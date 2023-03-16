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Украина тянет Казахстан на войну, - И.Логинов
08:54 16.03.2023

ИГОРЬ ЛОГИНОВ | 16.03.2023

Сегодня пока еще хранящий определенную стабильность Казахстан стал объектом особой заботы тех, кому необходимо или взорвать южные границы Российской Федерации, или хотя бы приобрести влияние на общественные настроения.

С казахским руководством, освоившим все виды исполнения политических шпагатов, явно не получается. А вот возбуждать казахов и все население антироссийскими призывами удается вполне.

Как показали последние события в Тбилиси, главным бенефициаром дестабилизации постсоветского мира является Киев. В истории с Казахстаном у Украины есть сложившаяся информационная структура. Нет, Киев не работает со своей диаспорой, бандеровский интерес – именно казахи. Для их обработки есть представители казахской оппозиции, находящиеся на Украине и курируемые спецслужбами. Они в большинстве своем могут свободно перемещаться между Украиной и Казахстаном. Кроме того, Киев использует граждан Украины, работающих в Казахстане. Это не гастарбайтеры, а офисное сообщество, удобное в информационных войнах.

Первую задачу – общественную дискредитацию СВО в Казахстане – Украина почти решила. Казахстан с марта собирает и передает ВСУ тонны гуманитарных (и не только) грузов, а соцсети и СМИ уже год внушают казахстанскому обществу, что "следующим объектом агрессии Путина будет Казахстан".

Сотрудник офиса президента Украины В. Андрусив предупреждает казахов

Работа дает плоды. Вот что в декабре 2022 года стали писать сами казахи: "Не только путинская жажда власти превратила Россию в авторитарное, агрессивное, воинственное государство, но и империалистическое, шовинистическое мышление российского народа… Потому мы должны постоянно наращивать наш военный потенциал. Мы должны подняться над собой и противостоять каждому агрессивному заявлению России".

Убеждать казахов в том, что они обречены стать жертвой русских, начали и первые лица Украины. Не так давно в эфире Всеукраинского телемарафона секретарь СНБОУ Алексей Данилов сказал: "На сегодняшний день Казахстан – это следующая страна, которую российская современная террористическая группировка захочет захватить, но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны". Очевидно, туповатый Данилов не смог донести все, что ему поручили, но главное сообщил.

Данилов угрожает Россией

Данилов угрожает Россией

А теперь в деле мастера-златоусты. Например, Алексей Арестович, который рассказывает: "Казахстан при всей мудрости его руководства, народа, выглядят со стороны так, что это такой Голиаф, который почему-то носит маленький щит размером с тарелку и маленький нож. В то время, когда мог бы сидеть на коне в полном облачении. Просто спокойно чувствовать свою силу и чувствовать себя соответственно. Казахстан может позволить себе гораздо больше". Чувствуете, насколько изящнее, с элементами восточной изощренности вербует Арестович казахов на войну?

Арестович мягко стелет

Арестович мягко стелет

Как всегда, на этом направлении активны находящиеся в Киеве беглецы Айдос и Наталья Садыковы и их издание БАСЕ. "Грузины победили, очередь за казахами!" – призывают они бывших земляков устроить пожар дома. Мол, даже президент Грузии не стала, как Токаев, просить помощи у Путина, а поддержала народ. Забывает БАСЕ, что у Токаева нет двойного гражданства, как у Саломе Зурабишвили, дети не работают в Нью-Йорке…

БАСЕ жаждет крови

Обратите внимание на тональность БАСЕ: "Единственной силой тормозящей прогресс казахского народа остается режим Токаева… Казахи могут и умеют протестовать не хуже чем грузины. Единственное отличие Грузии от Казахстана, это то, что во главе последнего сидят изменники родины нацпредатели… Январские протесты в Алма-Ате по размаху и количеству участников намного превосходят нынешние грузинские. Следующей страной победившей демократии должен стать Казахстан, потому что у казахов отличие от многих народов есть революционный опыт".

Однако добиться выезда на войну добровольцев-казахов, желающих умирать за Зеленского, не получилось. Заметен всего один – Жасулан Дуйсембин из Аркалыка. Он изображает себя казахским Рэмбо, рассказывая, как "пытал русню"….

Дуйсембин – единственный казах Зеленского

Дуйсембин охотно дает интервью казахским СМИ, а те его тиражируют, хотя в Казахстане на Дуйсембина заведено уголовное дело за наемничество. Несколько дней назад в сетях опять появилась его агитационная болтовня, где он обращается к русским: "Я тот, кто с февраля массово со своими ребятами пачками клал ваших сыновей. Когда вы прилетаете в Казахстан, это не значит, что вы в безопасности. Многое я не могу рассказать из того, что я делал с вашими сыновьями на линии фронта. Многие ребята из Западного Казахстана будут находить вас и вас ждет настоящий ад. Добро пожаловать в Казахстан".

Нельзя также забывать, что 16 мая 2022 года граждане Казахстана Ансаган Молдахметов и Сеил Диас Муратулы по договору в мессенджере с неустановленным человеком прибыли в Омск и подожгли коктейлями Молотова военкомат. Первого взяли, второй в бегах.

Отсутствие результативности в вербовке наемников оперативно заменили другой формой информационного давления: стали отпугивать граждан РК от возможного участия в СВО, забрасывая массу фейков о якобы отправившихся воевать за русских и вернувшихся в гробах казахстанцах. "Путин отправляет казахов на утилизацию в Украину", – рассказывает из Киева БАСЕ, а украинские СМИ цитируют пустую статью радио "Азаттык" (иноагент в РФ).

Бездоказательная статья соросовских болтунов

Недавно объектом жесткой травли со стороны нацпатов стала семья бывшего акима Уральска и бывшего депутата мажилиса Казахстана Самигуллы Уразова. Как оказалось, его сын гражданин РФ Бауржан Уразов, бывший полицейский, воюет на Украине против ВСУ.

Баурджан Уразов – боец СВО

Пока что успехи украинского "втягивания Казахстана" касаются лишь соцсетей, но и они способны натворить дел, если оставить их без внимания.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678946040


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