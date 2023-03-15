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Артемовск - это стратегический тупик, - Игорь Стрелков
11:18 16.03.2023

"Стратегический тупик": Стрелков назвал штурм Артемовска бессмысленным
15 марта 2023

Ева Никитина

Экс-министр обороны ДНР рассказал в эфире НСН, что за Артемовском российские силы ждут не менее укрепленные районы, оборону которых ВСУ продумывали с 2014 года.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН назвал продолжительный штурм Артемовска (Бахмута) российскими силами бессмысленным. По его словам, после взятия города бойцов ждут еще более укрепленные районы.

Российские силы продолжают теснить ВСУ в Артемовске (Бахмут). Об этом ранее заявил журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке. Корреспондент отметил, украинские войска отступили из промышленного квартала - ключевого рубежа обороны города. Стрелков рассказал, что после взятия города российские войска "упрутся" в следующий сильный укрепрайон.

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"Сейчас наши генералы и вагнеровцы штурмуют район, который не имеет никого стратегического значения. Здесь никакого смысла нет. Даже в случае взятия Бахмута наши войска упираются в следующий очень сильный укрепрайон, агломерацию Константиновка – Дружковка – Краматорск, где укрепления начали сооружаться еще в 2014 году. До этого необходимо еще будет взять укрепленный и неудобно расположенный на высотах Часов Яр", - объяснил он.

Собеседник НСН также заявил, что у Киева достаточно резервов сил и техники, а новые подразделения при поддержке запада будут готовы уже через полтора месяца.

"У Киева есть большие силы и резервы, которые они только частично расходуют в Бахмуте. Они готовят сейчас танковые бригады, оснащенные западной техникой глубоко в тылу. Через месяц-полтора первые эти подразделения и соединения будут готовы, а для этого им надо тянуть время и перемолоть как можно больше российских сил, техники, снарядов. У них цель – изматывание российских войск в стратегическом тупике", - сказал Стрелков.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что оборона Артемовска будет усилена. По его словам, это решение было принято на заседании, на котором заслушивались доклады главкома, разведки, командующих направлений.

Источник - nsn.fm
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