почти дружественными. Американские бизнесмены вкладывали гигантские деньги в растущую экономику Китая. Сегодня атмосфера иная. Споры вокруг Тайваня, Южно-Китайского моря и американских санкций на поставку чипов и другого высоко технологичного оборудования в КНР взвинтили напряженность. А власти Тайваня, рассматривая различные сценарии событий в свете украинского кризиса, пришли к выводу, что первой жертвой возможной китайской атаки станут их интернет-сети.



В Министерстве обороны Тайваня подчеркивают, что остров связывают с остальным миром 14 подводных кабелей. А в случае нападения со стороны Китая или даже кибер-атаки эти линии станут объектами для поражения. Как передал Reuters, старший чиновник правительства Тайваня на условиях анонимности признал, что остров мало что сделал для защиты этих подводных коммуникаций. Тайваньцы не могут даже самостоятельно починить кабели. Готовясь к атаке, продолжают тайваньские чиновники, Пекин, вероятно, их взорвет. Это породит панику на острове, парализует бизнес и поможет Китаю навязать жителям острова свой нарратив событий.



Кенни Хуан, директор Сетевого информационного центра Тайваня, говорит, что перерыв коммуникаций породит хаос, властям будет сложно объяснить людям, что делать в чрезвычайной ситуации. В феврале подобному испытанию подверглись жители контролируемого Тайванем небольшого острова Мацзу, расположенному в нескольких километрах от материка. Интернет там перестал работать. Это случилось после того, как около островка проплыли китайская рыбацкая шхуна, а затем торговое судно. Как выяснилось, подводные кабели были повреждены. Было ли это предупреждением Тайваню или просто результатом халатности китайских шкиперов, осталось неизвестным. Правда, Тайвань мог бы получать информацию со спутников. Но в данный момент они обеспечивают всего 0,02% информации от того объема, который идет по подводным сетям. Казалось бы, Тайвань может пойти по пути Украины, которая пользуется сетью Илона Маска. Но ведь Маск продает свои электромобили Китаю, имеет там завод. Поэтому власти Тайваня не рассчитывают на его лояльность.