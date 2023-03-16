Арабо-иранская нормализация расширяет границы, - И.Субботин

21:56 16.03.2023

16.03.2023



Тегеран оказался на пути к выходу из ближневосточной изоляции

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани работает над примирением с арабскими странами.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани направился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы обсудить расширение двусторонних контактов. Поездка состоялась неделю спустя после того, как Тегеран при посредничестве китайской стороны заключил соглашение о восстановлении дипотношений с Эр-Риядом, своим давним региональным соперником. Ожидается, что этому примеру последуют другие государства региона. Однако, как полагают в экспертной среде, готовность возродить связи не означает полного разрешения противоречий.

Шамхани прибыл в ОАЭ в сопровождении межведомственной делегации. В поездке его сопровождали в том числе представители иранского аппарата безопасности. В центре переговорной повестки находились вопросы регионального и международного значения. Очевидно, что главной темой было расширение отношений. После того как в 2016 году Тегеран и Абу-Даби разорвали дипломатические связи на фоне скандала вокруг штурма иранскими манифестантами посольства и консульства Саудовской Аравии в отместку за казнь известного шиитского проповедника, в последующие годы предпринимались попытки нормализовать контакты. Значительных подвижек удалось добиться лишь в минувшем году, когда Эмираты вернули своего посла в Тегеран.



Поездку Шамхани наблюдатели вписывают в тенденцию, которая была задана неделю назад. В Пекине представители Ирана и Саудовской Аравии подписали историческое соглашение о нормализации связей. Эр-Рияд, как сообщила газета Wall Street Journal, получил от Тегерана гарантии того, что тот перестанет поставлять йеменским повстанцам, регулярно обстреливающим инфраструктуру королевства, вооружение. Ранее сообщалось, что иранская сторона, в свою очередь, потребовала от саудовского правящего дома ограничить критическую тональность сюжетов Iran International ­– спутникового канала, отражающего точку зрения оппозиции. Кроме того, от саудовцев ожидают отказа помогать действующим в Иране этническим боевым группировкам.



Предполагается, что ирано-саудовской модели примирения последуют и другие игроки арабского мира, находившиеся в конфронтации с Тегераном. Так, интерес к этому появился у Бахрейна: между официальными лицами двух стран в последние месяцы зафиксирована интенсификация контактов. По ряду сообщений, китайское руководство, участвовавшее в примирении между Эр-Риядом и Тегераном, хотело бы к концу этого года реализовать идею с организацией масштабного саммита между Ираном и членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.



Находясь накануне с визитом в Аддис-Абебе, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил одобрение внутрирегиональной тенденции. "Что касается соглашения, достигнутого между Саудовской Аравией и Ираном при участии Китая, то все, что может помочь снизить напряженность, избежать конфликта, – это хорошо с нашей точки зрения", – пояснил он. Позиция контрастирует с высказываниями американских официальных лиц прошлых лет, которые подчеркивали, что нормализовать полноформатные отношения с соседями Тегеран сможет только, когда продемонстрирует отказ от ядерного досье. Какой будет судьба переговоров о восстановлении "ядерной сделки" в условиях снижающихся трений между соседями по Ближнему Востоку, сказать трудно. Наблюдатели называют оттепель альтернативной диалогу по атому.



Бывший иранский дипломат Курош Ахмади заметил, что модель ирано-саудовского сближения снижает вероятность того, что транзит нефти из Персидского залива подвергнется каким-либо ударам со стороны Тегерана в случае его возможной эскалации с израильтянами, не спешащими отказываться от военных сценариев. В связи с этим арабо-иранские договоренности не могут не быть выгодны западному миру. Согласно точке зрения Ахмади, соглашение между Тегераном и Эр-Риядом в перспективе приведет к снижению актуальности поставок американского оружия аравийским игрокам. Закупки вооружения в Персидском заливе были связаны преимущественно с угрозой, которая исходила из Йемена.



Как заметил в разговоре с "НГ" научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов, те разногласия, которые в прошлом привели к значительной конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией, никуда не делись. "Готовность к восстановлению дипломатических отношений никак не означает готовность отказаться от своей идентичности, готовность отказаться от своей политической риторики и своих интересов, которые выкристаллизовывались на протяжении длительного периода времени что у Ирана, что у Саудовской Аравии", – пояснил аналитик.



"Не стоит воспринимать произошедшее в этом месяце как финал многолетнего противостояния, – подчеркнул эксперт. – Все может быстро откатиться назад. Уровень контактов снова может быть понижен, причем как под воздействием ситуации в той или иной стране, которая оказалась в зоне соприкосновения интересов Ирана и Саудовской Аравии, так и под воздействием глобальных факторов".