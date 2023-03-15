Артемовск - это стратегический тупик, - Игорь Стрелков

11:18 16.03.2023

"Стратегический тупик": Стрелков назвал штурм Артемовска бессмысленным

15 марта 2023



Ева Никитина



Экс-министр обороны ДНР рассказал в эфире НСН, что за Артемовском российские силы ждут не менее укрепленные районы, оборону которых ВСУ продумывали с 2014 года.



Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН назвал продолжительный штурм Артемовска (Бахмута) российскими силами бессмысленным. По его словам, после взятия города бойцов ждут еще более укрепленные районы.



Российские силы продолжают теснить ВСУ в Артемовске (Бахмут). Об этом ранее заявил журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке. Корреспондент отметил, украинские войска отступили из промышленного квартала - ключевого рубежа обороны города. Стрелков рассказал, что после взятия города российские войска "упрутся" в следующий сильный укрепрайон.



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"Сейчас наши генералы и вагнеровцы штурмуют район, который не имеет никого стратегического значения. Здесь никакого смысла нет. Даже в случае взятия Бахмута наши войска упираются в следующий очень сильный укрепрайон, агломерацию Константиновка – Дружковка – Краматорск, где укрепления начали сооружаться еще в 2014 году. До этого необходимо еще будет взять укрепленный и неудобно расположенный на высотах Часов Яр", - объяснил он.



Собеседник НСН также заявил, что у Киева достаточно резервов сил и техники, а новые подразделения при поддержке запада будут готовы уже через полтора месяца.



"У Киева есть большие силы и резервы, которые они только частично расходуют в Бахмуте. Они готовят сейчас танковые бригады, оснащенные западной техникой глубоко в тылу. Через месяц-полтора первые эти подразделения и соединения будут готовы, а для этого им надо тянуть время и перемолоть как можно больше российских сил, техники, снарядов. У них цель – изматывание российских войск в стратегическом тупике", - сказал Стрелков.



Ранее лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что оборона Артемовска будет усилена. По его словам, это решение было принято на заседании, на котором заслушивались доклады главкома, разведки, командующих направлений.