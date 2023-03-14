У Булата Назарбаева (братишка) по суду отбирают пакет акций Алма-Атинского тяжмаша (разворованного в хлам)

11:12 16.03.2023

Болата Назарбаева обязали вернуть государству 31,9% акций Алматинского Завода Тяжелого Машиностроения (АЗТМ), сообщает HolaNews.



"Обязать Назарбаева Б.А. возвратить простые именные акции АО "АЗТМ" в размере 31,9% от уставного капитала АО "АЗТМ" в собственность государства путем передачи их в ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан", – говорится в решении Верховного суда.