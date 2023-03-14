А мы тогда на кой? КырПарламент дебатирует законопроект "О Народном Курултае"

08:59 16.03.2023

15 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Депутаты Жогорку Кенеша раскритиковали законопроект о Народном курултае



Депутат Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев (фракция "Ынтымак") выступил против законодательной инициативы курултая.



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В Жогорку Кенеше рассматривают конституционный законопроект "О Народном курултае" в первом чтении. Его депутатам представил советник президента Чолпонбек Абыкеев.



Спикер Нурланбек Шакиев отметил, что во время рассмотрения законопроекта будут учтены все предложения депутатов.



"Если у курултая будет законодательная инициатива, тогда зачем мы? По этому вопросу я принципиально против того, чтобы курултаю давали законодательную инициативу. Потому что есть Жогорку Кенеш. Тогда распустите нас", - сказал Балбак Тулобаев.



Его коллега Чынгыз Айдарбеков отметил, что концепцию законопроекта внесли на рассмотрение депутатов без изменений. "Очень много противоречий. Функции парламента поделили с курултаем, прописали полномочия местных кенешей", - заявил депутат.



Депутат Эльмурза Сатыбалдиев предложил снять с повестки этот вопрос.



Отметим, в мае 2022 году парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам не поддержал законопроект о Народном курултае.