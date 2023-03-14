У Булата Назарбаева (братишка) по суду отбирают пакет акций Алма-Атинского тяжмаша (разворованного в хлам)

|19:55 Попы в партизаны. Уйдет ли УПЦ из пещер Киево-Печерской лавры в катакомбы
19:39 Дипломатические козни. Туркменистан втягивают в интриги против Тегерана, - С.Кожемякин
17:04 14 мая Эрдоган пойдет ва-банк.., - В.Михеев
15:57 Чисто американское убийство, или Silicon Vally Bank, - Вл.Прохватилов
14:31 Мелис Тургунбаев назначен министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана
12:23 Президент Токаев... Куда он нас приведет – никто не знает, - Марат Асипов
11:49 Срок полномочий президента продлевается до 7 лет - проект Конституции Узбекистана
11:43 Национальный день печати появится в Казахстане - 2/02
11:39 Россия упрощает получение "вида на жительство" иностранным IT-специалистам
11:23 Ожесточенная межпартийная борьба может взорвать "долговую бомбу" США, - Ян Юй
11:21 Бюджет Карагандинской области осваивают по обнальным схемам
11:16 Беспредел и безнаказанность. Как "вели бизнес" племянники бывшего елбасыKZ
11:08 Марат Ашим назначен начальником Службы протокола Президента РК
10:49 Китай подготовился к борьбе с "большим штормом", - Дмитрий Косырев
09:55 "Нам это разрешено". Иран и Израиль в шаге от полномасштабной войны, - Г.Мирзаян
09:45 В Афганистане талибы стали запрещать мужчинам-портным шить одежду для женщин
09:05 Животное обыкновенное. Депутата КырПарламента Абдирова будут судить за массовую драку с избиением охранника клуба
08:35 В Артемовске ликвидированы еще 2 матерых укро-нациста - Каплин и Басалига
08:01 Климатическое оружие вмешается в конфликт России и США, - Александр Березин
07:53 В Турции снова неспокойно: зафиксировано новое землетрясение
02:56 В Узбекистане продолжают приватизировать госкомпании. Почему?
02:53 На границе Таджикистана и Узбекистана построят трансграничный рынок "Андархон"
00:45 ОДКБ может стать посредником в переговорах Таджикистана и Киргизии, - В.Панфилова
00:05 Банки, деньги, пик битка: как проблемы финсектора США подняли курс крипты
00:03 Зерновая сделка продлена с новыми уступками Москвы. Позорники! - М.Сергеев
00:00 Кипой их разум возмущенный. Иудеи-педерасты пытаются основать собственное государство "ЛГБТель-Авив", - НГ
|У Булата Назарбаева (братишка) по суду отбирают пакет акций Алма-Атинского тяжмаша (разворованного в хлам)
11:12 16.03.2023
Болата Назарбаева обязали вернуть государству 31,9% акций Алматинского Завода Тяжелого Машиностроения (АЗТМ), сообщает HolaNews.
"Обязать Назарбаева Б.А. возвратить простые именные акции АО "АЗТМ" в размере 31,9% от уставного капитала АО "АЗТМ" в собственность государства путем передачи их в ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан", – говорится в решении Верховного суда.