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|Вице-президент Турции Актай награжден узбекским орденом "Дружбы"
08:56 16.03.2023
Президент Узбекистана наградил вице-президента Турции орденом
Вице-президент Турции Фуат Актай награжден орденом Узбекистана "Дустлик". Награду в Анкаре вручил президент Шавкат Мирзиеев.
Ўзбек тилида O‘zbek tilidaСегодня, 09:34 Политика
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду в Анкаре наградил вице-президента Турции Фуата Актая орденом "Дустлик" ("Дружбы").
Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, награда присуждена за вклад в развитие многоплановых и взаимовыгодных отношений между двумя странами.
Шавкат Мирзиеев находится в Анкаре для участия в чрезвычайном саммите Организации тюркских государств, запланированном на четверг.
На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом глава Узбекистана выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительных землетрясений, произошедших в юго-восточных провинциях этой страны в прошлом месяце.
Шавкат Мирзиеев выразил поддержку мерам по восстановлению пострадавших провинций и строительству новой инфраструктуры.
Реджеп Эрдоган поблагодарил президента и народ Узбекистана за помощь в преодолении последствий стихийного бедствия, активное участие в спасательных работах и оказании гуманитарной помощи пострадавшим.