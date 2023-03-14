Вице-президент Турции Актай награжден узбекским орденом "Дружбы"

08:56 16.03.2023

Президент Узбекистана наградил вице-президента Турции орденом

Вице-президент Турции Фуат Актай награжден орденом Узбекистана "Дустлик". Награду в Анкаре вручил президент Шавкат Мирзиеев.

Ўзбек тилида O‘zbek tilidaСегодня, 09:34 Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду в Анкаре наградил вице-президента Турции Фуата Актая орденом "Дустлик" ("Дружбы").



Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, награда присуждена за вклад в развитие многоплановых и взаимовыгодных отношений между двумя странами.



Шавкат Мирзиеев находится в Анкаре для участия в чрезвычайном саммите Организации тюркских государств, запланированном на четверг.



На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом глава Узбекистана выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительных землетрясений, произошедших в юго-восточных провинциях этой страны в прошлом месяце.



Шавкат Мирзиеев выразил поддержку мерам по восстановлению пострадавших провинций и строительству новой инфраструктуры.



Реджеп Эрдоган поблагодарил президента и народ Узбекистана за помощь в преодолении последствий стихийного бедствия, активное участие в спасательных работах и оказании гуманитарной помощи пострадавшим.