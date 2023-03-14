Ошский губер Жамалдинов в который раз обвинен (кырдепутатами) в аферах с землей

13:17 16.03.2023

В Жогорку Кенеше 16 марта выступают против полномочного представителя президента в Ошской области Зиядина Жамалдинова. Депутаты опровергают слова Жамалдинова о том, что они просили поставить своих людей на должности руководителей.



Ранее депутаты сообщали, что полпред президента в Ошской области Жамалдинов переоформил земли Абшир-Аты и 181 га на своего брата. А также другие замечания.



Как сказал депутат Алишер Козуев ("Ата-Журт Кыргызстан"), все замечания, которые он ранее говорил про Жамалдинова, были переданы из уст жителей области.



"После этого этот человек дал интервью, где безосновательно оклеветал меня. Во-первых, наш президент доверился Жамалдинову, чтобы он контролировал все незаконные деяния, происходящие в области. Наоборот, он использует молодых чистых кадров в собственных интересах. У меня есть все доказательства. Я никогда не вмешивался в кадровые вопросы. Он говорит, что читает намаз, но прямо вот так лгать – неправильно. Пусть тогда докажет. Если не будет доказательств, пусть попросит прощения перед общественностью. По Толойконскому айыл окмоту сам хорошо знает, кто поставил человека и как он пришел. По каким причинам меня туда приплетать? Пусть решат между собой. Этот бардак в области не доходит до руководства страны", - сказал Козуев.



Ранее депутат Жусупбек Коргонбай уулу (Ноокатский округ) говорил, что также ничего не просил у Жамалдинова.



"Он сказал, что я просил поставить руководителя Исановского айыл окмоту, и еще кого-то. Я никогда у этого человека ничего не просил. Даже мешок пшеницы не просил", - заявил Коргонбай уулу.



Депутат Шайлообек Атазов (Свердловский округ) отметил, что такие кадры тянут развитие страны назад.



"Жусуп Коргонбай уулу и Алишер Козуев говорят о губернаторе Ошской области. Тот сидит и спорит в соцсетях. Эй, министры и губернаторы, ваше место вам не перешло в наследство от ваших дедушек. Если вы не можете работать, уходите. Только когда депутат говорит о проблемах, про рестораны гостиницы и сауны, которые вы себе присвоили, вытаскиваете своих фейков и используете в своих целях. Не мучайте народ и президента. Уходите. Не спорьте в соцсетях", - сообщил Атазов.



Депутат Балбак Тулобаев ("Ынтымак") сообщил, что на имя губернатора Ошской области поступало заявление, по которому есть решения двух судов.



"Губернатор Ошской области подчиняется решению суда? Сейчас еще одно заявление. Если народ говорит, и если губернатор не подчиняется решениям суда, тогда зачем нам он? Каждый день обращаются, сделайте какую-нибудь реакцию. Неужели он настолько силен? Или кто-то дал ему красную книгу этой области? Если не может работать, то пусть переходит на другое место. На его место придут лучше него джигиты. Это плевок в вашу сторону, правительство. Ваши же представители не работают в областях", - считает Тулобаев.



В свою очередь депутат Надира Нарматова ("Ата-Журт Кыргызстан") сделала замечание Жамалдинову.



"Я думала, что Жамалдинов - коррупционер, злоупотребляющий должностным положением. Оказывается, он лжец и аферист. Я уже 15 лет в политике, ничего не просила у него в Ноокате, даже охранника поставить не просила. Почему он врет? У меня есть факты, я на такое никогда бы не пошла. Это саботаж по отношению к президенту. Есть этика госслужащего. Пусть по закону решает, если есть какие-то недовольства на депутатов", - возмутилась Нарматова.