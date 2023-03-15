В Москве учредили "Международное движение русофилов". Дугин+Сигал+Малинов+Малофеев...

10:47 16.03.2023 "Ребенок родился, дальше наша задача – его вырастить": в Москве учредили Международное движение русофилов

Алла Шеляпина

15.03.2023



"Я мечтаю смело и с размахом", – сказал, выступая на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов, Николай Малинов, избранный участниками президентом новой организации. Движение займется популяризацией русской культуры за рубежом, будет противостоять русофобии и бороться с антироссийскими санкциями.



Участниками учредительного съезда стали министр иностранных дел России Сергей Лавров, российский предприниматель и общественный деятель, председатель общества "Царьград" Константин Малофеев, лидер болгарского движения "Русофилы" Николай Малинов, философ Александр Дугин, актер Стивен Сигал и другие.



По мнению известного российского политолога, президента Фонда исторической перспективы Наталии Нарочницкой, такое движение должно было быть создано еще много лет назад. Ведь Россия давно находится под натиском неправомерной критики и яростных нападок со стороны западных элит, и все здоровые силы, которые видят в России оплот здравомыслия и традиционных ценностей, пытаются противостоять этой агрессии.



Болгарское движение "Русофилы" 18 марта 2023 года отметит свое 20-летие. Его бессменный лидер и вдохновитель, болгарский политик и общественный деятель Николай Малинов и стал инициатором организации одноименного международного движения, собравшего в Москве представителей 42 стран мира. В России его идея нашла поддержку на самом высоком уровне. Свои приветственные поздравления в адрес участников конгресса прислали президент В. В. Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко. Перед своими личными выступлениями их зачитали министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.



Цель – продвигать сотрудничество и дружбу



Выступая на съезде, Сергей Лавров очень точно пояснил основное отличие усилий по объединению, предпринимаемых Россией, от действий западных "партнеров":



– Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то... Мы никого не заставляем занимать ту или иную позицию. Страны глобального Юга, мировое большинство в состоянии сделать выводы сами... Наши западные коллеги публично требуют от всех подряд, включая страны, представляющие древнейшие великие цивилизации, выполнять их приказы. Вот в чем разница... Западная цивилизация, одержимая своей исключительностью, своим величием, бьется не на жизнь, а на смерть, чтобы всеми правдами и неправдами сохранить, попытаться удержать ускользающее господство на мировой арене. Эта страсть к гегемонии пронизывает всю историю развития Запада на протяжении долгих столетий. Им сейчас очень трудно признать новую объективную реальность, но делать это придется. Сопротивление остального мира лидеры Запада рассматривают как вызов своей гегемонии, вызов тем ценностям, которые они грубо пытаются внедрять... Ну и конечно, гибридная война, развязанная против России, имеет своей целью демонизировать нашу страну в глазах мировой общественности, обвинить ее во всех смертных грехах. Как законное право отстаивать свои интересы я рассматриваю инициативу Николая Малинова и его друзей создать Международное движение русофилов. Цель создаваемого сегодня движения – продвигать сотрудничество, взаимодействие и дружбу.



Движение за собственный суверенитет



О праве человека быть самим собой, сохраняя веру и традиции, говорил в своем выступлении и Константин Малофеев, отмечая особую роль Русской православной церкви в установлении и поддержании диалога с представителями других религий и культур. Но он провел страшные параллели и с недавним прошлым Европы:



– Сегодня в мире поднялась неслыханная волна ксенофобии и расизма. Последний раз такая волна поднималась 80 лет назад в нацистской Германии. Фашизм процветал и в других странах Европы. После победоносного завершения этой войны русским солдатом в Берлине такой ненависти в мире не было. Вспоминая ту войну, мы вспоминаем и про антисемитизм. Сегодня мы говорим о таком же уровне русофобии на Западе. И мы понимаем, что это ненависть глобалистской элиты, а не народов. Международное движение русофилов – это движение за собственный суверенитет, собственные традиции. Страны глобального Юга и Востока видят это и, идя по стопам России, тоже высоко поднимают свой флаг суверенитета. Русофилы – это те, кто любят русских как отражение собственной мечты о независимости и свободе.



Представитель Сенегала попросил присутствующих не утверждать, что русофобией болен весь мир. Это вирус, поразивший лишь элиту западных стран. Он даже не повлиял на простых людей в Европе, не говоря уже о странах Африки, Азии и Латинской Америки, где хорошо помнят помощь и поддержку Советского Союза.



Необходимость партнерства с Россией



Среди самых ярких участников нового движения оказался и Пьер де Голль, внук знаменитого французского генерала и президента. Он, как представитель консервативных интеллектуальных элит Европы, рассказал о своем видении задач нового движения:



– В течение всей своей жизни де Голль отстаивал необходимость партнерства с Россией, которое является гарантом равновесия не только в Европе, но и в мире. По его словам, в этом есть непреложный императив географии, опыта и смысла. Нынешний кризис, спровоцированный НАТО и выгодный Вашингтону, личные амбиции европейских лидеров не смогут разрушить идею взаимного партнерства и дружбы Франции и России. Нынешние конфликты являются также идеологическими конфликтами в защиту наших традиционных ценностей, семьи, религии. Неолиберальная модель, основанная на культе удовольствия и чрезмерного потребления, намного испортила современное общество. А диктаты, в соответствии с которыми рынки всегда правы, провоцируют серьезные экономические кризисы. Сегодня здравомыслящая общественность на Западе выступает против этой модели.



Его слова подтверждались выступлениями участников конгресса из разных стран. Так, представитель Израиля рассказал, что за 2022 год его группой единомышленников проведены 22 акции в поддержку России, организованы 8 крупных концертов российских артистов. А участник из Словакии сравнил разговоры его соотечественников о роли России в городских кафе с такими же спорами во французских клубах столетней давности. Как пример противодействия санкционному давлению США и ЕС он упомянул о том, что за восемь лет в 40 странах мира появились клубы друзей Крыма.



Дар любви



Итоговую черту под философской доктриной Международного движения русофилов подвел Александр Дугин, объясняя, почему из многих возможностей люди по всему миру выбирают любовь к России:



– Они знают и любят нас больше, чем мы сами. И эта их любовь обращена к нашей великой культуре, нашим героям и мыслителям. Мы тоже стараемся соответствовать этой любви, мы сами хотим стать русскими, которых можно любить. Любовь – это не сделка. Поэтому нельзя рассматривать наше движение как просто еще один международный инструмент России. Его нужно рассматривать как дар в эссе Марселя Мосса, которое легло в основу социальных теорий взаимовыгодного обмена и экономики дарения. Дар, который никогда не имеет никакой цены, потому что он всегда больше, чем любая цена. Так и к нашему движению мы относимся как к дару, когда люди приезжают и дарят нам свое внимание, свое присутствие, свои пожелания. И мы отвечаем им тоже даром: даром внимания, благодарности и взаимной любви. Это и есть та альтернативная цивилизация, которую мы должны строить.



Во второй части конгресса участники выбрали исполком Международного движения русофилов из числа представителей 21 страны, которые должны будут разработать уставные документы, стратегический план основных направлений деятельности. По мнению Николая Малинова, в первую очередь движение должно заниматься развитием и поддержкой русского языка, русской культуры. Создать, например, антипод Евровидения в виде Интервидения с участием традиционных эстрадных артистов, которых будут оценивать не за их экстравагантный внешний вид и гендер, а за мастерство пения и качество самой песни. "Ребенок родился, дальше наша задача – его вырастить", – сказал в конце мероприятия Николай Малинов. Источник - russkiymir.ru

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