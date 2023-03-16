КазПравительство пытается распутать схемы крим-управления КазЭнергетикой от олигарха Машкевича и К

11:08 16.03.2023

Премьер-министр, генпрокуратура и Антикор высказались по поводу ТОО "AB Energo"



АНТОН СЕРГИЕНКО

Четверг, 16 Мар 2023,



В целях исключения излишнего посредничества при электроснабжении группой компаний АО "НК "Казахстан темiр жолы" и АО "Казатомпром" расторгнуты договоры с десятью посредническими организациями

В ответах на один из депутатских запросов, непосредственно касающегося происходящего в энергетической сфере Казахстана, говорится, что на рассмотрении находятся поправки в действующее законодательство, направленные на реформирование электроэнергетической отрасли (переход на модель рынка централизованной купли-продажи электрической энергии - единый закупщик). В теории новая модель позволит исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии, сократить непродуктивных посредников и минимизировать отклонения перетоков электрической энергии на границе с Россией. Впрочем, пока это лишь планы.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"

Что касается конкретно ситуации с ТОО "AB Energo", то, например, председатель Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас БЕКТЕНОВ сообщил, что в 2022 году его ведомством расследовалось уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ст. 361 УК) в отношении должностных лиц АО "ФНБ "Самрук-Казына" и других лиц, допустивших участие компаний-посредников в закупе электроэнергии. После этого в целях исключения излишнего посредничества при электроснабжении группой компаний АО "НК "Казахстан темiр жолы" и АО "Казатомпром" расторгнуты договоры электроснабжения с десятью посредническими энергоснабжающими организациями, в том числе с ТОО "AB Energo".



А генеральный прокурор страны Берик АСЫЛОВ поведал о том, что проанализирована деятельность посреднических организаций, приобретавших электроэнергию в городе Экибастуз, за 2021-2022 годы. Надзорным органом установлено, что ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" и АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" реализуют электроэнергию субъектам оптового рынка не выше ее отпускной цены. Они в дальнейшем реализуют электроэнергию по разным тарифам. После этого в министерства энергетики и национальной экономики направлено требование о пересмотре предельных цен на электроэнергию для указанных субъектов общественно значимого рынка, изучении вопроса сокращения энергопередающих организаций и выработке законодательных поправок. Что касается конкретно моментов с ТОО "ABEnergo", то проверка ничего не дала.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Как ТОО "AB Energo" оказался на рынке ВКО

"В части реализации AB Energo электрической энергии по 80 тенге за кВтч в Центральную районную больницу Абайского района Карагандинской области сообщаем, что указанную услугу оказало ТОО "Казэнергоцентр".



Действующая цена согласована департаментом по регулированию естественных монополий по Карагандинской области", - сообщил генпрокурор.



Более пространно высказался Алихан СМАИЛОВ. По информации премьер-министра страны, конечная стоимость электрической энергии содержит цену на нее на станции, тариф на передачу и снабженческую надбавку. В свою очередь, суммарный тариф на передачу может варьироваться в зависимости от отдаленности станций до конечного потребителя. На рынке электрической энергии работает два вида энергоснабжающих организаций - регулируемые и нерегулируемые. Для того чтобы не допустить рост цен для населения, тарифы в этой категории ниже отпускных, а возникшая разница компенсируется за счет дифференциации тарифов для юридических лиц и бюджетных организаций.



"Так, к примеру, в поселке Топар энергоснабжение осуществляется регулируемой ЭСО в лице ТОО "Казэнергоцентр", структура цены которой дифференциируется следующим образом: для бытовых потребителей - 9,95 тенге/кВтч, юридических лиц - 12,42 тенге/кВтч, производителей социально значимых продовольственных товаров - 10,45 тенге/кВтч, бюджетных организаций - 72,08 тенге/кВтч (все цены без учета НДС). Данная разница между группами потребителей при дифференциации сформирована в связи с объемами потребления каждой группы потребителей, бытовые - 7 128 тыс. кВтч, небытовые потребители - 2 946 тыс. кВтч, производители СЗПТ - 89 тыс. кВтч, бюджетные организации - 744 тыс. кВтч", - заметил он.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Неприродные аномалии конкурса закупок электроэнергии для "Казгидромета"

Несложно подсчитать, что с бюджетных организаций одного небольшого поселка при таком регулировании можно получить больше 53 миллионов тенге. Конечно, это не чистая прибыль, ведь средняя отпускная цена для этой организации составляет 14,86 тенге за 1 кВтч. Кстати, о взаимоотношениях одного из игроков рынка, ТОО "AB Energo", очень подробно писал мой коллега Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ. Почитайте, это интересно.



Но в этой сфере постоянно возникают какие-то нюансы, в которых часто фигурируют одни и те же фирмы. Совсем недавно жители военного городка в Усть-Каменогорске не на шутку взволновались, когда узнали, что им без их ведома сменили поставщика электричества. В конце января им пришло извещение от их энергоснабжающей организации - ТОО "Шыгысэнерготрейд" - о невозможности снабжения электроэнергией, так как потребитель или субпотребитель сменили ТОО "Шыгысэнерготрейд" на новую организацию - ТОО "AB Energo". Долго не могли выяснить, как же так вышло, и в конце концов акимат пообещал взять электрические сети под свою юрисдикцию, дабы не нервировать население.



Вообще же, Смаилов указывает на то, что наличие регулируемых и нерегулируемых субъектов на одном и том же рынке создало неравные условия для регулируемых ЭСО и для решения этого вопроса Агентством по защите и развитию конкуренции совместно с правительством ведется работа по поэтапной отмене дифференциации тарифов по группам потребителей. Как это скажется на жителях, пока неясно. Но в сенате на рассмотрении уже находится документ, который позволит реформировать саму энергетическую отрасль. По данным премьера, модель централизованной купли-продажи электроэнергии позволит исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии, сократить непродуктивных посредников и минимизировать отклонения перетоков электрической энергии на границе с Россией.