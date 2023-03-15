После 2-х лет согласований и трепа РосДума выходит на 2 чтение законопроекта О гражданстве соотечественникам

10:43 16.03.2023

В России рассмотрят законопроект с упрощенными требованиями при получении гражданства для соотечественников

Редакция портала "Русский мир"

15.03.2023



Законопроект "О гражданстве", внесенный в российский парламент в конце позапрошлого года главой государства Владимиром Путиным, депутаты рассмотрят во втором чтении в весеннюю сессию, которая состоится в марте или апреле, заявили "Известиям" в комитете Государственной думы по делам СНГ.



Отмечается, что основным новшеством стало изменение условий приобретения и прекращения российского гражданства. Владимир Путин предложил упростить требования к получению российского паспорта для более чем двадцати категорий лиц, включая соотечественников и родственников граждан России и бывшего Советского Союза.



Так, президент предлагал ослабить требования для получения гражданства более чем 20 категориям иностранцев, в частности соотечественникам, живущим за рубежом, близким родственникам россиян, гражданам бывшего СССР и их детям.



Также в законопроекте вырос список причин для лишения российского гражданства. В частности, может быть принята мера, при которой лицо может утратить гражданство за дискредитацию российской армии. В Госдуме рассказали о том, что ко второму чтению было внесено более шестидесяти поправок.



В Общественной палате России отметили важность нового закона, который поможет вернуться на родину многим российским соотечественникам, живущим за рубежом.